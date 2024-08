Melvin Manhoef bouwt aan zijn eigen vechtsport-imperium

Uit de goot, van niets naar iets. Dat is het motto van Melvin Manhoef. Als straatjochie bouwde Melvin een flinke carrière op als kickbokser en MMA-vechter. Hij vocht tegen grote namen, van Mark Hunt tot Tyrone Spong. Soms zaten zijn tegenstanders een paar gewichtsklassen hoger, maar daar heeft Melvin schijt aan.

Nu heeft hij een enorme sportschool in Hoofddorp en bouwt hij aan zijn eigen vechtsportcompetitie, de World Fighting League (WFL). Op 29 oktober vecht Melvin in de WFL zijn laatste kickbokspartij tegen Remy Bonjasky, die dan juist terugkeert als kickbokser. We spraken Melvin in zijn sportschool over stoppen met kickboksen, verloren titelgevechten, mentale spelletjes en het runnen van zijn eigen competitie.

Videos by VICE

VICE Sports: Ha Melvin, waarom heb je ervoor gekozen nu te stoppen met kickboksen?

Melvin Manhoef: Vroeger was ik een egoïst. Ik sliep, at, dronk en was alleen maar bezig met vechten. Maar nu heb ik mijn gezin, de WFL, een sportschool en coach ik jongens. Het wordt te veel. Ik kan de focus niet meer op kickboksen zetten.

Had je geen makkelijkere tegenstander dan Remy Bonjasky kunnen kiezen voor je afscheid als kickbokser?

Ja, maar waarom zou je het makkelijk maken? Of ik nou win of verlies, het gaat me erom dat ik het doe. Ik heb al drie keer verloren van Remy. Ik kies niet de makkelijke weg. Daar staat Melvin Manhoef voor. Ik kom met een bang en ga met een bang. Sla ik hem neer, dan is de wereld te klein.

Atleten als Rico Verhoeven en Remy zijn hele goede sportmensen, die kunnen een plan perfect uitvoeren voor een positief resultaat. Maar mensen komen naar mij kijken omdat ze weten dat ik die man knock-out ga geven, of ik ga zelf. Er komt sowieso spektakel. Je gaat geen patatje halen als ik begin.

Alle foto’s door David Meulenbeld.

Wat had jij met je leven gedaan als je de vechtsport niet had gehad?

Ha, ik weet niet of ik dat moet vertellen. Ik was gewoon een straatschoffie. Mike (Passenier, red.) sloot me op in de sportschool om me van de straat te houden. Trainen werd een gewoonte en ik kreeg een paar sponsors, waardoor ik niet meer hoefde te werken, alleen in de gym zat en een atleet werd. Ik heb met Mike overal gevochten, voor peanuts aan geld.

Sliepen we met zijn vieren op een kamer ergens in Timboektoe, meer konden we niet betalen. We hebben alles meegemaakt. We begonnen met niks en zijn doorgegroeid tot iets. Samen hebben we een hele mooie carrière gehad en daarom wil ik het ook bij hem afsluiten. Voor Badr geldt hetzelfde, snap je? Als ik Mike en de sport niet had gevonden, had ik mezelf verloren.

Ben je met je eigen grote sportschool geen concurrent van Mike geworden?

Nee, daarom ben ik precies aan de andere kant van de Coentunnel gaan zitten. Dat hebben we afgesproken. Mike heeft me alle tips en tricks gegeven. Ik kom uit het gebied van Zaandam en Purmerend, maar het zou conflict geven als ik daar ook mijn sportschool zou beginnen. Ik heb daarom toen ook besloten niet meer onder zijn vlag te vechten, zodat mensen niet meer naar Mike komen als ze wat van me willen. Dat adviseerde hij ook zelf. Maar voor mijn afscheid als kickbokser kom ik weer bij Mike terug. I’m back home.

Je gaat nog wel door met MMA bij Bellator. Daar heb je twee keer een titelgevecht van Rafael Carvalho verloren, al zat de jury mis bij de eerste keer. Hoe kijk je daar op terug?

