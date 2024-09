Hoe melk werd geclaimd tot symbool voor neonazisme

Melk is een van de bekendste iconen van Nederland, op misschien windmolens en tulpen na. Velen dronken vroeger minstens één glas melk per dag, want “melk is goed voor elk,” was het idee. Of melk werkelijk zo gezond is staat al jaren ter discussie, maar nu heeft het debat rondom melk opeens een totaal bizarre afslag gemaakt. Het zuivelproduct is namelijk bruut getransformeerd tot symbool voor neo-nazi’s en de ‘alt-right.’

Eerder deze maand kwam een groep nationalisten – waarvan velen vol tattoos met nazi-iconen – groots in het nieuws toen zij zonder shirt rondparadeerden en liters melk wegdronken voor de camera van de de live kunstinstallatie van Shia LeBeouf in New York.

Veel mensen vroegen zich af wat de vreemde bijeenkomst in hemelsnaam te betekenen had, en dit leidde tot publicaties waarin melk werd uitgeroepen tot “het nieuwe, roomblanke symbool van racisten in het Amerika van Donald Trump,” zoals nieuwssite Mic schreef. Volgens Mic’s artikel zien bepaalde white supremacists melk als het symbool van de arische superioriteit en vinden zij dat etnische groepen met lactose-intolerantie om een of andere reden inferieur zijn.

Als voorbeeld noemt Mic een thread op 4chan, getiteld “Enter the Milk Zone”. In deze thread gaan gebruikers aan de haal met een afbeelding uit een onderzoek naar lactose-tolerantie, en benoemen zij dit tot ‘lactose hotspots.’ Daarnaast is de thread gevuld met racistische tirades over hoe het pure karakter van melk besmet dreigt te raken, waaronder gedichten als: “Roses are red, Barack is half-black, if you can’t drink milk, you have to go back.”

Toen online entertainer Paperboy Prince de blanke nationalistische trolls confronteerde met hun racistische gebruik van melk, claimden sommigen dat dit niet racistisch was, maar dat zij zich enkel verzetten tegen de ‘vegan agenda.’ Alt-right trolls hebben al eerder hun doelen gericht op vegans, maar volgens Mic is de ‘vegan agenda’ mogelijk een codewoord voor het praten over Zionistische samenzweringen.

Het is onduidelijk of dit echt zo is, maar leden van de alt-rightgemeenschap, zoals de website Age of Shitlords, beweren dat de media weer eens gevallen is voor een 4chan-troll. Geen gek excuus, gezien er genoeg threads online staan die bijvoorbeeld beweren dat veganisme één of ander schimmig Zionistisch complot is om de wereld over te nemen.

Één reageerder op een post uit 2014 – lang voordat LaBeouf’s kunstproject in het leven werd geroepen – schreef het volgende: “Veganisme is verdomme een Joods verzinsel! Die Joden hebben dit lang geleden al bedacht om hun verrotte marxistische ideologie bij mensen door hun strot te drukken. ”

Sinds het debakel bij de kunstinstallatie hebben witte nationalisten zoals Richard Spencer de Pepe the Frog-emojis uit hun Twitter-beschrijving vervangen door een glas melk. In Spencer’s profiel staat nu: “Ik ben heel tolerant…lactose tolerant!” En ook Milo Yiannopoulos’ oude manager, Tim Treadstone, heeft de melk-emoji omarmd en #MilkTwitter aan zijn bio toegevoegd.

Dit is zeker niet de eerste keer dat nazisme aan melk gelinkt wordt op het internet. In 2011 kwam een foto online waarop te zien is hoe een blanke vrouw haar voeten weekt in een bak met melk, die door een andere vrouw bijgevuld wordt. De foto dook ineens overal op en zorgde voor flink wat verwarring, vooral omdat niemand snapte wat de dames aan het doen waren. Het resulteerde in een aantal forumposts met de vraag: “Waarom baden Nazi-vrouwen hun voeten in melk?”

De foto bleek uiteindelijk niets meer dan een deel van een kunstproject. Het was onderdeel van de ‘Disturbation’ fotoserie van fotograaf en grafisch designer Dany Peschl. Peschl zegt dat de foto de onzekerheid symboliseert van wat er achter gesloten deuren gebeurt. “De foto’s leggen verschillende mensen vast tijdens intieme situaties onder het mom van “betrapt”. Peschl zei tegen Lamono Magazine: “Misschien klinkt het gek en ongeloofwaardig, maar ook Nazi’s houden van warme melk. Het hoeft niet eens pure Arische melk uit de Oostenrijkse weilanden te zijn.”

Waar de melkgerelateerde foto’s en evenementen ook vandaan komen (en of trolls er mee te maken hebben gehad of niet) – het ziet ernaar uit dat zowel witte nationalisten als de alt-right het onschuldige glas melk omarmd hebben als een symbool van haat. Het drinken van een glas melk zal nooit meer hetzelfde zijn.

—