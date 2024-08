Hoe kun je als zzp’er aftrekposten maxen?

Omdat je belastingaangifte eind deze week toch écht binnen moet zijn zoekt VICE Money uit hoe je deze het slimst aanpakt. Van fooien tot zwart geld — zo betaal je zo min mogelijk belasting. Klik hier voor meer belastingverhalen.

Sinds kort ben ook ik zzp’er. Ik kan werken waar ik maar wil en voor wie ik wil en veel waar ik normaal voor zou betalen lijkt ineens gratis. Als ik ga lunchen met een opdrachtgever zet ik ‘het op de zaak’. Dan voer ik het in als kosten, maak ik minder winst, en hoef ik over die winst dus ook minder belasting te betalen. Als ik voor een opdracht naar het buitenland moet, trek ik mijn reiskosten af maar plak ik er wél een paar dagen vakantie aan vast. En over vakantie gesproken: als ik zin heb om in de zon te liggen in december, werk ik gewoon vanaf een strandstoel aan zee. Geen baas die er wat van zal zeggen, ik ben namelijk mijn eigen baas.

Videos by VICE

Je auto, je reiskosten, je gereedschap als je klusser bent of een computer als je schrijft, je mag het allemaal aftrekken. Het lijkt te mooi om waar te zijn: als je slim kosten van je omzet aftrekt, kan dat je zo duizenden euro’s per jaar schelen. En dus bewaar ik alle bonnetjes van etentjes met vrienden, cafébezoekjes en mijn elektrische deken in de hoop, voor alles een manier te vinden om het af te trekken. Maar soms betrap ik mezelf ook op een knagende angst dat ik gesnapt zal worden, als ik weer eens de aankoop van een printer of iPad declareer.

Ik ken genoeg mensen die voortdurend uit eten gaan op de zaak terwijl er met geen woord over werk gerept wordt. Of mensen die kosten voor benzine aftrekken als ze op vakantie gaan. Nu zijn die euro’s die je daarmee bespaard natuurlijk te gek, maar het gevoel op ieder moment door de Belastingdienst in je nek gegrepen te kunnen worden lijkt me toch minder. Om dat te voorkomen hou ik het liever binnen de mazen van de wet. Daarbinnen is gelukkig nog veel mogelijk. Dus: hoe kun je je aftrekposten maxen zonder dat je gesnapt wordt?

Je mag echt niet alles aftrekken

Ik vraag het aan Henk Koller, directeur van de Nederlandse Orde voor Belastingadviseurs. Hij legt nog eens uit dat je “echt alleen kosten mag aftrekken als ze zakelijk zijn.” Dat had ik al wel begrepen: je moet ze wel echt nodig hebben voor je beroep. Een schrijver mag zijn laptop wel aftrekken, maar een schilder mag dat niet. Hij heeft die laptop immers niet nodig voor zijn werk als schilder.



Maar wat nou als die schilder die laptop nodig heeft voor zijn boekhouding? Volgens Koller heeft de fiscus daar een oplossing voor. Je kan namelijk ook delen van een bedrag aftrekken als kosten voor de zaak. Die schilder kan dus bijvoorbeeld 10 procent van zijn laptop aftrekken. Maar ook ik kan als ik op mijn vrijdagmiddagborrel bier drink met mijn collega’s een deel hiervan aftrekken. “Maar houd het bij een deel,” zegt Koller. “Je bent namelijk niet alleen aan het netwerken. Je zit daar ook voor de gezelligheid.”

Praat tijdens een etentje met je vader lang over je werk

Natuurlijk zijn er allerlei manieren waarop je de fiscus iets meer naar je hand kunt zetten. Er zijn altijd wel redenen te bedenken waarom je een aankoop zakelijk gezien nodig hebt. Ik kan dinertjes met mijn vader aftrekken omdat ik het over mijn werk heb gehad, kosten voor een lekke band aftrekken omdat ik altijd met de fiets naar mijn werk ga, of een bioscoopkaartje aftrekken omdat ik kunstenaar ben en inspiratie opdeed voor eenkunstwerk.

Dat kan allemaal en dat ben ik dus ook zeker van plan. Maar nu ik Koller toch aan de telefoon heb, wil ik ook weten hoe ik dan zeker weet dat ik niet gesnapt wordt. Hij raadt me aan om te proberen discussie met de Belastingdienst te voorkomen, zodat ik niet in een smoesjessfeer terechtkom. Maar hoe doe je dat?

Vermijd weekenduitgaven en plan zoveel mogelijk afspraken met vrienden doordeweeks

Trek niet allerlei bonnen af die je in het weekend hebt gekregen. Zet niet ieder biertje dat je drinkt op de zaak. Of zoals Koller zegt: “Trek gewoon geen opvallende uitgaven af die verdacht zijn.” Als je die etentjes en koffiedates wilt aftrekken van de belastingen, dan kun je ze dus maar beter doordeweeks plannen en in het weekend doorwerken. Alhoewel dat officieel natuurlijk nog steeds niet helemaal koosjer is, want ook doordeweeks blijft gelden dat alleen de zakelijke kosten aftrekbaar zijn.

Zelfs voor het meenemen van een doosje wijn kunnen ze je al pakken voor fraude

Je moet dus voorkomen dat de Belastingdienst onraad ruikt. “Stel: je koopt met kerst een paar doosjes wijn om kado te doen aan iedereen voor wie je een stuk hebt geschreven. Je trekt ze af als kosten, maar een fles drink je zelf op. Dan is dat officieel al fraude. Daar zouden ze je al voor kunnen pakken, dat is strafbaar.” Als je gepakt wordt krijg je een boete en kun je zelfs gevangenisstraf krijgen. Afhankelijk van hoe erg je hebt gefraudeerd van een paar weken tot soms wel zeven jaar cel.

Koop een wat goedkopere MacBook Air, en wacht met die iMac

De beste tip die Koller heeft als je opziet tegen een hoge belastingaanslag is om die nieuwe laptop die je op het oog hebt, nog net even voor het einde van het jaar te kopen. Maar zorg dan dat hij niet duurder is dan 449 euro, want zolang een uitgave onder de duizend euro blijft mag je het in een keer aftrekken. Als je dus in december een laptop van 449 euro koopt op de zaak kan je dit heel wat belasting schelen. Mocht hij bóven de duizend uitkomen, dan moet je de kosten over verschillende jaren verdelen. Voor kerst kun je dus beter een instapmodel Asus kopen, en je droom om een iMac te kopen maar even laten varen. Er wordt dan rekening gehouden met welk moment je een aankoop deed en dus heb je er weinig baat bij om in december nog iets aan te schaffen dat duurder is dan 449 euro.

Kortom, bewaar elke stukje bonpapier dat je richting op komt, dan kun je aan het eind van de rit op een behoorlijke snoepvakantie of een avondje flink de bloemen buiten zetten. En als je het echt goed onder de knie hebt, praat je daarbij nog even over een nieuwe opdracht – en kunnen er zo weer een paar piña coladas gedeclareerd.

Dit artikel is aangepast. Je kunt bedrijfsmiddelen namelijk alleen in een keer aftrekken als deze minder dan 450 euro kosten. In een eerdere versie van dit stuk stond per abuis een grens van 1000 euro aangegeven.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: