Hoe kink kan helpen om je seksleven te bevorderen

Een paar weken geleden bezocht ik het Hump! Festival, in Vancouver. Dat is een jaarlijks alternatief pornofilmfestival, en wordt beschreven als “een viering van creatieve seksuele expressie”. Hoewel je zou denken dat het festival draait om naakte mensen die elkaar fisten met latex handschoenen, is het echt veel meer dan dat. Het is een platform en evenement dat is bedacht om kink te normaliseren. Het is een omgeving waar open gesprekken over veilige seks en wederzijdse toestemming worden aangemoedigd. In het programma zie je verschillende lichamen, leeftijden, kleuren, seksualiteiten, genders, kinks en fetisjes voorbij komen, die allemaal met elkaar worden verbonden door hun sekspositieve mentaliteit.



Sekspositivisme betekent dat alle seksuele activiteiten die met wederzijdse toestemming plaatsvinden plezierig zijn, gezond zijn en zouden moeten worden aangemoedigd – of het nou kinky is of niet. Nadat ik een stel vreemdelingen elkaar zag neuken met een echte aubergine, besefte ik dat wanneer je kinky bent, je waarschijnlijk ook een sekspositieve mentaliteit hebt. Kinky zijn is letterlijk verbonden met wederzijdse toestemming. Als je het hebt over kink, dan moet je het wel hebben over wat oké is en wat niet, of beslissen of het iets is wat je allebei prettig vindt. Daarmee uit je onbegrensde seksualiteit. En dat is verfrissend om te zien, vooral in het hedendaagse politieke klimaat, waarin de seksuele bevrijding, veiligheid en toestemming van vrouwen ondergeschikt is aan de verlangens van mannen. Voor veel vrouwen is kink een manier om dit tegen te gaan, en wordt het een manier om de baas te zijn over hun lichaam, en hun plezier.



Ik wilde graag met vrouwen en gender nonconforming mensen praten die kink als onderdeel van hun dagelijks leven zien, om erachter te komen welke invloed kink heeft op hun benadering van seks, sekspositiviteit en wederzijdse toestemming. Misschien is het een manier om je zelfvertrouwen op te voeren, heeft het iets te maken met empowerment of is het gewoon een manier om stress te verlagen. Ben je sekspositiever als anaal fisten je kink is? Ik vroeg het aan ze.



Dolly, 33, New York

VICE: Hey Dolly, hoe zou je je relatie met kink omschrijven?

Dolly: Als eentje die al heel lang meegaat.



Kun je erover vertellen? Heb je voorbeelden van een paar?

Het is er nooit maar eentje, en ik denk dat mensen die van kink houden je dit allemaal wel zullen vertellen. Het is een beetje alsof je de doos van Pandora opent, en er allerlei gekke shit uitkomt die je geil maakt. Ik ben hartstochtelijk fan van texturen, zoals latex, leer, pvc, et cetera. Op dit moment ben ik geobsedeerd door zijde; zijden lakens, zijden nachtjapons, zijden touwen.



Kinky! Denk je dat kink helpt om een gezonde relatie met seks te bevorderen?

Ik denk dat alles waar je zeker over bent meehelpt om dingen op een gezonde manier te benaderen. Ik heb mijn kinks gevonden en ze eigen gemaakt, en ik denk dat dat laatste mijn relatie met de kinks zelf en seks over het algemeen gezonder maakt. Ik begrijp wat me geil maakt, en hoe ik mijn genot de grootste prioriteit maak. Een gezondere relatie met seks kan je denk ik niet hebben.



Dus eigen genot is het belangrijkst?

Nou, ja en nee. In het geval van vrouwen lijkt het soms also ons genot niet uitmaakt, en dat we het wel prettig kunnen vinden maar dat het uiteindelijk toch afgelopen is wanneer de man klaarkomt. Als ik en mijn partner spelen met een kink die we allebei leuk vinden, dan wordt seks veel gebalanceerder. Er is balans tussen het genot van ons beiden. Dat maakt me een stuk zelfverzekerder en sexy.



Wat is volgens jou het positiefste effect dat kink kan hebben op je zelfbeeld?

