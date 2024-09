Hoe John Bico de oudste club van België als een dictator regeerde

Kort daarvoor had de oudste club van België de samenwerking met hoofdtrainer John Bico-Penaque eindelijk beëindigd. De 42-jarige Fransman werd een maand geleden uit het niets naar voren geschoven om de club te leiden, onder fel protest van supporters. De ontdekker van Franck Ribéry heeft een bijzonder slechte reputatie bij de Belgische clubs. Die reputatie bevestigde hij nog maar eens bij Royal Antwerp FC, tot verrassing van de clubleiding.

“Niemand is groter dan de club,” is een kreet die je vaak hoort in de voetbalwereld. Bij Royal Antwerp FC dacht men dat ook. Op het wapen van de club staat trots een 1, het in België zeer prestigieuze stamnummer dat aangeeft dat Royal Antwerp FC in 1880 als eerste club werd opgericht. Met gemiddeld 10.529 toeschouwers in het oude Bosuilstadion behoren ze tot de top zeven publiekstrekkers in België, ondanks dat ze op het tweede niveau spelen. “The Great Old” speelde in 1993 als laatste Belgische club een Europese finale. De eindstrijd van de Europa Cup II werd toen in Wembley met 1-3 verloren van AC Parma. Na de komst van Patrick Decuyper aan het begin van vorig seizoen hoopte de club na jaren op het tweede niveau weer eens te promoveren.

Vorig seizoen streed Royal Antwerp FC in een nek-aan-nek-race met KAS Eupen en White Star Brussel om promotie naar het hoogste niveau. Uiteindelijk won White Star de strijd, met gemiddeld 238 toeschouwers op de tribunes en op de trainersstoel een dictator genaamd John Bico. De Fransman met Kameroense roots had zich ingekocht bij de club en de rol van zowel eigenaar als hoofdtrainer op zich genomen. Belgische media berichtten vaak over zijn nogal obscure methodes. Spelers en insiders vertelden over bedreigingen, chantage en voodoo om de spelers achter de schermen te beïnvloeden. Door zijn contacten in de zaakwaarnemerswereld rouleerde Bico spelers constant tussen de bank en de basis.

Foto: Imago

De sportieve opkomst van White Star Brussel werd, helaas voor Bico, een halt toegeroepen door de Belgische voetbalbond. De club kreeg geen vergunning voor het hoogste niveau, waardoor KAS Eupen – eigendom van Qataresen – uiteindelijk promoveerde.

Bico riep dat er “sabotage” en “verborgen camera’s” in het spel zouden zijn geweest. Het mocht niet baten, de club ging failliet. De spelers hadden al maanden geen salaris gekregen en dat bleek niet voor het eerst bij de club van Bico. Zo zei Michael Ratajczak, de voormalig keeper van Fortuna Dusseldorf en MSV Duisburg, dat White Star Brussel hem nog geld verschuldigd is van het half jaar dat hij er in 2013 onder contract stond.

“Toen Bico de club verliet, liet hij een financiële puinhoop achter,” zegt Mike Notermans, verslaggever van de Belgische krant Grenz-Echo in gesprek met VICE Sports. “Toen hij wegging, was onder meer een deel van de gemeentesubsidies onvindbaar.” Hoe White Star Brussel überhaupt zo lang op het tweede niveau kon spelen, terwijl het ook nog meedraaide in de top, was vooral te danken aan Bico’s contacten in de voetbalwereld.

Royal Antwerp FC begon dit seizoen met een versterkte selectie en een nieuwe trainer als topfavoriet aan de competitie. Na teleurstellende resultaten werd de coach ontslagen en toverde voorzitter Decuyper niemand minder dan Bico uit de hoge hoed. Bico nam David Gevaert, een voormalig trainer van Antwerp, mee. De supporters van de club lieten merken het hier totaal niet mee eens te zijn, maar Decuyper bleef bij zijn besluit en Bico bleef bij zijn bijzondere methodes.

John Bico maakt kennis met de hevige aanhang van @official_rafc. #antcer pic.twitter.com/l2W7WbXo6j — Robbe van Lier (@RobbevanLier) November 13, 2016

Na een paar wissels binnen het team begonnen de eerste spelers al openlijk te flirten met een winterse transfer. “Bico zou na twee weken op de training al een klap uitgedeeld hebben aan Stallone Limbombe,” vertelt Notermans. Bico haalde ook plotseling een voormalig speler van White Star Brussel bij de selectie: Isaac Koné. Daarnaast stelde hij met Jeffrey Rentmeister nog een assistent aan, die eigenlijk nog als speler onder contract stond bij een club uit de derde divisie. Kort daarna nam Gevaert zijn ontslag.

Foto: Imago

Daarna liep het al snel uit de klauwen bij White Star. Volgens Alami Saouti, de coördinator van de jeugd, had Bico samen met zijn nieuwe assistent Sadio Demba de ticketopbrengst van jeugdtoernooien gestolen. Dat zei Saouti in Het Laatste Nieuws. Voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge dreigden honderden supporters van Antwerp dat ze het veld zouden bestormen als Decuyper Bico niet direct zou ontslaan. Op dinsdag ontsloeg Antwerp Bico en zijn assistenten. Decuyper verontschuldigde zich daarbij:

“Ik ken Bico al langer en men heeft geprobeerd een beeld van hem te creëren, dat in werkelijkheid anders is. Maar ik heb een fout gemaakt, omdat ik dat onderschat heb. We hebben de boodschap van de supporters gehoord. Niemand staat boven de club en de eenheid is door zijn aanstelling verloren gegaan. Daarom moet Bico weg.”

Het team is daar blij mee, na vier turbulente weken. “De opluchting is groot. Bij de supporters, maar ook bij de spelers,” aldus aanvoerder Colpaert. “Er zijn hier ongelofelijke dingen gebeurd. We wisten dat het zo niet verder kon, maar het was onmogelijk er tegen op te treden als groep.” John Bico is vastberaden weer ergens anders aan de bak te gaan. Eerder deze week dook hij alweer op bij White Star Brussel.

