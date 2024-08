Hoe je veilig bij jezelf een thuispriktatoeage zet

Naast brood bakken of bordspelletjes spelen, is ook het zetten van thuispriktatoeages tot coronahobby uitgegroeid. Je moet immers wát als je alleen maar thuis zit, de tattooshops dicht zijn en je wel met een enorme lading creatieve ideeën voor tattoos zit opgescheept.

Ook ik had er wel naar oren naar, dus besloot ik samen met een vriend een tatoeage bij onszelf te zetten. Op internet vonden we alles wat we nodig hadden: naalden, inkt, handschoenen en stencils. Daarna keken we een paar tutorials op YouTube en dachten we: gaan, met die banaan.

Videos by VICE

Toen we eenmaal bezig waren, kwamen we erachter dat we geen van beide getalenteerde tatoeëerders zijn – we vonden het lastig om de kleine zwarte puntjes mooi op elkaar aan te laten sluiten, waardoor ze in de verste verte niet op lijnen leken. Omdat ik hoop dat mijn volgende thuispriktatoeages er wat beter uitziet, en ik jullie mijn eigen lot wil besparen, vroeg ik drie professionele tatoeëerders om beginnerstips.

Wat is een thuispriktatoeage?



Thuispriktatoeages worden ook wel stick & poke-tattoos genoemd. Je zet ze door een naald in inkt te dopen en die vervolgens zo in je huid te prikken – dat is voor beginners makkelijker dan met een tattoomachine. Verder zijn ze net zo permanent als machinale tattoos.

“Met de hand geprikte tatoeages kunnen net zo mooi zijn als machinale tattoos,” zegt Vivien Su, een 21-jarige parttime tatoeëerder uit Singapore. Ze begon met thuisprikken toen haar land vorig jaar in lockdown ging en opende onlangs haar eigen shop.

Met de hand aangebrachte tattoos hebben wel volledig hun eigen stijl. “Het is alsof je op een vel papier tekent, terwijl machinale tattoo’s eerder lijkt op tekenen op je iPad,” zegt Vivien. Machinale tattoos zien er uiteindelijk misschien strakker uit, maar ze hebben ook gewoon allebei een ander effect.

Photo: Vivien Su

Wat voor ontwerpen zijn vooral geschikt als eerste thuispriktatoeage?

“Alles wat simpel is,” zegt Vivien. Haar eerste was een klein bliksemschichtje. “Dat was een prima idee, omdat de lijnen heel strak zijn. Er zit niet veel detail in.”

Chua Yi Min, een 29-jarige tatoeëerder uit Maleisië, begon met een kleine kat op haar dij. Maar ze raadt mensen aan om de eerste keer voor kleine, eenvoudige ontwerpen te gaan, die vooral uit rechte lijnen bestaan.

https://www.instagram.com/p/CKoNoVDsKL-/?utm_source=ig_web_copy_link

“Een woord is ook altijd goed,” zegt Patrick, een 39-jarige tatoeëerder uit Londen. De eerste tattoo die hij bij zichzelf zette was een kleine X.

“Als je het voor het eerst doet, moet je er echt de tijd voor nemen, vooral als je niet helemaal bekend bent met de techniek,” zegt Vivien. “En aangezien met de hand prikken sowieso al veel langer duurt dan machinaal tatoeëren, is het aan te raden om gewoon heel klein te beginnen.”



Video door Koh Ewe

Waar op je lichaam kun je zo’n tatoeage het best zetten?

“Dat hangt maar net af van wat je belangrijk vindt,” zegt Vivien. Volgens haar doen tattoos op je onderarmen en dijen niet zoveel pijn en werkt een plek waar de huid al is uitgerekt ook goed. Vivien zette zelf haar bliksemschicht op haar enkel. Dat was “een erg pijnlijke plek” maar het werkte wel goed, omdat uitgerekte huid makkelijker is om in te prikken.

Patrick raadt ook aan om voor je dijen te gaan. “Als je er eentje op je arm wil, heb je maar één hand vrij om de tattoo te zetten, en het is heel moeilijk om met één hand te tatoeëren,” zegt hij. “Dus als je het echt in je eentje wilt doen, dan zou ik je dij aanraden.”

Hoe veilig zijn stick & poke-tattoo’s?



Jezelf tatoeëren brengt heel wat risico’s met zich mee – van stafylokokkeninfecties tot ziektes die via bloed kunnen worden overgedragen. Daarom is het erg belangrijk dat je nooit, maar dan ook nooit, je naalden hergebruikt. Daarnaast moet je persoonlijke hygiëne in orde zijn, en je tattoo-apparatuur volledig steriel.