Ik had die eerste gewonnen, maar dat telt niet. Het telt als je de gordel om je middel hebt. De tweede wedstrijd had ik misschien niet moeten doen. Die nam ik vijf weken voor het gevecht aan, dat was te kortdag. Maar dat kan ik nu niet als argument gebruiken, dan had ik gewoon niet moeten vechten.

Waarom heb je het toen wel gedaan?

Alles was heel positief in mijn leven. De sportschool ging goed, ik had een goede deal met Spike voor WFL gesloten en dacht: alles valt op zijn plek, nu kan die gordel er ook nog bij. Ik wou het gewoon flikken, die riem had hier in een lijst in de sportschool moeten hangen. Maar ik zat fout. Dat kan gebeuren. Dan moet je knokken, omschakelen.

Bij jouw MMA-gevecht met Gegard Mousasi had je een leren ketting om je nek. Waar kwam dat vandaan?

Mike houdt altijd van dvd’s kijken en had een keer Jet Li gezien in Unleashed. Daarin had Li een soort mechanisme om zijn nek, en als dat aan ging, ging hij los en beukte hij iedereen. Dat is dat dierlijke, dat oerinstinct, dat ik ook in me heb. Het was een leuke grap van Mike en het sloeg wel aan.

Waar hadden jullie die ketting vandaan?

Uit zo’n SM-shop, haha. Nee, ik zou het bij god niet weten waar we het vandaan hebben gehaald, maar dat ding ligt nog wel ergens. Wie weet komt het allemaal weer terug voor de laatste kickbokspartij straks.

Zou je nog tegen Mousasi willen gaan nu hij bij Bellator zit?

Ja, tuurlijk, als het moet dan moet het. Toen we eerder vochten, kwam het niet echt tot een brawl. Hij kwam toen net op en zei wel dat hij staand zou vechten, maar bracht me snel naar de grond en had gewoon een mooie verwurging. Ik denk wel dat hij nu gewoon zijn mannetje zou staan en zou bangen. Ik vind ook dat hij die title shot had moeten krijgen bij UFC, sowieso. Hij is een ondergewaardeerde vechter.

Voor dat gevecht met Mousasi praatte Mike heel lang op je in. Wat voor woorden vallen er dan?

Dat is het moment waarop Mike op mijn emotie speelt. Hij brengt me in een soort trance. Elke partij triggert hij me op een andere manier. Ik heb het een lange tijd niet gehad, maar voor deze laatste kickbokspartij zit Mike weer in mijn hoek. Maar ik kan niet zeggen wat hij precies zegt.

Waarom niet?

Dat blijft ons geheim. Kom nou zeg. Ik mag niet alles verklappen. We zijn geen verraders.

Jouw winst op Mark Hunt is legendarisch. Hoe is die partij ontstaan?

Ik werd een dag vantevoren gebeld dat de tegenstander van Mark Hunt had afgezegd. Of ik wou invallen. Toen kwam Mike met een verhaaltje waar ik ingetuind ben. Je weet hoe Mike is.

Wat voor verhaaltje had Mike?

Hij zei: “Mel, er was een gozer met zijn vrouw bij mij in de kroeg en een enorme kerel zat aan haar kont. Die vriend van mij deed niks, terwijl zijn vriendin boos werd. Mel, wat had jij gedaan als iemand zo aan je vrouw haar kont zou zitten?” Ik zei: “Als iemand aan mijn vrouws kont zit, kan me niet schelen wie, ik maak hem dood.” Toen zei Mike: “Degene die dat deed is Mark Hunt.” Ik zei Mike dat hij op moest houden, maar hij zei dat Mark Hunt net aan mijn vrouws kont had gezeten en belde op dat ik zou vechten. Dat is Mike. Hij heeft zijn eigen logica. Ik zeg altijd dat hij de logica van Johan Cruijff heeft.

