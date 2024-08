Hoe Márcio Santos van een Ajax-flop veranderde in een keiharde ondernemer

Márcio Santos stormt op een koude decemberdag in 1996 het veld op tijdens Ajax – PSV. De grote verdediger uit Brazilië mag invallen voor Ajax en wil Louis van Gaal laten zien dat hij in de basis hoort te staan tussen spelers als Jari Litmanen en Patrick Kluivert. Maar Santos, die invalt als linksback, let even niet op en Luc Nilis ontsnapt aan zijn aandacht. Met handschoenen zo groot als ovenwanten trekt Santos de doorgebroken PSV’er neer.

Scheidsrechter Dick Jol twijfelt geen seconde: rode kaart.

Precies 19 seconden na zijn invalbeurt mag Santos alweer gaan douchen. Als hij even later in zijn eentje staat af te koelen onder de douche van de Arena, weet Santos twee dingen zeker: hij zal nooit meer onder die eikel van een Louis van Gaal spelen én zijn reputatie als ongenaakbare wereldkampioen is definitief afgebrokkeld. Het verblijf van de eerste Braziliaan ooit bij Ajax is geen succes. Het is mooi geweest in Amsterdam, Santos wil er weg.

