Hoe Melvin Manhoef een vechtsport-imperium opbouwt

Uit de goot, van niets naar iets. Dat is het motto van Melvin Manhoef. Als straatjochie bouwde Melvin een flinke carrière op als kickbokser en MMA-vechter. Hij vocht tegen grote namen, van Mark Hunt tot Tyrone Spong. Soms zaten zijn tegenstanders een paar gewichtsklasses hoger, maar daar heeft Melvin schijt aan.

Nu heeft hij een enorme sportschool in Hoofddorp en bouwt hij aan zijn eigen vechtsportcompetitie, de World Fighting League (WFL). Op 29 oktober vecht Melvin in de WFL zijn laatste kickbokspartij tegen Remy Bonjasky, die dan juist terugkeert als kickbokser. We spraken Melvin in zijn sportschool over stoppen met kickboksen, verloren titelgevechten, mentale spelletjes en het runnen van zijn eigen competitie.

VICE Sports: Ha Melvin, waarom heb je ervoor gekozen nu te stoppen met kickboksen?

Melvin Manhoef: Vroeger was ik een egoïst. Ik sliep, at, dronk en was alleen maar bezig met vechten. Maar nu heb ik mijn gezin, de WFL, een sportschool en coach ik jongens. Het wordt te veel. Ik kan de focus niet meer op kickboksen zetten.

