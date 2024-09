Hoe krijg je vuurwapens in je videoclip zonder daarvoor opgepakt te worden?

Bij het bekijken van clips zoals die voor Boom Boom Boom van MocroManiac of Hoe Dan Ook van WW Nation bekruipen mij altijd twee vragen: zijn de vuurwapens waarmee ze hier naar de camera zwaaien nep of echt? En: hoe sterk staat de filmcrew in hun schoenen in dat laatste geval? Nu Nederlandse hiphop in de laatste twee jaar sterk aan het professionaliseren is, kan ik me voorstellen dat het er in video’s ook vakkundiger aan toegaat. Het riskeren van een celstraf is immers niet praktisch voor je carrière. Toch ging het de afgelopen jaren ook een paar keer fout.

Zo belandde Kempi in de gevangenis nadat hij naar eigen zeggen geen tijd had om nepvuurwapens te regelen voor zijn videoclip, waardoor hij werd gepakt met een echt machinepistool. Of neem de clip voor Moeilijke Tijd van Lijpe, die juist wel werd geschoten met een nepwapen, maar waar alsnog moeilijkheden door ontstonden omdat daar geen vergunning voor was aangevraagd. Ook rapduo Anbu Nevlo haalde het lokale nieuws, doordat ze voor hun clipshoot een ontvoering naspeelden waarin met neppe vuurwapens werd gezwaaid. Die scene werd door een bezorgde burger gezien als een echt misdrijf, waarop zij de politie alarmeerde, die vervolgens met getrokken vuurwapens de jongens staande hielden.