Wat is het doel van de World Fighting League die je met je broertje hebt opgericht?

Je had vroeger de K-1, met gasten als Ernesto Hoost, Remy Bonjasky, Peter Aerts, Sem Schilt en Jerome Le Banner. Daar gingen mensen voor voor de buis zitten. Die tijd willen mijn broertje en ik terug hebben. Er is heel veel vechtsporttalent in Nederland dat keihard traint. Die atleten willen we een podium geven.

De K-1 was een soort Champions League, waar de crème de la crème kwam. Dat is wat anders dan de jeugd een podium geven, toch?

In principe zijn we met de WFL al op een Champions League-niveau. We hebben al grote vechters gehad: Murthel Groenhart, Andy Souwer, Mohamed Kamal, Remy Bonjasky, Peter Aerts, mijzelf. Wij zijn al de shit. Daarnaast moeten er andere jongens komen naast Badr en Rico. Heb jij weleens van Ibrahim El Bouni gehoord?

Nee, nog niet.

Dat is de nieuwe Badr.

Dat hoor ik vaker. Denk je dat dit hem echt wordt?

Ik denk het niet, ik weet het. Waarschijnlijk komt er weer een K-1 zwaargewicht toernooi in Japan, daar gaat El Bouni aan meedoen. Van zijn laatste tien wedstrijden won hij er acht op knock-out. Met de zestien beste talenten van Nederland willen we een Final 16 doen op 29 oktober. Dat wordt live uitgezonden op Spike en wordt een spektakel.

De WFL bestaat pas drie jaar, het is best hard gegaan.

Maar we zijn hard. Ik hoef niet zielig te doen. We hebben gewoon een hele goede kaart. Alle jongens zijn beukers, die komen niet om punten te tikken. Zoals Murat Aygun tegen Errol Zimmerman vorige keer. Zimmerman heeft in de K-1 gevochten, maar verloor wel van Aygun. Niemand kende Aygun, omdat hij geen platform kreeg. Dat platform geven wij. Er komen al ik weet niet hoeveel BN’ers naar WFL.

Volgens mij zag ik Gerard Joling vorige keer.

Gerard Joling, Dré Hazes, Keizer, noem maar op. De man die nu de pakken van Arsenal gaat maken, Giuseppe Cavallaro. De acteurs van de serie Vechtershart allemaal, de jongens van New Kids. Heel veel BN’ers. Dat is alleen maar hartstikke leuk.

Je hebt zelf ook al een beetje geacteerd in Vechtershart . Is dat iets waar je meer mee wil doen?

Hmm, als er een derde seizoen komt, wil ik natuurlijk meedoen. Maar acteren is wel een vak apart. Je moet wel al je gêne aan de kant zetten en gewoon gek lopen doen als je gek moet doen. Ik speel vaak de bad guy, hartstikke leuk. Maar ik wil wel winnen en de bad guy wint nooit.

Over bad guys gesproken, had je Badr niet voor WFL moeten strikken?

Wie zegt dat we dat niet doen? Haha, nee, ik zeg nooit nooit. Badr is een hele goede vriend van mij dus ik ga het vast wel een keer vragen, maar ik geloof dat hij nu voor twee jaar bij Glory gaat tekenen. We zijn maatjes, maar het geld dat hij vraagt…

Je runt nu je eigen competitie en sportschool. Heb je daar nog een opleiding voor gehad?

Ik heb les gehad van de allergrootste promotor die Nederland heeft gekend, Simon Rutz van It’s Showtime in Amsterdam. Hij was mijn manager en ik heb veel van zijn werkwijze en manier van denken overgenomen. Bovendien heb ik bij alle grote organisaties gevochten: KSW, Strikeforce, ONE FC, Dreams, Hero’s, K-1, Legend, Bellator. Ik kon overal kijken hoe het gaat.

Hangen jij en Mike nog wel met elkaar, buiten de sport om?

