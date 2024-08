Hoe je volgens deze fotograaf de perfecte naaktselfie maakt

Het licht is vreselijk, je draait je lichaam in de vreemdste hoeken om het handdoekenrek in de achtergrond te verbergen en je draait je selfiestick (beter gezegd je arm) bijna uit de kom. Het is nog knap lastig om een naakt zelfportret te nemen, zullen de meesten van ons kunnen beamen. Maar, beweert fotograaf Lauren Naylor, er zijn maniertjes die je kunt toepassen om jouw knullige foto’s in smaakvolle kunstwerken te transformeren. Volgens Naylor is de eerste stap het vinden van een plek waar je je extreem op je gemak voelt: “In je huis of je slaapkamer, of een andere plek waar je je comfortabel genoeg voelt om je helemaal te laten gaan.”



Naylor, die naaktportretten begon te fotograferen toen ze constateerde dat kleding maar zou afleiden van de rauwe grimmigheid die haar foto’s kenmerkt, raadt je aan om vervolgens ergens een spiegelreflexcamera vandaan te halen, en als het lukt ook nog een statief. En dan kan het feest beginnen. Belangrijk is wel om eerst een testshoot te doen en een concept uit te kiezen dat jou aanspreekt.



“Zo’n concept kan heel simpel zijn, bijvoorbeeld naakt op de vloer liggen, en daar dan mee experimenteren,” vertelt ze. “Maak je nog niet al te druk over de hele technische kant van het dit verhaal; probeer vooral een idee te krijgen van welk beeld je wil schieten, en de sfeer en het ontwerp waar je voor wil gaan.”



Foto door Lauren Naylor

Als je die spiegelreflex eenmaal in handen hebt, kun je je volgens Naylor druk beginnen te maken over andere dingen, “zoals de focus en het licht.” Sommige van de technische aspecten zul je uit moeten vogelen door gewoon maar te proberen, maar Naylor geeft als belangrijkste tip om in ieder geval de focus van de foto goed op orde te hebben. Als je gezicht deel uitmaakt van de foto, is het bijvoorbeeld handig om je ogen de focus van de foto te maken. Probeer ook te spelen met waar je de aandacht op wil leggen.



Naylor raadt het aan om natuurlijk licht te gebruiken voor je foto’s, maar natuurlijk kan het zomaar eens gebeuren dat je om 11 uur ‘s avonds inspiratie krijgt. Probeer in dat geval met het licht van kamerlampen te werken. “Je hebt geen dure apparatuur nodig,” zegt ze. “Twee lampen, dat is in principe alles wat je nodig hebt om een lichtbron te creëren.” Ook is het handig om een goedkope afstandbediening voor je camera aan te schaffen, zodat je niet continu heen en weer hoeft te rennen.



Als je net als Naylor een poging wil wagen om jezelf naakt in de wildernis te fotograferen (hier wat inspiratie), kan het handig zijn om een helpende hand mee te vragen om de foto’s te schieten en voorbijgangers de andere kant op te sturen. Volgens Naylor kunnen shoots in de buitenlucht heel indrukwekkend zijn.



Foto door Lauren Naylor

“Het is zeker eng en je krijgt een soort adrenalinestoot, en daarom vind ik het ook zo leuk. Je weet dat er een kans bestaat dat er iemand langs komt lopen. Alles moet snel, en je weet niet wat het uiteindelijke resultaat zal zijn. Je poseert en hoopt maar dat er iets bruikbaars tussen zit, en meestal is dat wel zo.”



Als je deze gids gebruikt wanneer je de volgende keer een naakte selfie neemt, kom je er vrijwel gegarandeerd achter welke opwinding de perfecte naaktfoto met zich meebrengt – wat de benadering of de sfeer van de shoot dan ook mag zijn.