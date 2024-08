We weten eindelijk hoe Trump zijn kapsel knutselt

Al lang voor hij president was deden er een hoop speculaties de ronde over het haar dat op Trump zijn hoofd huist. Is het überhaupt echt? Ja, blijkbaar wel. “Dun maar echt,” volgens een vrouw die ooit door Trump zelf was uitgenodigd op een rally in 2015, om zijn haar aan te raken (waarschijnlijk om voor eens en altijd de geruchten over een toepetje de wereld uit te helpen).



Barbara Walters gaf hem ook ooit een aai, net als Jimmy Fallon en een toeschouwer op een andere rally. Allemaal bevestigden ze hetzelfde: het haar schijnt echt te zijn. Oké daar zijn we het dus over eens. Maar nooit heeft iemand de president fatsoenlijk ondervraagd over wat dat kapsel nou precies verbergt. Is het een strategische manier om een kale plek te verbergen? Of is er teleurstellend weinig geks aan de hand?

Kijk, als Trump een kale plek heeft is dat prima: hij is immers 71. Mannen verliezen hun haar. Dit is geen groot nieuws. Wel groot nieuws is het feit dat een wereldleider iets probeert te verbergen – een feit dat wordt ondersteund door twee stukken bewijsmateriaal:

1) Michael Wolffs boek Fire and Fury, waarin een passage zit over Ivanka Trump die beschrijft hoe haar vader zijn haar kamt. “Ze heeft dit proces vaak aan vrienden omschreven: een kaal eiland van hoofdhuid, omringd door een harige cirkel van haar aan de zijkanten en de voorkant van zijn hoofd, van waaruit alle punten worden terug gekamd naar het midden, om ze vervolgens naar achteren te gooien en plat te spuiten met een sterke haarspray.

2) Deze video van gisteren, waarin te zien is hoe een fikse helikopterwindvlaag door Trumps haar waait waardoor er een soort buitenaards ei aan hoofdhuid tevoorschijn wordt getoverd.

https://twitter.com/KaniJJackson/status/961086406037827585

Illustrator Dan Evans maakte op basis van bovenstaande bewijsstukken deze geïllustreerde gids, waarin hij speculeert over hoe Trumps haarritueel eruit moet zien. Opdat de wereld beter begrijpt hoe de leider van het Vrije Westen iedere dag aan zijn malle coupe komt.

