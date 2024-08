Hoe Justin van Tergouw het grootste dartstalent van Nederland werd

De nachtmerrie van veterane darters als Raymond van Barneveld, Vincent van der Voort en Simon Whitlock is zeventien jaar, komt uit Utrecht en heet Justin van Tergouw. Hij is de wereldkampioen in een nieuwe lichting jonge, hongerige darters, die klaarstaat om de oudere garde te vervangen. Van Tergouw verslaat gasten als Van Barneveld zelfs al af en toe op toernooien.

Van Tergouw leeft als een echte profsporter. Hij traint anderhalf uur per dag in de zolder van zijn huis, speelt competities en vliegt met zijn moeder Miranda de hele wereld over voor toernooien. Darten wordt al een tijdje niet meer gezien als een sport die je alleen kunt doen als je stevig staat te drinken. Als je op professioneel niveau met de grote jongens mee wil doen om de tonnen prijzengeld, zal je uit een ander vaatje moeten tappen. Van Tergouw is daar het bewijs van.

