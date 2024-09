Hoe Katy Perry van een kunstwerk een domme prank maakte

Vorige week ging Katy Perry met Vanity Fair naar het Whitney Museum in New York. Om haar nieuwe single “Bon Appétit” te promoten, besloten ze nietsvermoedende museumbezoekers eens lekker voor de gek te houden. Derek, de presentator van de youtubeserie Derek Does Stuff with a Friend, vroeg mensen of ze mee wilden doen met een experimentele audiovisuele installatie, die alleen daar te zien was. Eenmaal in het kamertje stonden ze te kijken naar een tafel vol eten met een cloche erop. En als klap op de vuurpijl kwam het hoofd van Katy Perry onder die cloche vandaan. Ze doet alsof ze slaapt, maar dan zegt ze opeens wat om de omstanders te laten schrikken. Dat hadden ze niet verwacht!



Deze prank komt ons wel erg bekend voor. Eerder deze maand – tijdens de SPRING/BREAK Art Show – filmde Creators een werk van David Henry Nobody Jr. In Self-Portrait as a Buffet Table doet hij zich voor als lopend buffet en vraagt hij omstanders hem te voeren met de kilo’s eten die op tafel liggen. Hieronder zie je hoe dat eruitzag:

Natuurlijk mogen er grapjes over kunst gemaakt worden. Kritiek hoort er gewoon bij – zeker als je je als kunstenaar laat besmeuren met voedsel. Maar het gaat wel erg ver om een single aan de man te brengen met een nepkunstwerk dat je ook nog eens lauwert als “het feestmaal van het leven” en te zeggen dat het symbool staat voor het “geniepige kapitalistische systeem waarin we leven.” Het is wel een erg stevige belediging om de vorm én inhoud van een kunstwerk om te gieten in een publiciteitsstunt, zonder dat je ook maar iets inhoudelijks over die vorm en inhoud zegt.