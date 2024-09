Hoe kun je een witte heteroman zijn zonder een lul te zijn?

Slecht nieuws, witte heteromannen: we zitten in het verdomhoekje. Na eeuwenlange planeet-wijde overheersing, zijn de vrouwen, lhbt’ers, en mensen met andere huidskleuren ons beu.

Oké misschien waren ze dat al veel langer, maar de verkiezing van Donald Trump lijkt de druppel die de emmer deed overlopen. Terecht, misschien. Want we hebben die emmer in de loop van de geschiedenis naar hartenlust volgepompt met allerhande dingen die ons goed uitkwamen, maar waardoor alle niet-witte heteromannen met de gebakken peren kwamen te zitten. Dat zijn kleine dingetjes als kolonialisme, slavernij, het patriarchaat en racistische feestdagen, maar laten we vooral ook de wereldwijde honger, oorlog, economische en ecologische crises die we hebben veroorzaakt niet vergeten. We zijn een reusachtige lul geweest.

De kans bestaat dat we het nooit meer goed kunnen maken. Flink kut natuurlijk, want we kunnen er natuurlijk niet veel aan doen dat we witte heteromannen zijn – nog los van het feit dat het zeer awesome is om een witte heteroman te zijn (ik noem: met een bierkegel ‘HOLLAND!!!’ brullen, naar de Stones luisteren, moppen over pijpen tappen).

Toch wordt het, omdat sommige mensen onze regeerperiode blijkbaar toch minder positief hebben ervaren als wijzelf, wellicht tijd om eventueel over te gaan tot overwegen of we misschien zo nu en dan heel af en toe ietsje pietsje minder als een lul kunnen doen. Uit ervaring blijkt namelijk dat de wereld een leukere plek is als iedereen het er naar zijn zin heeft.

Hier ter gelegenheid van Internationale Mannendag een overzichtelijke gids, met tips en inzichten die kunnen bijdragen aan het beperken van een lul zijn —zonder het lidmaatschap van het witteheteromannenschap op te zeggen. Want dat je er één hebt betekent niet dat je er één moet zijn.

Hou je niet angstvallig vast aan het cliché

Doordat vrouwen steeds meer te zeggen hebben, zijn sommige witte heteromannen bang dat ze nu geen man meer mogen zijn. Uit angst grijpen ze terug op het klassieke beeld van de man. Je kent ‘m vast: hout hakkend, voebbel kijkend, hompen vlees etend, dikke baard dragend en pullen bier drinkend.

Ik heb nieuws: ~de man~ bestaat helemaal niet in het echt! Hij is een onrealistisch stereotype, zoals Victoria’s Secret-modellen dat zijn voor de vrouw. Dit is wat de linkse rakkers uit de grote stad bedoelen wanneer ze zeggen dat gender een sociaal construct is. Ze bedoelen dat je je niet aan al die uitvergrote mannendingen hoeft te houden om een man te zijn. Liever niet zelfs, want wie het er te dik bovenop legt, is blijkbaar bang als een klein meisje. Mensen prikken hier doorheen, want mensen zijn tegenwoordig ~woke~.

Drink dus gerust een prosecco’tje op de vrijmibo en scheer die domme baard er lekker af. Je bent een uniek en zachtaardig mens, en dat is niet erg. Integendeel, dat is iets om te vieren. Wees vooral die tedere vent. Maar probeer anderen niet om de tuin te leiden. Dat is namelijk wat een lul zou doen.

Steek je mancave in de hens

Hey stoere vent, waarom heb je een aparte ruimte nodig om even helemaal man te zijn? Heb je seksuele verlangens die je niet durft te delen met je vrouw? Durf je niet te rukken waar ze bij is? Word je zo onder de duim gehouden dat je je uit protest af en toe moet terugtrekken in een kamertje waar een verkeersbord aan de muur hangt? Probeer je soms iets te verhullen of zo? Dat je diep van binnen een lul bent, toevallig?

Stuur met een royale bocht om mannenmarketing heen

Waar angst mensen zwak maakt, arriveert binnen no-time een legertje reclamejongens om daar misbruik van te maken. Bang om door de oprukkende feminisering een keer zelf te moeten strijken? Geen paniek, hier heb je een stoere douchegel voor echte kerels! Bang om een keer achter een kinderwagen te moeten lopen? Welnee joh, drink gewoon een Cola Zero! Waarschuwing: deze producten werken contraproductief. Een stoere vent vult het mannendom zelf in, een lul trapt in marketingtrucs en ruikt naar Axe Dark Temptation.