Zelfverzekerd zijn over je lichaam. Ik vind mezelf er prachtig uitzien in een nachtjapon, bijvoorbeeld. Het gevoel van zijde dat je huid raakt vind ik prettig. Ik vind het fijn hoe mijn partner naar me kijkt. Dit hangt allemaal nauw samen met een gezonde en comfortabele benadering van mijn lichaam. Er zijn zoveel vrouwen die worstelen met hoe hun lichaam eruitziet, omdat we in een maatschappij leven die ons onzeker maakt, elke dag weer opnieuw – ‘hoe wil de maatschappij dat we eruitzien vandaag?’ ‘Wat moeten we dragen?’ ‘Wie gaat onze lichamen vandaag weer eens toe-eigenen?’ Vrouwen proberen elke dag een manier te vinden om hun lichaam te ervaren zonder daarvoor afhankelijk te moeten zijn van andermans goedkeuring. Het toe-eigenen van mijn genot door middel van kink helpt me om mijn lichaam te omarmen. In plaats van dat ik me niet verbonden voel met de flubberende delen van mijn lichaam, voel ik me juist verbonden. Het is mijn lichaam in zijn geheel dat me plezier geeft.

Wat goed! En die focus op je kink, denk je dat jouw ervaring van seks hierdoor gezonder is?

Ja, want ik denk dat je door die eerste gesprekjes die je voert waarin je zegt: ‘dit is wat ik lekker vind,’ en ‘ik vind het lekker als je dit doet’ ervoor zorgt dat je dat grijze gebied van vertroebelde toestemming uit de weg gaat. Je bent er heel duidelijk over. Kink is eigenlijk een soort verbaal contract, je zegt letterlijk: ‘ja, ik wil dit.’ Ik denk dat elke ervaring van seks, of het nou kinky is of niet, daar profijt van heeft.

Hoe belangrijk is je kink in relatie tot sekspositivisme?

Heel belangrijk. Het is een wisselwerking, want als ik in de eerste plaats niet sekspositief was geweest, dan had ik kink niet onderzocht op de manier waarop ik doe. Maar als ik kink niet had onderzocht, dan had ik niet zo’n diepgaand toezicht gehad op de manier waarop ik sekspositivisme ervaar. Spelen met kink is belangrijk, omdat het mijn genot, gemak en zelfvertrouwen op de eerste plaats zet.

Jen, 29, Manchester, UK

VICE: Hoi Jen, wat zijn jouw kinks?

Jen: Onderdanig zijn, en een trut zijn. Er zijn er een heleboel waarin ik geïnteresseerd ben, maar die ik nog niet heb onderzocht. Ik kijk ernaar uit om ze uit te proberen!



Leuk! Denk je dat kinky zijn bevorderend is voor een gezonde relatie met seks?

Tuurlijk! Seks draait niet alleen om de climax, maar ook om zelfexpressie, een plek waarin ik voor mezelf kies als ik door stressvolle tijden ga. Mijn kinks zijn een manier om om te gaan met hoge stressniveaus en de verantwoordelijkheden die ik draag. Het geeft me de mogelijkheid om de verantwoordelijkheden even naast me neer te leggen, omdat iemand anders de touwtjes in handen heeft. Dat geeft me even een pauze op mentaal gebied, en kan ik alles even loslaten. Onderdanig zijn geeft me energie, da’s een bonus!

Heeft kink een positieve uitwerking op de relaties die je hebt of aangaat?

Absoluut. Wanneer je een partner vindt met wie je je kinks kan delen, dan voel je je enorm zelfverzekerd – vooral in het verwezenlijken van de fantasieën en scenario’s die je hebt bedacht. Als je iemand vindt die zich compleet op je level bevindt, voel je je vrijer om meer dingen te onderzoeken, en da’s altijd leuk. Soms schrikken nieuwe dingen af, maar omdat je het samen probeert versterkt het juist je band.

Je moet wel veel vertrouwen hebben in je partner, mocht je kink willen doen.

Zeker. Je leert je partner enorm snel kennen – veel sneller dan iemand zonder kink. Je onderzoekt elkaars grenzen en verlangens en moet daarom goed communiceren.

En hoe zit het met veiligheid? Ik kan me voorstellen dat kink best extreem kan zijn, en je je wel veilig moet kunnen voelen.

Het vertrouwen in mijn partner gaat diep. Daarom heb je ook ‘safe words’ nodig, en moet je goed letten op de manier waarop iemand beweegt, en welke signalen iemand uitzendt. Hoewel ik nog nooit een ‘contract’ heb gehad met een partner, hebben we altijd gesprekken gehad over onze grenzen voordat we het bed in doken.

Hoe belangrijk is kink voor jouw seksleven?

Ik denk dat seks zonder kink snel saai wordt. Dat kan negatieve effecten hebben op je relatie, en de manier waarop je seks ervaart.

Tom, 25, Birmingham UK

VICE: Hey Tom, wat heb jij met kink?

