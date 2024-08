Vannacht verdedigt kickbokser Murthel Groenhart zijn Glory-titel in Chicago. We spraken hem tijdens een training in Mike’s Gym. In deze Sitdown vertelt Murthel over zijn jeugd als boefje in de Amsterdamse Molenwijk, de bijzondere band die hij heeft met zijn moeder, het visualiseren van gevechten met behulp van het boek The Secret en zijn titelgevecht tegen Harut Grigorian:

