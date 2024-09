Hoe Kim Holland van strenge Jehova’s getuige veranderde in een seksgodin

In deze serie vragen we interessante mensen naar hun allersterkste verhaal. In aflevering 2 het verhaal van pornoproducent Kim Holland, die tegenwoordig lezingen en workshops geeft, bijvoorbeeld over hoe je een powervrouw kan zijn.

Kim Holland, ofwel Yvonne Meulendijk-van Zelderen begon in 1996 met haar carrière in de erotiek, en is een van de bekendste pornoactrices en producenten van Nederland. In 2004 schreef ze het boek Sexpower, om vrouwen wat te leren over zelfvertrouwen en seks. Zes jaar later richtte ze twee televisiezenders op, namelijk Meiden van Holland Soft en Meiden van Holland Hard. Tegenwoordig kun je je inschrijven voor haar workshops die ze geeft als lifecoach. We vroegen haar naar haar sterkste verhaal. Ze vertelde over hoe ze haar geloof was ontworsteld om een loopbaan als seksgodin te beginnen.

“Op mijn tiende overleed mijn moeder en dat was uiteraard afschuwelijk. Ik ben volstrekt niet religieus opgevoed, maar ik wist wel het een en ander van religie, en ik had ook een gelovig vriendinnetje. Ik kwam erachter dat ik mijn moeder terug zou kunnen zien in het paradijs, en op mijn elfde verdiepte ik mezelf in de leer van Jehova’s Getuigen, een christenfundamentalistische religie waarin alles om God draait, en je jezelf moet onthouden van seks tot je trouwt.

Ik was gelijk heel fanatiek, en vanaf mijn twaalfde was ik druk bezig met het verspreiden van het geloof. Elke week ging ik naar vergaderingen en congressen waar ons werd geleerd hoe we het beste langs deuren konden gaan, hoe we mensen moesten aanspreken, en hoe we het geloof het beste konden overbrengen. Ondertussen gaf ik les aan mijn klasgenoten op de middelbare school over hoe heidens masturberen wel niet was. Op mijn twaalfde stond ik zelfs op een podium voor vijfhonderd mensen om te vertellen hoe ik in mijn eentje het geloof in was gestapt. Ik dacht: als ik dit blijf doen, dan komt het goed, dan zie ik mijn moeder weer terug.

Op mijn zestiende liet ik me dopen. Ik was gehoorzaam, zowel naar God als naar mijn vader. Mijn vader, die totaal niet gelovig was, ging met me mee. Op mijn zeventiende ontmoette ik mijn eerste vriendje, ook een Jehova, op zo’n congres. We onthielden onszelf van seks, totdat we op ons achttiende trouwden.

Kim in haar tijd als Jehova’s getuige. Alle foto’s met dank aan Kim Holland.

Mijn vader stierf toen ik twintig was. Ik was vreselijk verdrietig. Ik had zo mijn best gedaan voor het geloof, zodat ik mijn moeder weer zou zien, maar ook om mezelf een gelukkig leven te garanderen. Ik was buitengewoon teleurgesteld in religie, en begon na te denken over wie ik was en wat ik wilde.

Ik was op die leeftijd natuurlijk nog maar met één persoon geweest, dus ik wilde meer. Ik wilde stappen in de echte wereld nemen. Mijn oude ‘vrienden’ kwamen in die periode nog vaak naar me toe om me te overtuigen weer terug te gaan naar het geloof. Ze vertelden me dat ik gewoon nog wat vaker langs de deuren moest gaan om mensen te overtuigen. Maar ik was mijn vertrouwen compleet verloren. Ik verhuisde naar een eigen kamer en vroeg een scheiding aan.

Toch was het moeilijk om echt los te komen. Als Jehova’s getuige mag je niet zomaar uit het geloof stappen, tenzij er iets heftigs is gebeurd, zoals overspel. Pas maanden later heb ik mijn zusters en broeders verteld dat ik in hun ogen had gezondigd, omdat ik seks had met mijn nieuwe vriend. Toen hebben ze me uit hun gemeenschap verbannen.

