Hoe Jordi Cruijff het Israëlische voetbal veranderde

Maccabi Tel Aviv, met achttien landstitels de grootste club uit de Israëlische geschiedenis, maakte voor dat seizoen bekend dat het Jordi Cruijff binnen had gehaald als technisch directeur.

De reacties van supporters liepen in eerste instantie uiteen. Sommigen waren door het dolle dat een lid van de beroemde familie Cruijff naar Israël kwam. Andere supporters van Maccabi vroegen zich af of Jordi wel genoeg ervaring had om hun club te runnen. Hij had alleen nog ervaring opgedaan in de relatief kleine competities van Malta en Cyprus. Al met al besloot de achterban Cruijff een kans te geven. Wisten zij veel dat hij de dynamiek van het Israëlische landschap volledig zou veranderen.

Toen Cruijff in 2012 bij Maccabi tekende, zat de ooit grote club in zak en as. Maccabi had sinds 2003 geen titel gewonnen. In die periode van negen jaar zag de club hoe de drie andere grote clubs uit Israël – Hapoel Tel Aviv, Maccabi Haifa en Beitar Jerusalem – allemaal minimaal één keer de landstitel veroverden. Maccabi lag er uitgeblust bij, de gloriejaren lang vervlogen.

Bloomfield, het stadion van Maccabi Tel Aviv. (Foto via)

Aan het geld lag het niet. De Canadese miljardair Mitch Goldhar kocht Maccabi in de zomer van 2009 en strooide met geld in de hoop een titel te pakken, maar hij faalde steeds. Het geld leverde geen resultaten op en na drie jaar van middelmaat onder Israëlische directieleden, besloot Goldhar het roer om te gooien. Hij ging op zoek naar een buitenlandse technisch directeur om de club te managen. Hij zocht en vond Jordi Cruijff.

De eerste daad van Cruijff bij Maccabi was de aanstelling van Oscar Garcia als hoofdtrainer. Garcia werkte in de jeugd van Barcelona, was assistent van Johan Cruijff bij het Catalaanse nationale elftal en werd gezien als een opkomend talent in de trainerswereld. Onder Garcia pakte Maccabi de eerste titel in tien jaar. Maar het was niet eens het spel of het kampioenschap waar de supporters en de media het meeste van onder de indruk waren na het eerste jaar van Cruijff en Garcia. Het was vooral de organisatorische omslag bij Maccabi die lof oogste.

Er gaat al jaren best wat geld om in het Israëlische voetbal, maar niemand slaagde erin om een club op een goed niveau te professionaliseren. Trainers en spelers lekten constant alles naar de media, clubs trainden niet professioneel, raakten in paniek na nederlagen of gingen ten onder aan politieke spelletjes. Het Israëlische voetbal liep altijd onnodig ver achter op Europa.

Cruijff zette meteen alles op alles om Maccabi Tel Aviv te professionaliseren. Voor zijn komst trainden de spelers maar één keer per dag, waarna ieder zijn eigen weg ging. Cruijff gooide hun schema’s vol, met meerdere trainingen per dag en gezamenlijke maaltijden. Het klinkt simpel, maar niemand in Israël gebruikte voor zijn komst zo’n aanpak.

Daarnaast lukte het Cruijff om het lekken naar de media de kop in te drukken, waardoor er eindelijk wat rust terugkeerde bij Maccabi Tel Aviv. Daarin onderscheidt Maccabi zich nu van de andere drie grote clubs uit Israël. Bij de concurrenten is er niks veranderd. Na een verliespartij wordt er daar al volop gespeculeerd over een ontslag voor de trainer, waardoor de druk oploopt en de boel regelmatig explodeert. Jordi heeft een goede relatie opgebouwd met de media, waarin ze weten dat hij niks zal lekken en de club nergens op zal reageren. Maccabi Tel Aviv reageert alleen nog als de club het zelf nodig acht, terwijl de rest overal op ingaat.

Inbal Manor, hoofdredacteur van de Israëlische sportsite ONE, vindt de invloed van Jordi Cruijff op het Israëlische voetballandschap niet te onderschatten. “Hier zal Jordi herinnerd worden als de man die alles veranderde. Zijn invloed bij Maccabi is in mijn optiek vergelijkbaar met de invloed van zijn vader bij Barcelona. Oran Josipovich, columnist van Wallasport, sluit zich daarbij aan. “Het verschil tussen het Macabi van 2011 en het Maccabi van nu is schokkend. Jordi Cruijff is het symbool van het vernieuwde en verbeterde Maccabi geworden.”

