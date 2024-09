Hoe maak je het uit met iemand met wie je het alleen had aangelegd omdat het buiten koud was?

Het is een soort van lente; het voorjaar gloort in ieder geval aan de horizon. We hebben al één of twee warme, zonnige dagen achter de rug en de jongens die altijd lekker vroeg beginnen met korte broeken dragen, laten trots hun kuiten zien. Een opwindende tijd: de vogeltjes fluiten, kinderen spelen buiten, en de paaseitjes liggen in de schappen.

Dus hoe maak je het uit met die aardig knul of die leuke vrouw met wie je sinds november aan het daten bent, waarvan je nu vindt dat het wel weer welletjes is? Je bent niet de eerste die het “snotterseizoen” te serieus neemt. De beste manier van aanpak is rond maart beginnen met rondkijken en de natuur zijn werk laat doen. Eigenlijk had je het ijs al moeten breken toen het begon te dooien. Het is volkomen begrijpelijk dat je er nog niet aan bent toegekomen – je hebt waarschijnlijk je slippers die je sinds oktober hebt opgeborgen ook nog niet uit de kast getrokken. Maar maak je geen zorgen. Met de winter nog in het achterhoofd, zijn hier een paar luie manieren om van je winterliefje af te komen, zodat je echt kan genieten van dit typische regenachtige uitmaak- en voorjaarsweer.

Stel ze voor aan je vrienden

Je houdt van je vrienden, maar je weet ook dat het verschrikkelijke mensen zijn. Je wintervlam heeft ze natuurlijk nog nooit ontmoet, omdat de enige andere mensen met wie jullie sinds januari hebben gepraat jullie collega’s zijn en die ene Foodora-jongen die jullie namen uit zijn hoofd weet. Laat het monster ontsnappen in de vorm van je leuke-maar-gemene-feestvrienden en vergeet er niet bij te vermelden dat jullie in de zomer altijd super dronken worden en elkaar dan tatoeëren in de achtertuin.

Maak misbruik van iemands lievelingsdingen en sus ze dan in slaap

Fiets na werk langs de Indiër. Rol je verkering strak op in een slaapzak en eet samen drie tot vijf porties dhaal, paneer en naan. Stel dan terloops voor om een lange, langzame anime-film te kijken. Als ze vervolgens onvermijdelijk in slaap vallen, rol ze dan langzaam uit je huis en in een Uber. Geef de chauffeur een beetje extra fooi zodat ie je winterlieveling in zijn/haar eigen bed stopt. Als de persoon in kwestie dan wakker wordt en jou een verward berichtje stuurt, stuur dan terug: “Ik denk dat je het verkeerde nummer hebt! Het klinkt alsof de relatie die je beschrijft gewoon een hele lange droom was tijdens de winterslaap, sorry!”

Vertel ze dat je eigenlijk een heel actief zomermens bent

De hele aantrekkingskracht van een wintervriendje of -vriendinnetje is dat ze al chips etend lepeltje-lepeltje met je willen liggen, terwijl jullie uren naar Peaky Blinders liggen te kijken. Als ze daarna luie seks willen hebben, is dat hartstikke prima. Ruïneer het beeld – dat van een zacht, bleek, serieverslaafd liefdeskussentje – dat je geliefde van je heeft door wandeltochten in jullie gedeelde iCal-agenda te plannen (waarom heb je in hemelsnaam die stap al genomen?), en laat terloops vallen dat je niet kunt wachten tot de jaarlijkse Zevenheuvelenloop. Trek demonstratief je wielrenschoenen met kliksysteem aan. Dwing ze om een paar keer tegelijk met je op te staan om yoga te doen, “omdat het nu weer warmer is, is er eindelijk weer tijd om de zonnegroet op mijn balkon te doen!”

Wild idee: wees eerlijk

Er is twintig tot veertig procent kans dat zij ook puur met jou afspraken als seizoensexperiment. Of misschien waarderen ze het wel als je het gewoon toegeeft en wisten ze eigenlijk al die tijd al dat je te hoog gegrepen was en je alleen met ze was vanwege de kou. En, een keer het juiste doen betekent dat je jarenlang zelfvoldaan persoonlijk advies kunt geven aan vrienden.

Laat dit artikel openstaan op je computer, zodat ze het vinden

Beste Fred,

Als je dit advies hebt opgevolgd, ben je nu single. Spreid je vleugels en vind een rampzalige zomerverkering! Liefde is geweldig.