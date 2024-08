Hoe kun je door de grachten varen zonder een lul te zijn?

Wij Nederlanders bewegen ons graag voort op water. In de winter met schaatsen omgebonden, bij warmer weer in een bootje. Varen is allround sick – zeker door de grachten in de stad, waar de meeste andere mensen te voet of te fiets zijn en slechts jaloers kunnen kijken naar jou, in je heerlijke boot, varend over het pittoreske water. Hier schuilt echter ook een gevaar: als je zo erg boft als wanneer je aan het varen bent, is het wel zo sierlijk om het een beetje bescheiden te doen. Omdat je anders nogal snel overkomt als een lul.

En lullen zijn er hoor, op het Hollandse water. Ik besef dit vooral sinds ik zelf met wat vrienden een boot heb gekocht en geregeld door de grachten in Amsterdam vaar, waar de lullen in het water drijven zo ver het oog reikt. Zonde, want varen is in principe hartstikke leuk! Als jij niet het schip in wil gaan en bij het varende lullengilde wil horen, zijn hier wat tips.

Videos by VICE

Besef dat jouw vaartocht een stuk minder spannend is voor de mensen langs de kade

Hoe het komt weet ik niet, maar mensen die op een partyboot staan hebben ontzettend de neiging om aan iedereen langs de kade te laten weten dat ze op een partyboot staan. Ze proberen deze amper interessante informatie te delen door met de vuisten in de lucht “WOOOOOEEEEEEEW!!!” te schreeuwen naar alle mensen langs de kant die niet op een partyboot staan. “WOOOOOEEEEEEEW, KIJK MIJ DAN TOCH, KIJK DAN NAAR MIJ, IK VAAR HIER!!!” “WOOOOOEEEEEEEW, IK ZOEK NAAR BEVESTIGING VAN MIJN UITGELATEN ZELF!” “WOOOOOEEEEEEEW, MIJN VADER NEGEERDE MIJ OOK ALTIJD WANNEER IK PROBEERDE OM HEM TROTS TE MAKEN, IK HEB HIER EIGENLIJK BEST WEL EEN JEUGDTRAUMA AAN OVERGEHOUDEN, WOOOOOEEEEEEEW!!!”

Nou snap ik best dat je uitgelaten bent, zo dobberend over het golvende water, na een lange kantoorweek waarin Saskia van HR opeens had besloten dat iedereen vanaf nu elke dag in emoji’s moet aangeven hoe de vorige dag is verlopen, maar besef dat jouw vaart voor andere mensen helemaal geen enerverende gebeurtenis is.

“WOOOOOOOW”

Respecteer schipperskennis door het minstens een beetje te bezitten

Weet wat een bolder en een landvast is, wees in staat een schootsteek en een mastworp te leggen, en spring van boord met een molensteen om je nek als je op het water óóit over ‘links’ en ‘rechts’ begint. Dit is gewoon intens belangrijk, als je op een boot vaart. Zou je zinken of wegdrijven als je een schoenveterknoop legt, met “dat touwtje” om “dat paaltje”? Welnee! Is schippersjargon een façade? Misschien. Maar noem me iets in het leven dat niet ook een façade is. Niemand zou zichzelf ooit professioneel pokeraar durven noemen en moeilijk doen met zonnebrillen en energydrinks als ze het omdraaien van de kaarten gewoon ‘beurt 1”, “beurt 2 en “beurt 3” hadden genoemd. Noem het Turn, Flop en River en het lijkt opeens vreselijk interessant. Tennis zou een spel voor op de kleuterschool zijn geweest als ze als puntentelling niet ‘15, 30, 40, deuce’ maar gewoon ‘1, 2, 3, gelijkspelletje’ hadden gedaan. Op het water praat je over de botteloef, het achteronder en oploeven. Mensen die tijdens het afmeren een stootwil ‘een boei’ noemen zijn absolute lullen.

