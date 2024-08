Hoe je zo pijnloos mogelijk uit elkaar gaat wanneer je samenwoont

How, Though? is een column om jou te helpen alle ontmoedigende complicaties van het leven te doorstaan.

Dat je je straks opnieuw in de datingwereld begeeft is al een uitdaging genoeg, maar dat je nu ook nog de woningmarkt op moet maakt het alleen nog maar erger. Wanneer het uitgaat met iemand waarmee je samenwoont is dat meestal wel de netelige positie waarin je je bevindt. Tel daarbij op dat je al je gezamelijke spullen moet verdelen, en je misschien wel met een huurcontract zit dat nog niet afloopt, en het wordt duidelijk dat deze situatie heel snel, heel rommelig kan worden.

Het aantal koppels dat ongehuwd samenwoont is de afgelopen decennia flink gestegen, en zal dat naar verwachting ook blijven doen. Misschien komt het door de torenhoge huizenprijzen, of omdat duurzame liefde tegenwoordig zo zeldzaam lijkt dat we meteen willen samenwonen als we eindelijk iemand leuks vinden, maar het lijkt er in ieder geval op dat de samenwoontrend voorlopig niet gaat stoppen. Als gevolg daarvan zijn er ook meer mensen dan ooit die na het uitgaan van hun relatie op zoek moeten naar een nieuwe woonplek. En omdat die situatie zo ongelofelijk ingewikkeld kan zijn, schakelden we een expert, relatietherapeut Shira Etzion, in voor hulp.

Voor de break-up

Wanneer je twijfelt of je het wel of niet moet uitmaken, kan je leefsituatie daarin een grote rol spelen. Gedachten als: ‘Een nieuwe woning vinden is zoveel gedoe’ en ‘kan ik überhaupt wel een eigen woning betalen?’ zijn heel gebruikelijk. Maar volgens Etzion, en ze heeft natuurlijk gelijk, zou je het lot van je relatie niet moeten laten afhangen van je woonsituatie. “Als je voelt dat je niet langer met deze persoon wilt zijn, dan kun je niet langer met die persoon wonen. Je woonsituatie is dan van latere zorg.”

Wanneer je eenmaal de moeilijke knoop hebt doorgehakt om het uit te maken, moet je het ook nog daadwerkelijk gaan doen. Het is het beste om daarvoor al te bedenken wat je na je break-up gaat doen; naast degene in bed slapen die je net hebt gedumpt is niet ideaal. Etzion ziet bij haar patiënten dat je het beste direct fysieke afstand kunt nemen, en vooraf kunt zorgen dat je daar de mogelijkheden voor hebt. Dit betekent niet dat je voordat je het uitmaakt al een nieuwe woning moet hebben, maar wel dat je bijvoorbeeld vrienden of familie vraagt of je daar een aantal dagen mag logeren terwijl je een huis zoekt. Schaam je vooral niet om om hulp te vragen.

De daadwerkelijke break-up

Respectvol blijven tijdens de breuk is natuurlijk altijd een goed idee, maar als je het uitmaakt met iemand met wie je samenwoont, is het ook gewoon nodig. Jullie zullen met zijn tweeën nog een hoop logistieke dingen moeten regelen, en dat gaat niet gemakkelijker worden als je elkaar constant in de haren vliegt. Je kunt er altijd voor kiezen om elkaar met respect te blijven behandelen, zelfs als er veel is gebeurd. “Je weet dat je iets hebt beëindigd dat niet langer voor jou werkte – dat je afstand neemt van die negatieve invloed kan je juist krachtig doen voelen.”

Het helpt ook om te beseffen dat het break-up gesprek niet het laatste gesprek is dat jullie ooit zullen hebben – hoewel dingen natuurlijk anders zullen zijn. “Het betekent niet dat jullie band weg is, maar de vorm van jullie relatie is wel anders,” zegt Etzion. “Je breekt met de afhankelijkheid die je misschien had, en hervindt weer autonomie en onafhankelijkheid.”

Post break-up

Nu gaat het echte werk beginnen; break-ups gebeuren immers zelden zonder slag of stoot. Het is niet altijd haalbaar om een nieuwe woning te vinden waar je direct na de breuk in kan. Als je nog even met je ex moet wonen nadat het uit is, stelt Etzion voor dat je afspraken maakt over hoe jullie dat gaan doen. Bijvoorbeeld dat een van jullie op de bank slaapt, of jullie je schema’s zo afstemmen dat jullie zo min mogelijk samen thuis zijn, of dat jullie afspreken dat niemand begint met daten voordat een van jullie het huis uit is. Wat je ook besluit: wees eerlijk over je behoeftes, en hou je aan die afspraken (opnieuw het bed induiken met je ex is verleidelijk, maar gaat je uiteindelijk geen steek verder helpen).

“Het betekent niet dat jullie band weg is, maar de vorm van jullie relatie is wel anders.”

Tenzij de sterren zo staan dat jullie breuk samenvalt met het einde van jullie huurcontract, vraag je je waarschijnlijk af wat je moet doen met de huur. “In theorie, en dit is een integriteitskwestie, vind ik dat je je verplichtingen moet nakomen, en dus blijft meebetalen aan de huur,” zegt Etzion. “Zelfs als je niet meer samenwoont en elkaar niet spreekt, draag je de verantwoordelijkheid om jouw deel van de huur te betalen totdat er een nieuwe huisgenoot is gevonden.”

Los van het feit of jij blijft of weggaat, is het volgens Etzion belangrijk om je omgeving te veranderen. Als jij in jullie woning blijft, kun je dingen in huis aanpassen om ervoor te zorgen dat je deze fase echt gaat zien als een nieuw begin. “Soms betekent dit dat je nieuwe meubels moet kopen, of de muren een andere kleur moet geven,” aldus Etzion.

Als jullie de gezamenlijke inboedel gaan verdelen, probeer dan, ondanks eventuele woede of opgekropte gevoelens, rechtvaardig te blijven. Bedenk je wie het heeft gekocht, wie het meer gebruikt, en of iets van sentimentele waarde je meer plezier of meer verdriet gaat opleveren. Etzion: “Een break-up is een verandering op ieder vlak, en soms betekent dit dat je je oude koffiemachine achter moet laten.”

Deze veranderingen lijken misschien vermoeiend en moeilijk, en dat is oké. “Deze periode hoort oncomfortabel te zijn,” zegt Etzion. Verhuizen is altijd een gedoe. Break-ups zijn altijd een gedoe. Beiden tegelijkertijd doormaken zal moeilijk zijn, maar het is het waard als je daarmee een relatie achter je laat waar je je niet goed meer in voelde. Bovendien weet je welke dingen je de volgende keer anders gaat doen als je besluit te gaan samenwonen. Je moet er nu misschien nog niet aan denken, maar als je het ooit nog overweegt, is het, aldus Etzion, ontzettend belangrijk dat je eerst uitzoekt wat jullie motief is, en “er zeker van bent dat jullie je bewust zijn van elkaars intenties” (en niet dat de een gaat samenwonen om te besparen op huur, terwijl de ander denkt jullie je zowat verloven).

Tot slot: als je met een partner woont die je mishandelt, heb je misschien hulp nodig om bij hem of haar weg te gaan. Je kunt hier een overzicht van organisaties vinden die je advies kunnen geven en helpen om dat op een veilige manier te doen.