Ja, in de kroeg. Mike heeft een stamkroeg, daar moeten we altijd naartoe. De Driesprong, daar zit hij altijd. Af en toe doen we effe een drankje, om de zoveel tijd. Dan ga ik even langs. Dat deed ik ook nog toen ik een tijdje met andere trainers werkte.

Drink je dan water of biertjes?

Nee, water en appelsap voor mij. Jij zou daar een lekker biertje kunnen doen, blijven hangen en er een avondje van maken. Maar ik moet dan weg. Ik moet op zes uur ‘s ochtends opstaan en dat blijft.

Vroeg man.

Waarom is dat vroeg? Jij moet zeker om negen uur beginnen altijd. Wat doe je qua trainen?

Te weinig.

Dan moet je om zes uur opstaan. Maar dat heb je er niet voor over, he? Een mentaal gevecht heet dat. Als je echt een bikkel bent, sta jij een week lang om zes uur op, ga je joggen en daarna fris naar je werk. Denk je dat je dat volhoudt?

Het moet kunnen.

Ja, met je mond is alles makkelijk. Maar het gaat om je hoofd en je hart. Daar is het gevecht. Probeer het maar. Ik weet zeker dat je het geen week volhoudt, haha.

Dit doet wel een beetje pijn, Melvin.

De waarheid doet altijd pijn. De waarheid is ook voor mij heel vervelend. Ik ben 41 en moet stoppen met vechten. Dat is gewoon de waarheid. Er is een tijd van komen en gaan. Maar dat is het vechten. In de ring is het sport, het stoten en trappen, maar hoe je omgaat met incasseren, dat is het vechten. Dat is vechtmentaliteit.

Kun je dat leren?

Het hangt er vanaf. Er zijn mensen die niks hebben, geen eten. Weet je hoe hard die vechten? Die zijn mentaal sterk, omdat ze weten: “Ik heb vijf dagen niet gegeten, maar er gaat een moment komen waarop ik ergens een broodje ga vinden.” Die mensen zijn in hun hoofd sterk, ook al zijn ze dat fysiek misschien niet. Dat heb je ook in het voetbal. Als je last hebt van je knie, vraagt de een om een wissel en de ander gaat door.

Komen hier weleens voetballers trainen?

Klaas-Jan Huntelaar is er een van. Hij komt hier nu vechtmentaliteit trainen. Dit is de laatste fase van zijn carrière, maar hij komt hier en zegt: “Ik wil topfit zijn en vechten voor elke bal.” Dus ik kickboks met hem. De eerste paar keer lag hij op de grond te hijgen, maar je moet hem nu zien. Die kerel pakt dezelfde trainingen als ik, gewoon vier, vijf rondes.

Je zei net dat het pijn doet dat je moet stoppen met vechten. Waarom doet het pijn?

Eigenlijk begin ik net nu het over is bepaalde dingen in te zien. Bijvoorbeeld dat mentale stukje. Met sport kun je mensen die niet in zichzelf geloven wel in zichzelf laten geloven.

Je zat net mentaal ook een beetje met mij te spelen.

Ja, dat vind ik leuk. Maar je gaat er wel over nadenken. En wie weet ga je een week om zes uur opstaan om te trainen. Als je het probeert, vind je het vet, wordt je gezonder en sterker. Je wordt actief in je hoofd omdat je er energie krijgt. Dan heb ik toch wel iets gecreëerd, zodat je tegen anderen gaat zeggen: “Hé, je moet ‘s ochtends gaan trainen.”

Is het dan niet juist het perfecte moment om te stoppen met vechten, zodat je anderen kunt helpen?

Wat dat betreft wel. De sport zit ook in de lift, waardoor ik nog meer een voorbeeld kan zijn voor anderen. Maar ik ben nog niet klaar met MMA. En in het kickboksen eerst nog tegen Remy. Voor wie ben je?

Wat denk je? Voor jou natuurlijk.

Dat zou ik ook zeggen. Als je bij Remy bent, mag je voor je eigen hachje kiezen.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.