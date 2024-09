Hoe kun je geld besparen zonder een lul te zijn?

Oh, geld. Het liefst zouden we het zonder erbij na te denken door de club smijten, zoals rappers doen. Helaas laat het kille fenomeen ‘de werkelijkheid’ dat niet toe. Er zijn studieschulden af te lossen en etenswaren aan te schaffen. Toch zijn er zat mensen in mijn young-wild-en-free-leeftijdscategorie – mezelf inbegrepen – die lak hebben aan het financieren van primaire levensbehoeften en liever al hun knaken over de balk kieperen voor drank op het Leidseplein of bulgursalades van de markt met een Q. Er gaat immers niets boven geld uitgeven dat je niet hebt.

Maar eens moet er toch een eind aan komen, het liefst voordat er betalingsbevelen in naam der koning op de deurmat vallen. Binnen afzienbare tijd moeten we normaal gaan doen met geld. Het is zelfs een essentieel onderdeel van het proces van volwassen worden. Maar hoe ga je verantwoord om met je geld zonder gelijk een gigantische balhaar te zijn? Niemand houdt van gierige mensen, maar je zal toch langzaam aan een beetje op je geld moeten gaan letten, wil je het leven een beetje kunnen blijven bolwerken. Hier zijn wat tips om geld te besparen zonder een lul te zijn.

