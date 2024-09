Hoe krijgen ouders op ITGWO het voor elkaar om het festivalleven te combineren met een kind?

Het leukste van naar een festival gaan is dat je helemaal nergens op hoeft te letten, behalve misschien op je muntvoorraad en de timetable. Hoe doe je dat dan als je je kind meeneemt?

Alles wat mensen zeggen over Into The Great Wide Open is waar. Het festival is op een Waddeneiland dus waait het er flink, zwemmen in de zee is inderdaad de beste remedie tegen welke kater dan ook, en het zit er vol met dertigers en dus met jonge kinderen. De programmering speelt daar al lucratief op in door bijvoorbeeld Ronnie Flex te boeken – die als een soort rattenvanger al het kroost verzamelde op zijn podium – en midden op het terrein een speelwalhalla neer te zetten, inclusief glijbaan en zandbank.

Videos by VICE

Nu weet ik het niet uit eigen ervaring, maar kinderen lijken me kleine mensjes die je continu in de gaten moet houden. Terwijl het leuke van naar een festival gaan juist is dat je helemaal nergens op hoeft te letten, behalve misschien op je muntvoorraad en soms op de timetable. Dus hoe krijgen de festivallende ouders op ITGWO het voor elkaar om deze twee werelden te combineren?

Ik vroeg het aan de ouders van Jack (3). Lisa (31) en Maarten (35) zijn totaal niet representatief voor alle ouders die met een kind naar een festival gaan, want het zijn misschien wel de meest enthousiaste en opgewekte mensen die ik in jaren heb gesproken. Maar ze hebben wel al twee jaar festivalervaring met kind, en laten ook de drank en drugs niet staan sinds Jack in hun leven is.

Dit is Jack met zijn ouders. Hier lijkt hij misschien verveeld, maar dat was alleen maar omdat hij verder wilde met spelen en geen zin had in poseren voor de foto.

Broadly: Ha ouders van Jack, het lijkt me nogal een opgave om zowel op je kind te letten én het festivalleven ten volste te benutten. Hoe doen jullie dat?

Lisa: We zijn met een grote vriendengroep en iedereen heeft kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Om de beurt letten we op alle kinderen, dan kunnen de anderen ondertussen gaan dansen.

En hoe gaat het tot nu toe?

Maarten: Goed. We hebben nog geen gevechten gehad over wie wel of niet naar Balthazar mocht. En we zijn met zoveel vrienden dat het bij de tent ook leuk is; dan drinken we daar nog wat, met de babyfoons aan.

Moet je veel concessies doen als je je kind meeneemt naar een festival?

Lisa: We koken bij de tent, want van de hele dag op het festivalterrein raakt hij overprikkeld.

Maarten: En je gaat ’s middags niet aan de mdma en dan met je kind rondlopen. Maar ’s avonds spreken we af wie er weggaat, en dan kan de ander doen waar die zin in heeft.

Lisa: Vorig jaar hebben we het wel een avondje samen gedaan – toen was een van de oma’s van Jack mee om op te passen. Je zorgt er vooral gewoon voor dat je kind geen last heeft van wat jij doet.

Is dat dan niet zwaar de volgende ochtend?

Lisa: Op zich ben je er juist sneller overheen – ik ging gewoon de gezellige moeder uithangen, en als je dat doet word je dat ook.

Een volwassen man in de rij voor de glijbaan. De kinderen vonden het maar zo-zo.

Had je verwacht dat dit zou kunnen, toen je nog geen kinderen had?

Lisa: Toen ik Jack kreeg wist ik sowieso niet zo goed wat er zou gaan gebeuren; ik vond het moeilijk om een voorstelling te maken van hoe het leven zou zijn met een kind. In de eerste twee jaar was ik bezig met die vraag: ik ben moeder en moet voor mijn kind zorgen, maar ik heb zelf ook behoeftes – hoe maak ik die combinatie? Ik vind het leuk om te dansen, hoe doe je dat met en zonder een kind? Hier lukt het allebei, dat is te gek.

Dus het voelt niet alsof jullie twee werelden wanhopig proberen te combineren?

Maarten: Nee, voor mij niet. Als je er een beetje verantwoordelijk mee omgaat, waarom zou je het dan niet doen als je er zin in hebt? En ik vind het leuk om te zien hoe mijn kind erop reageert, dat hij deze cultuur al meekrijgt.

Houdt Jack al van muziek eigenlijk?

Maarten: Ja, toen we hier aankwamen wilde hij gelijk ‘de muziek zien’.

Lisa: Maar gister waren we bij Woodie Smalls, Belgische hiphop, en toen zei hij: “Dit vind ik saai.” Ik begreep hem helemaal.

Maarten: De afrobeat van Bixiga 70 vond hij wel goed. En hij houdt van gitaren.

Gaan jullie hier lang mee door denk je, Jack meenemen naar ITGWO?

Maarten: Ja, ik kan niet wachten tot we echt samen naar concerten gaan.

Misschien kan hij jullie dan wel meenemen als jullie bejaard zijn.

Maarten: Daar doe ik het natuurlijk allemaal voor: investeren in de toekomst.

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.