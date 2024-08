Hoe kan je op een festival urenlang linksvoor blijven zonder piep in je oor?

Linksvoor is de bekendste en gezelligste plek van elk festival. Je bent je vrienden kwijt omdat je telefoon leeg is, het is al een beetje schemerig geworden en je hebt ook nog eens een dubbele salto met schroef in de partykuip gemaakt. Gelukkig hoef je niet lang te zoeken, want de oud-Nederlandse traditie leert ons dat je altijd linksvoor je vrienden terugvindt. Lekker overzichtelijk en handig, alleen een beetje sneu voor rechtsvoor, want daar is het altijd net wat minder gezellig. Als je eenmaal weer herenigd bent met je vrienden, blijf je het liefst gewoon linksvoor, want ja: het is toch het enige stuk van de festivalweide of tent dat er écht toe doet.

Maar wist je dat je bij honderd decibel – dat is het volume van een degelijk partyniveau – na vier minuten al kans hebt op blijvende gehoorschade?

Daarom is het handig om voortaan eerst even langs #rechtsachter te gaan. Op verschillende Nederlandse festivals deelt Anderzorg daar oordoppen uit, zodat je daarna zo lang mogelijk links vooraan kunt gaan staan, zonder dat je daarbij de ochtend erna getrakteerd wordt op een ongewenst piepconcert. Dat is namelijk niet alleen de dag erna vervelend, in feite hoor je frequenties die je gehoor niet meer terug gaat krijgen. Met oordoppen in blokkeer je die frequenties en blijven ze behouden voor al die feesten die nog komen gaan.

In de bovenstaande video laat DJ Sophie Francis zien waarom het voor haar heel belangrijk is om altijd oordoppen te dragen op festivals. Deze track #rechtsachter kun je ook ervaren met het effect van gehoorbeschadiging, hiervoor is een speciale versie uitgebracht. Die hoor je hieronder. Maar om te voorkomen dat dit jou overkomt, deelt Anderzorg deze zomer dus oordoppen uit, zodat je gelukkig nog niet aan dit effect hoeft te wennen.

Kijk hier voor meer informatie over #rechtsachter.