Foto: Koh Ewe

Oké, en hoe zet je de tatoeage?



Begin met een schets. Als je een pen gebruikt om je ontwerp te schetsen, is het volgens Yi Min belangrijk dat je je zoveel mogelijk ontspant, want dan lijkt-ie tenminste op hoe je hem bedoeld had.

Vervolgens moet je de huid van de plek waar je gaat tatoeëren wat oprekken. “Dat is het allerbelangrijkste,” zegt Patrick. Terwijl je met je ene hand prikt, moet je met de andere je huid goed oprekken.

Meestal prik je de naald in een hoek van 45 graden in je huid, maar daar zijn geen harde regels voor. Als je de naald loodrecht in je huid prikt, is het volgens Vivien namelijk moeilijker om precies te zijn. En de richting waarin je prikt is ook belangrijk. “Als je een rechte lijn wilt, zou ik onderaan beginnen en langzaam omhoog werken,” zegt ze. Zo krijg je de lijn namelijk strakker.

Nu komt het lastige gedeelte: hoe diep moet je precies prikken? Als je te ondiep prikt, loopt de inkt misschien weer weg in plaats van onder je huid te blijven. Maar als je te diep gaat, kan de inkt zich als een vlek verspreiden. Dat staat bekend als een blowout, en zorgt ervoor dat je tatoeage er een beetje wazig uit gaat zien. En oefening baart natuurlijk kunst, maar de drie tatoeëerders zijn het erover eens dat je de eerste keer maar beter niet al te diep kunt gaan.

“Je kunt altijd nog extra inkt toevoegen, maar je kunt de inkt niet meer uit je huid halen,” zegt Viven. Ze voegt eraan toe dat ze haar klanten zelf liever “te ondiep prikt” en laat terugkomen voor een extra sessie, dan dat ze te diep gaat en de tattoo uiteindelijk veel te dikke lijnen krijgt.

Besef ook dat iedere huid anders is. Kijk daarom even hoe je huid reageert en pas je daarop aan. Yi Min zegt dat ze minstens twee keer over de lijnen gaat om eventuele gaatjes op te vullen, maar nooit meer dan vier keer.

“Als je te vaak over dezelfde lijnen gaat, zwelt je huid op en doet het pijn,” zegt ze. Als je huid echt rood en bobbelig wordt, is het beter om je tatoeage even uit te stellen tot een andere keer.

Maak je geen zorgen als er lege plekken tussen de stippen zitten. Geef je nieuwe tattoo even de tijd: de inkt verspreidt zich misschien nog een beetje in de weken erna, waardoor die ruimtes opgevuld kunnen raken.

Foto: Koh Ewe

Wat moet je qua nazorg doen als de tattoo is gezet?

Als je tattoo af is, moet je hem minstens vijf uur in huishoudfolie wikkelen. Patrick raadt zelfs aan om je tattoo twee of drie dagen bedekt te houden, tijdens het genezingsproces niet in bad te gaan en direct zonlicht te vermijden. “Een tatoeage is tenslotte een wond,” zegt hij.

Het is normaal wanneer je tattoo wat jeukt en schilfert, zegt Yi Min. En als je gaatjes ziet tussen de puntjes die je in je huid hebt geprikt, zou je volgens haar twee tot drie weken moeten wachten om dat bij te werken. Dan geef je je huid genoeg tijd om te genezen en zich klaar te maken voor je volgende sessie. In die periode zou je niks moeten doen dat je pas getatoeëerde huid kan irriteren.

Probeer je tattoo vervolgens vooral niet te veel met professioneel gezette tatoeages te vergelijken. “Dan creëer je onrealistische verwachtingen,” zegt Vivien. “Denk niet dat je voor je eerste keer een supergedetailleerde, prachtige tattoo moet maken. Stick & poke-tattoo’s zijn nu eenmaal een stuk minder officieel, en laagdrempeliger. En gewoon leuk.”

Zo zie ik dat ook. Mijn vriend en ik zijn nu twee sessies en vijf lelijke tattoos verder en voelen ons eindelijk wat meer op ons gemak met stick & poke-tattoo’s. Het stoort ons niet dat ze er wat slordiger uitzien dan professioneel gezette tatoeages – de ruwe stipjes doen ons denken aan de twee heerlijke middagjes die we samen hebben doorgebracht.

“Veel van mijn tattoos zijn niet zo goed gezet, maar dat zijn juist de tatoeages waar ik het meest van geniet,” zegt Patrick. “Het is ook gewoon een leuk moment als je je vrienden in hun slaapkamers tatoeëert. Zelfs als het gewoon iets kleins is, zoals een stipje, zul je het je over tien jaar nog wel kunnen herinneren.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US.



Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.