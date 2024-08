Hoe jij je nieuwe techbaan met big data en AI gaat vinden

Je kunt de ict-sector een beetje vergelijken met de Amsterdamse huizenmarkt. De vraag is enorm, het aanbod is minder, en de woordkeuze verdubbelt je waarde (leuk voor salaris, stom voor huizenjacht.) Maar er is een groot verschil: bij de techbanenjacht heb jíj de touwtjes in handen, terwijl je tijdens het zoeken van een appartementje met je handen in het haar zit.

Het aantal openstaande techvacatures groeit namelijk met de dag, en een kwart van de ict-bedrijven schreeuwt op dit moment om nieuwe collega’s. Zo stonden er, volgens CBS, 12.300 techvacatures open in het eerste kwartaal van 2017. Doordat het internet met ons dagelijks leven verweven is, ontstaat er een enorme berg digitale gegevens die ze big data noemen. Deze gigantische datastapel pluizen techbedrijven uit om meer inzicht uit ons gedrag te krijgen. De techsector groeit daarom met de dag, en hierdoor ontstaan er constant nieuwe ict-banen. Maar waar begin je met zo’n zoektocht als er te veel is om uit te kiezen?

Videos by VICE

Nou, eigenlijk nergens. Monsterboard is een recruitmentplatform dat big data, neurowetenschappen en kunstmatige intelligentie gebruikt om jou aan je ideale baan te helpen. Hoe werkt dat precies? Het is ongeveer hetzelfde als de sneakerkorting die vijftig keer op je scherm verschijnt, terwijl je nog nooit een aanbieding voor een nieuwe kinderwagen voorbij zag komen. Door de tech hoef jij niet meer te zoeken naar een juiste baan, maar vindt Monsterboard (of eigenlijk big data en ki) joú op basis van hun interesses. Hierdoor hoef jij niet meer door vijftig horeca-vacatures te spitten, voordat je een potentiële ict-baan vindt.

En dat is vet. Om je een beeld te geven wat Monsterboard allemaal in die dikke datastapel heeft klaarliggen, hebben we wat toffe techvacatures voor je uitgezocht. Waarom zou je op een prehistorische manier naar een future job willen solliciteren?

Aan de slag als it-risk consultant bij Thales, in Huizen (NH)

Thales is het grootste defensiebedrijf in Nederland en actief op het gebied van luchtvaart, defensie en it. Jouw missie? Om bedrijven in hun it-beveiligingsaanpak te laten groeien. Zo beschermt Thales onder andere tachtig procent van de wereldwijde banktransacties; ontwikkelde ze samen met andere bedrijven het ov-chipkaartsysteem in Nederland; en beveiligen ze de backend van internationale elektronica- en softwarebedrijven.

Aan de slag als security specialist bij Sogeti, in Utrecht (UT)

Sogeti is een Frans ict-bedrijf dat op zoek is naar een nieuwe ethische hacker. Nee, je zit dan niet in een donkere ruimte met een zonnebril en capuchon op je hoofd. Maar je moet wel een passie hebben om bit voor bit naar verschillende bugs te zoeken; en moet ervoor zorgen dat dit soort gevaren op korte en lange termijn worden beperkt, door technische beveiligingsonderzoeken uit te voeren.

Aan de slag als junior-it-consultant bij Karl Lagerfeld, in Amsterdam (NH)

Bij Karl Lagerfeld (de man die wél zonnebrillen op werk draagt) ben je het eerste aanspreekpunt voor collega’s betreft it-vragen en -problemen. Je installeert hard- en software; stelt gebruikershandleidingen op; en zorgt ervoor dat werknemers nu eens wel weten hoe hun software werkt. Met andere woorden: door jou is elke nieuwe Lagerfeld-winkel technisch net zo perfect als de snit van z’n kleding.

Aan de slag als quality assurance-medewerker bij SRON, in Utrecht (UT)

Het ruimteonderzoeksinstituut SRON bouwt instrumenten voor sterrenkundig onderzoek, onderzoek naar exo-planeten, en aardgericht onderzoek, zoals de ERS-satelliet en de ruimtetelescoop Herschel. Hiermee adviseren zij de overheid en coördineert het nationale bijdragen aan internationale ruimtemissies. Jouw taak binnen de bouw van deze hardware? Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de productie; begeleidt de uitvoering tijdens de fabricage- en assemblagefase; en zorgt ervoor dat eventuele productafwijkingen op aangepaste acties worden gecontroleerd.

Aan de slag als graphic/front-end designer bij Booking.com, in Amsterdam (NH)

Wist je dat dit bedrijf door een student van de Universiteit Twente is opgericht, en begon als site om hotels in Nederland te boeken? Ondertussen biedt de website meer dan 1 miljoen locaties aan, waaronder een appartement in de Empire State Building, blokhutten in Groenland en vakantiewoningen in de Krim. Booking.com is nu op zoek naar een grafisch ontwerper die de succesvolle offline marketingcampagnes verder kan brengen dan het papier. Zo ontwikkel en produceer je illustraties, zet je ontwerpen om in HTML, en verbeter je bestaande ontwerpworkflows.

Vind jouw betere baan op Monsterboard