Stop met wijdbeens zitten in openbare ruimtes

Territoriumdrift was ooit een waardevolle evolutionaire tool, maar in de metro heb je er geen reet aan. Dat kun je jammer vinden, maar je kunt ook gewoon vrede hebben met het feit dat in de metro’s van 2016 niet het recht van de sterkste geldt. Wat ik bedoel: je hoeft echt niet je knieën aan elkaar te lijmen, maar het extreme wijdbeens zitten – waar we ons handelsmerk van hebben gemaakt – is niet oké. Je komt bovenop nul sociale ladders met het bezetten van een volledige tweezitsbank. Integendeel, je zal waarschijnlijk worden gezien als een asociale lul.

Gij zult geen pannenkoeken idoliseren

Niets schreeuwt harder “lul” dan een man die fan is van eikels. Elvis was een extreme lul ten opzichte van vrouwen en lokte bovendien veertienjarige meisjes in bed, dus annuleer dat Elvis-shirt en duw die poster door de shredder. Die pretentieuze John Lennon-quote op je facebookwall is trouwens ook niet alleen kinderachtig, maar ook dom. De beste man was een afwezige vader, die zowel zijn vrouwen als kinderen sloeg. Oh, en wie was je favoriete auteur? Ah! Hunter S. Thompson, de drugsverslaafde klootzak die dacht dat alle vrouwen geil worden van de gedachte verkracht te worden. Cool, man.

Accepteer geschiedenis

Of je het nou wil of niet, het was over het algemeen toch vooral de witte heteroman die Afrika plunderde, slaven dreef en besliste dat vrouwen niet mochten stemmen. Zoals gezegd: we kunnen er nu niets meer aan doen, en we hoeven er niet trots op te zijn, maar we kunnen het op zijn minst toegeven, voor we weer met onze pik in de hand Bier en tieten inzetten.

Over pikken gesproken: wees niet zo snel op je pikkie getrapt

Je hebt gelijk, er wordt soms met een dubbele maatstaf gemeten. Je bent iets minder snel een held als je opkomt voor de rechten van de witte man, dan wanneer je opkomt voor de rechten van de zwarte vrouw. Misschien komt het zelfs weleens voor dat minderheden, tussen het gedwarsboomd worden door, ook weleens een klein beetje worden voorgetrokken. Dat is omdat ze proberen hun plek te vinden in een wereld die sinds het begin der tijden is gedomineerd door ons, de oppermachtige witte heteroman.

Het zou ons sieren om ze af en toe een klein handje helpen om op gelijke voet met ons te komen. Als je dan toch per se moet laten zien dat je een vent met brede schouders bent, dan is dit je moment. Stel eens een Fatima en een Khadijah aan in je raad van commissarissen, support een roetveegpiet, of zoek eens uit of je favoriete politieke partij een donkere transgender op de kieslijst heeft staan.

Bef

Ondanks de unaniem positieve reacties op deze handeling vanuit het vrouwelijk kamp, zijn er nog altijd mannen die weigeren te beffen, of het niet graag doen. Ook in het door ons zo gewaardeerde medium ‘pornografie’ is de cunnilingus sterk ondervertegenwoordigd. Dat is een probleem, want die dingen zijn vormend voor onze seksuele moraal. Best flauw om vrouwelijk genot daarbij buiten beschouwing te laten. Daarnaast is het gewoon dom van ons, want kutjes smaken heerlijk.

Doe iets platonisch met een vrouw

Vrouwen zijn je baas, je moeder, je dokter, je vuilnisman en geloof het of niet, ze kunnen ook je vriend zijn. Zonder seks. In tegenstelling tot wat sommige gefrustreerde leden van het heteromannengilde denken, zijn platonische relaties tussen mannen en vrouwen prima mogelijk. Alles wat je ervoor hoeft te doen is een vrouw benaderen zonder alleen aan haar nakie te denken. Dat stellen ze zo nu en dan best op prijs. En daar houdt de winst niet op, want je zou er zomaar achter kunnen komen dat sommige vrouwen best grappig en aardig zijn. Als je bij het lezen van dit punt bang bent dat je op deze manier je kans op ballen met de desbetreffende vrouw verknalt, dan heb ik slecht nieuws voor je. Je bent een lul.

Schroom niet om verder te kijken dan je eigen witte, heteroseksuele mannenneus lang is

Een betere lulvrije wereld begint bij jezelf, maar het is ook zeker geen ramp om medelullen soms even attent te maken op het zijn van een lul. Noemt je beste vriend alles wat saai is ‘gay’? Verrijk zijn woordenschat eens met een origineler woord. Tapt een dronken collega een racistische mop? Gooi er eens een suggestieve gaap uit. Wordt er in de kleedkamer besproken hoe je vrouwen gewoon in de kut moet grijpen om ze te krijgen? Leg eens uit dat een serenade brengen met een roos in je mond waarschijnlijk veel beter werkt én bovendien een stuk chiller is voor alle partijen! Kun je daarna weer brullend aan het bier, en proosten op hoe geweldig het is om een witte heteroman te zijn!