Kies je boot zorgvuldig

Het type boot waarin je vaart zegt alles over wat voor type mens je bent. Een glanzende hoerensloep met een dik touw eromheen? Welvarende babyboomer die iedere zomer een maand in een huisje in de Provence doorbrengt en wekelijks tennist met drie andere VVD- vrinden. Speedboat met twee buitenboordmotoren van 300 pk erachter? Proleet met dikke tribals op z’n arm en een klein uitgevallen penis. Bootje waar BOATS FOR RENT op staat? Verveeld toeristisch stelletje bij wie de prik al twee jaar van de cola is. Enorme stalen boot met een zitbank die helemaal rondom gaat met in het midden een koelbox vol witte wijn? NUON-bedrijfsuitje laat je horen! Een stalen sloepje in bonte kleuren? Fawaka Hielke of Sietse! Fawaka! Fawaka? Hoe it giet!!

Kijk nou, deze lul in zijn boot. Wacht, dit ben ik zelf. Foto door Berend Holtkamp.

Verzin een leuke naam voor je eigen boot

Mocht je een boot kopen, dan is het natuurlijk leuk om haar een leuke naam te geven. Je kunt je boot bijvoorbeeld Frank noemen. Of Frits. Of Bontekoe. Eigenlijk kan hier niets mis gaan, zolang je wegblijft van ludieke namen en in het bijzonder woordgrappen. Alle zeemanspikken ter wereld klappen in één keer naar binnen van namen als Boot van Ervendorens, Ouwejongens Krentenboot, Saucijzenbootje, de En-wie-niet-springt-die-is-een-boot, Jean-Boot van Damme, de VrijMiBoot.

Foto door de auteur

Over ludiek gesproken: ga niet op die toer met je kledingkeuze

Yogasnuivers die ook eens één keer in hun leven in een bootje stappen, en speciaal een matrozenpet hebben gekocht om op te doen – ik heb het jammerlijk vaak gezien. Laat me je dit zeggen: als je de Barentszzee gaat bevaren en bang bent dat de zon je door scheurbuik uitgedroogde gezicht aan flarden brandt, is het meer dan oké om zo’n pet op te doen, maar anders ben je gewoon een aansteller. Verkleed je je ook als Turbo uit Ducktales als je in een Easyjet stapt?

Wees terughoudend met blote schipperstepels

Als je als man in je blote bast op een boot wil staan, bijvoorbeeld omdat dat zo lekker fistpumpt als je door de grachten vaart, moet je dat lekker zelf weten. Besef alleen wel dat er in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat opgenomen dat bij ontblote torso’s op een boot iedereen – ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op basis van welke grond dan ook – vanaf ieder bruggetje waar je onderdoor vaart over je heen mag plassen. #Freethenipple, behalve als het om mannentepels op een boot gaat.

Van boord pissen

Op een boot zitten is de allerbeste reden om te drinken óóit, want tenzij je aan het roer staat heb je geen reet te doen behalve zitten en een beetje voor je uit kijken, dingen die lijken te zijn uitgevonden voor tijdens het drinken. Het is daardoor alleen wel onvermijdelijk dat op een gegeven moment je blaas begint te rommelen. Als je niet van boord pist als je net langs een speeltuintje op zaterdagmiddag vaart, of over een bewoonde woonboot heen urineert, zie ik geen reden om dit niet te doen. Hooguit de praktische kant, de vraag ‘hoe je kunt varen zonder een lul te zijn’ vind ik makkelijker te beantwoorden dan de vraag ‘hoe je kunt varen zonder een lul te hebben’.

Hou het punk

Zoals met eigenlijk alles in het leven is het ook bij het varen extreem belangrijk om het punk te houden. Toch is het voor iedereen het prettigst als je je een klein beetje aan de regels houdt. Dat is heus niet zoveel gevraagd – je hoeft echt niet je marifooncertificaat en Vaarbewijs 1 en 2 te hebben om te voorkomen dat je met een op hol geslagen motor een gat in mijn goed gelakte boot vaart. Het is allemaal heel eenvoudig, dat varen zonder een lul te zijn. Succes ermee!