Tom: Kink heeft een grote rol gespeeld in het leren omgaan met mijn dysforie. Ik was zestien toen ik vertelde dat ik homo ben, en 24 toen ik vertelde dat ik trans ben. Ik ervaar extreme ‘top dysforie’, wat betekent dat ik het niet prettig vind om aangeraakt te worden in de buurt van mijn bovenlichaam in een seksuele situatie. Daar heb ik mijn seksleven op aangepast, en kink heeft daar een grote rol bij gespeeld.

Wat zijn jouw kinks?

Bondage. Ik vind het leuk als mijn partner in de touwen hangt, ik achter ze kan staan, en hun lichaam kan waarderen. Ik vind handboeien en kettingen geil, en ik ben bezig met touwenspel. Het geeft me een veilig gevoel omdat mijn lichaam niet kan worden aangeraakt, maar het geeft me ook controle, en de mogelijkheid om de vrouw die voor me hangt te waarderen. Ze kan niet weg van het genot dat ik haar ga geven.

Welk effect heeft je dysforie op het ervaren van sekspositivisme?

Ik kan momenten ervaren waarin ik het gevoel heb dat ik niet genoeg ben, dat ik lichaamsdelen mis die er wel zouden moeten zitten, en dat heeft invloed op mijn zelfbeeld. Het laatste wat ik wil is dat te moeten delen met iemand.

En hoe helpt kink je daarbij?

Een setting waarin ‘spel’ de boventoon voert helpt. Soms dimmen we de lichten, of steken we kaarsen aan, zetten we muziek aan en pakken we de blinddoek erbij. Opeens hoef ik dan niet meer zo zelfbewust te zijn. Het omdoen van een blinddoek is voor mij een enorme opluchting. Ik heb boxers waarin een harnas in zit, en dan kan mijn partner de pik uitzoeken die ik moet gebruiken. Dat creëert een enorme seksuele spanning en seksueel plezier, waar ik me verder niet druk over hoef te maken. Dan kunnen we gaan spelen: we plagen elkaar, doen aan machtsspelletjes, en we hebben veel speeltjes.

Hoe belangrijk is kink geweest in het benaderen van seks op een zelfverzekerde manier?

Enorm. Het onderzoeken van kink ging hand in hand met het onderzoeken van mijn gender. Het verbond me met mijn lichaam, en het liet me zien waarom ik dat eerder niet was.

Robin, 38, Londen, UK

VICE: Hi Robin, wat zijn jouw kinks?

Robin: Oh! Ik heb er een heleboel!

Noem er eens een paar?

Machtsspelletjes, pijnspellen, ik vind het leuk om geobjectiveerd te worden, en om passief te zijn, als een pop. Ik vind het leuk om mensen vast te binden. Ik ben ook een exhibitionist, en vind het leuk als mensen naar me kijken als ik seks heb. Trio’s, kwartetten en groepseks vind ik ook leuk! Ik heb een eendenbek die ik in mijn vagina kan stoppen, zo eentje die de gynaecoloog gebruikt om de baarmoeder mee te onderzoeken. Op die manier kan ik intern druk uitoefenen. Ik vind vingers in mijn mond lekker, en andere dingen ook.

Wow, dat zijn er veel. Helpt het je om zelfverzekerder te zijn tijdens de seks?

Ik denk dat wanneer ik weet wat ik lekker vind, en daar open en eerlijk over kan zijn, ik mijn verlangens precies kan aangeven bij een partner. Het is makkelijker om uit te leggen hoe mijn clitoris of labia moet worden aangeraakt bij iemand met wie ik ook heb besproken hoeveel pijn hij of zij mijn lichaam aan moet doen.

Helpen kinks om grenzen en wederzijdse toestemming te verhelderen?

Absoluut. Kinks worden vaak beschouwd als taboe. Ik moet iemand dus vertrouwen op dat hij of zij mijn verlangens respecteert en me niet laat voelen alsof ik ‘gek’ ben. Wederzijdse toestemming moet heel gedetailleerd besproken worden om ervoor te zorgen dat het veilig blijft, en pijnniveaus en grenzen gerespecteerd blijven. Respect is het allerbelangrijkst. Ook als je iemand al twee uur hebt vernederd is het belangrijk dat je de juiste nazorg biedt, en ze je verzekeren dat alles oké is nadien. Dat maakt het verschil tussen gezond en ongezonde kinkseks.

Jouw kink en sekspositivisme gaan hand in hand.

Ja! Met een open blik en zonder schaamte mijn kinks uitoefenen is heerlijk.