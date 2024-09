Hoe krijg je vuurwapens in je videoclip zonder daarvoor opgepakt te worden?

Bij het bekijken van clips zoals die voor Boom Boom Boom van MocroManiac of Hoe Dan Ook van WW Nation bekruipen mij altijd twee vragen: zijn de vuurwapens waarmee ze hier naar de camera zwaaien nep of echt? En: hoe sterk staat de filmcrew in hun schoenen in dat laatste geval? Nu Nederlandse hiphop in de laatste twee jaar sterk aan het professionaliseren is, kan ik me voorstellen dat het er in video’s ook vakkundiger aan toegaat. Het riskeren van een celstraf is immers niet praktisch voor je carrière. Toch ging het de afgelopen jaren ook een paar keer fout.

Zo belandde Kempi in de gevangenis nadat hij naar eigen zeggen geen tijd had om nepvuurwapens te regelen voor zijn videoclip, waardoor hij werd gepakt met een echt machinepistool. Of neem de clip voor Moeilijke Tijd van Lijpe, die juist wel werd geschoten met een nepwapen, maar waar alsnog moeilijkheden door ontstonden omdat daar geen vergunning voor was aangevraagd. Ook rapduo Anbu Nevlo haalde het lokale nieuws, doordat ze voor hun clipshoot een ontvoering naspeelden waarin met neppe vuurwapens werd gezwaaid. Die scene werd door een bezorgde burger gezien als een echt misdrijf, waarop zij de politie alarmeerde, die vervolgens met getrokken vuurwapens de jongens staande hielden.

Ondanks deze ongelukkige voorbeelden is er in Nederland wel degelijk de mogelijkheid om tijdens filmopnames met echte dan wel neppe vuurwapens te gebruiken. Het productiebedrijf Framez vertelde ons bijvoorbeeld dat ze vergunningen hebben voor AK-47’s om in de nieuwe clip van de artiest Rambo te gebruiken. In hun geval gaat alles via het label van de muzikant, en hoeven ze zelf niets te regelen. Maar hoe kom je aan de bevoegdheid om in een clip met vuurwapens rond te zwaaien?

Wat we allereerst moeten weten, is dat er volgens Europese wetgeving twee soorten vuurwapens zijn die legaal in video’s gebruikt mogen worden. Zo heb je nepwapens met het zogenaamd CE-kinderspeelgoedkeurmerk. De afmetingen van deze pistolen en geweren mogen niet op de echte variant lijken, waardoor deze replica’s vaak veel groter of kleiner zijn dan het origineel. Met zo’n tekenfilmgeweer van anderhalve meter rondrennen is niet echt geloofwaardig, tenzij je een gigantische rapper bent als Migiboss of Kosso. Gelukkig zijn dit niet de enige ‘wapens’ die legaal te verkrijgen zijn.

Om vuurwapens te krijgen die op beeld niet van echt te onderscheiden zijn, komt wat meer bureaucratie bij kijken. Er zijn bedrijven die onklaar gemaakte geweren en pistolen verhuren voor filmopnames, zoals ANTA. Er komt veel papierwerk bij kijken, maar dan heb je ook wat. Voor dit proces moet je een formulier invullen bij het verhuurbedrijf, die vervolgens bij de politie goedgekeurd moeten worden.

Een van de grootste haken van dit proces zit in het verstoren van de openbare orde, of eigenlijk het vermijden daarvan. Daarom moet je ook het wijkpolitiebureau van de plek waar je gaat filmen op de hoogte brengen. Wanneer die toestemming geven, heb je ook meteen toestemming om de vuurwapens te halen bij het verhuurbedrijf. Dit proces hoeft niet langer dan drie weken te duren wanneer je papierwerk op orde is.

Als je daarentegen zonder vergunning met nepwapens je clip gaat schieten, riskeer je een gevangenisstraf van negen maanden. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om in te zien dat je minder tijd nodig hebt om een legaal wapen te regelen dan de tijd die je riskeert als je het op de illegale manier doet. Het is dus relatief makkelijk om op een legale manier neppe vuurwapens te krijgen. Er zijn een paar kleine bureaucratische obstakels aan verbonden en je hebt dus een beetje geduld nodig.

Coverbeeld via MM Music