Jordi (midden) aan de hand van zijn vader Johan. (Foto via)

Volgens Josipovich is de transformatie van Maccabi het beste af te lezen aan de twee periodes van Haris Medunjanin bij de club. Toen Medunjanin voor Maccabi Tel Aviv speelde in seizoen 2011-12, voor de komst van Cruijff, zag hij er ongelukkig uit. Hij had constant ruzie met de clubleiding, raakte uit vorm en liep er op het veld ongemotiveerd bij.

Toen Jordi afgelopen winter aankondigde dat hij Medunjanin terughaalde, zorgde dat voor gefronste wenkbrauwen in Israël. Het voetbalwereldje wist maar al te goed hoe slecht het vorige huwelijk tussen Maccabi en Medunjanin was verlopen. Iedereen dacht dat hij weer zou floppen, maar iedereen zat ernaast. Een jaar later was Medunjanin de beste spelmaker van Maccabi. In interviews heeft ook hij meerdere keren aangegeven dat het verschil tussen het Maccabi van nu en 2011 enorm is.

Cruijff slaagde erin om ervaren versterkingen als Eran Zahavi en Tal Ben Haim naar Maccabi te halen. Daarnaast is de doorstroom vanuit de jeugd goed en zijn de spelers van Maccabi sterk vertegenwoordigd bij de nationale selecties. Elke Israëlische speler van Maccabi heeft op zijn minst voor Jong Israël gespeeld, de meesten zijn international. Tijdens interlands van Israël staan er regelmatig zes spelers van Maccabi Tel Aviv in de basis. Dit is ook een streven van Jordi. Hij wil dat Maccabi de club is waar de beste spelers van Israël spelen.

Maccabi is de afgelopen jaren een springplank geworden voor trainers. Garcia zette via Maccabi de stap naar Watford en Red Bull Salzburg. Paulo Sousa ging van Maccabi naar FC Basel en Fiorentina. Pako Ayestaran schopte het na Maccabi tot Valencia. En Peter Bosz zette de stap naar Ajax. Ze konden allemaal een stapje hogerop zetten, omdat Maccabi sinds de komst van Cruijff elk jaar kampioen werd. Alleen onder Bosz ging de titel naar Hapoel Beër Sheva.

Het succes van Maccabi Tel Aviv heeft ertoe geleid dat andere clubs in Israël ook opeens met een Europese technisch directeur willen werken, terwijl ze dat eerder nooit deden. Maccabi Haifa, na Maccabi Tel Aviv de succesvolste club van Israël, is de afgelopen jaren in verval geraakt, net als Maccabi Tel Aviv voor de komst van Cruijff. De eigenaar van Maccabi Haifa ontsloeg trainers aan de lopende band. Maar afgelopen zomer besloot hij Kristian Karlsen aan te stellen als technisch directeur. Maccabi Haifa beleeft dit seizoen de beste seizoensstart in jaren.

Jordi Cruijff in de Europa League op bezoek bij AZ. (Foto door Proshots)

Op dit moment staat Maccabi op de tweede plek in de Israëlische eredivisie, met evenveel punten als koploper Hapoel Beer Sheva. In de Europa League strijdt Maccabi in de groepsfase met AZ, Dundalk en Zenit Sint Petersburg. Maccabi staat derde in de poule. Volgens criticasters wordt het tijd dat de club van Cruijff dit jaar doorstoot in het tweede Europese bekertoernooi.

De transfersommen die Maccabi de afgelopen jaren heeft betaald, zijn gegroeid, waardoor er dit seizoen wat meer druk op zijn transferbeleid ligt. Vorig jaar haalde Cruijff bijvoorbeeld keeper Predrag Rajkovic voor drie miljoen euro binnen, dit jaar betaalde Maccabi drieënhalf miljoen euro voor de IJslandse spits Vidar Kjartansson. Dat moet tot resultaten gaan leiden in eigen land en Europa. Het feit dat Maccabi nu überhaupt in die positie zit, had niemand in 2012 kunnen voorspellen.

Het is inmiddels vierenhalf jaar sinds Maccabi Cruijff presenteerde als technisch directeur. Een blinde kan zien dat Cruijff zijn stempel heeft gedrukt op het Israëlische voetbal. Supporters van Maccabi Tel Aviv hebben al eens geopperd dat Cruijff een standbeeld voor het stadion van de club moet krijgen. Hij is het symbool geworden voor de wederopstanding van Maccabi. Hoe langer Cruijff bij Maccabi blijft, hoe verder hij zijn status uitbreidt. Maar het zal vast niet lang duren voordat een grotere club uit Europa hem binnenhaalt.

