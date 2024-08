Hoe je zelf een bak extra opslag in je iPhone bouwt

Apple maakt leuke telefoontjes. Maar ze hebben ook een boel nadelen: de nieuwere iPhone’s hebben zonder goede reden geen koptelefooningang meer, Apple maakt je oude telefoon trager, en je hebt maar één jaar garantie. Maar dat het geheugen niet uit te breiden is en een model met meer GB’s belachelijk duur is, is wel een van de vervelendste dingen.

Een iPhone 6s kost 530 euro en heeft 32 GB opslagruimte. Een klant die een heleboel meer foto’s wil maken, legt al gauw 110 euro extra neer voor 128 GB’tjes. Maar wat als we je zouden vertellen dat dat slimmer en goedkoper kan?

Oké, het is niet zo makkelijk. Maar het is niet onmogelijk. En als je in een plaats als Shenzhen (China) woont, helpt de bloeiende elektronische markt in de wijk Huaqiangbei je graag mee. Youtuber Scotty Allen heeft op deze plek al zijn eigen iPhone gemaakt van onderdelen die hij daar los kocht. En in zijn derde video updatet Allen zijn telefoon naar 128GB. Op papier klinkt dat allemaal nogal simpel. “Soldeer de flash-clip los en doe er gewoon een nieuwe in,” maar in de praktijk is het een stuk moeilijker en interessanter dan Allen vooraf dacht. Kijk zelf maar hierboven.