Ik werkte in die tijd als receptioniste en leerde een nieuwe jongen kennen. Al snel ging ik een relatie met hem aan en kwam ik in een heftige, maar ook dynamische periode terecht. Ik stapte uit een streng religieus leven, waarin alles voor me werd bepaald, in een wereld waarin helemaal niets was bepaald.

Kim op haar achttiende tijdens een grote bijeenkomst voor Jehova’s getuigen. Hier doet ze samen met een vriendin de afwas.

Omdat ik uit een gereguleerde wereld kwam, had ik wel wat begeleiding van mijn vriend nodig. Onze relatie raakte op seksueel gebied steeds meer gebaseerd op SM, wat voor mij heel fijn was, omdat dat het verwerkingsproces makkelijker maakte. Als je gelovig bent, voel je je al snel schuldig en veroordeeld, omdat er allerlei dingen zijn waar je behoefte aan hebt, maar die niet mogen. Nu voelde ik me voor het eerst sterk en zeker over mezelf.

Toch verdween het schuldgevoel over het verlaten van het geloof niet helemaal, en uiteindelijk werd ik er behoorlijk ziek van. Als je besluit om niet meer te geloven, dan ben je volgens de Bijbel – in elk geval hoe ik die interpreteerde – zondaar, en is de hemel uitgesloten. Een van de afschuwelijkste consequenties was bovendien dat ik mijn zusje en haar gezin niet meer mocht zien van de gemeenschap, terwijl ik haar zelf aan het geloof had geholpen. Je verliest contact met iedereen.

Ik had een tijd lang nachtmerries, pijn in mijn buik, en ik viel veel af. Depressief ben ik echter nooit geweest; het boek Niet morgen maar nu van Wayne W. Dyer heeft veel geholpen. Ik besefte dat je zelf invloed hebt op de keuzes die je maakt. Je mag en kan jezelf afvragen: Is dit goed voor je? Past dit bij je? Maakt het je gelukkig?

Op een dag werd ik wakker en toen dacht ik: ook al zou alles wat het geloof zegt waarheid zijn, dan kies ik alsnog bewust voor mijn nieuwe leven en mijn nieuwe geluk. Die openbaring heeft ervoor gezorgd dat mijn verleden geen grip meer had op mijn leven. Ik kon erover praten zonder dat ik het gevoel had dat het nog controle over me had.

Ik had geen religie meer om op te steunen, maar ik vond houvast door te experimenteren met seks.

Mijn toenmalige vriend en ik begonnen steeds meer seksuele fantasieën uit te wisselen. Ik ontdekte nieuwe dingen op het gebied van seks en kwam erachter hoe fijn en lekker het is. Niet lang daarna ben ik gaan werken voor erotische telefoondiensten.

Nadat mijn vader overleed is het verwerkingsproces van zowel mijn vader als mijn moeder pas echt begonnen. Ik moest de consequenties aanvaarden, want ik had geen religie meer om op te steunen. Het experimenteren met seks compenseerde de houvast van religie. Dat klinkt misschien niet logisch, maar als je het moeilijk hebt dan biedt het opzoeken van spanning en sensatie soelaas. Ik bouwde enorm veel zelfvertrouwen op. Er zijn zoveel meisjes en vrouwen die, zoals ik, nooit met seks bezig zijn geweest, of terughoudend of onzeker zijn, in hun jonge jaren. Dit is ook een van de redenen waarom ik de erotiek ben ingegaan. Om te laten zien dat het meer dan oké is, en het juist vreselijk goed is om door middel van seks zelfvertrouwen op te bouwen. Het maakte me een sterke, vrije vrouw.

Na de scheiding heb ik mijn toenmalige man nooit meer gezien, of gesproken. Voor hem is die periode heel zwaar geweest, vooral door mijn bekendheid, en het vak wat ik uitoefende. Ik heb jarenlang vrij open relaties gehad, met zowel mannen als vrouwen. Op dit moment ben ik monogaam, en leer ik intimiteit kennen op een heel ander niveau. Het blijft altijd dynamisch, de wereld van seks.”

