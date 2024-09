Hoe mijn carrière veranderde toen ik mijn schaamhaar afschoor

Yvette Luhrs (31) maakt porno, zit regelmatig achter een webcam, is mediawetenschapper en gespecialiseerd in Porn Studies, en ze is voorzitter van PROUD, de belangenvereniging voor mensen die in de erotische industrie werken in Nederland. Maandelijks vertelt ze ons over het wel en wee in de wereld van seks als werk.

Lichaamshaar in porno is nauwelijks te vinden, zeker niet in mainstreamporno. Je ziet het wel in queer en feminst porn, of bij producenten die zich specifiek willen onderscheiden in deze niche. Bij films uit de eerste categorie is het haar er gewoon en wordt er verder niet veel aandacht aan besteed, bij de tweede is het haar juist de ster van de show. De close-ups waarin ik aan mijn vulvahaar trek om te laten zien hoe lang het is, zijn inmiddels ontelbaar. Ik vond dat eerst wat overdreven, maar inmiddels heb ik #hairy #fullbush #redpubes #armpithair #leghair #amazingbush met liefde omarmd. En mijn vaste webcamklanten ook; die geven me er vaak en veel complimentjes over.

Mijn eerste stappen in de porno-industrie maakte ik bij een bedrijf dat ‘heerlijk naturel’ als hoogste goed had. Onder naturel verstonden ze geen make-up, geen photoshop, echte orgasmes én dus lichaamshaar. Dat laatste vond ik maar niets. Het haar onder mijn oksels had nog nooit het daglicht gezien en vanaf de tweede klas op de middelbare school scheerde ik al maandelijks mijn vulva. Ondanks het verzoek van mijn opdrachtgever bleef ik rustig doorscheren. Ik kende ook niemand met lichaamshaar – geen vrouwen in ieder geval.

Dit veranderde toen ik voor dezelfde opdrachtgever achter de camera ging werken. Als regisseur had ik de opdracht om scènes te creëren die in de smaak vielen bij onze klanten, en dus moedigde ook ik onze performers aan hun lichaamshaar te laten staan. Liever vraag ik geen dingen van anderen die ik zelf niet ook doe, dus daar gingen mijn scheermesjes. Mijn beenhaar groeide tot een blonde, pluizige woestenij, mijn oksels roken mét haar nog precies hetzelfde, en op mijn vulva verscheen een sprankelend, koperrood tapijt.

Foto is eigendom van de auteur

Het duurde wel even voordat ik op m’n gemak was met mijn eigen harigheid. Het haar onder mijn oksels vond ik wel stoer, het voelde als een teken van verzet, maar dat beenhaar – ondanks dat het gaat om onopvallende blonde haartjes, blijft het een punt van twijfel. Ik ben dol op korte rokjes en hoge hakken, en een paar gladde en subtiel ingeoliede benen eronder maken die combinatie af, vind ik. Gelukkig heb ik benen tot in mijn nek en overwint mijn luiheid het met gemak van mijn geïnternaliseerde bodyshaming, dus scheer ik ze zelden. En het gevoel van een lentebriesje door je beenhaar is eigenlijk heel erg fijn.

Tot vorige maand – ik had een nieuwe bikini en ging op vakantie, en mijn langste plukjes haar waren langer dan mijn kortste hotpants. Dus ging ik naar de waxsalon voor een brazillian wax; officieel betekent dat het harsen van de venusheuvel, bikinilijn, schaamlippen en anus, maar ik liet een plukje aan de voorkant staan. Een goede vriendin en tevens cammodel waarschuwde me van tevoren – zou ik er geen vaste bezoekers mee verliezen? Ook zij was harig, maar had onlangs voor een klant met een scheerfetisj voor de camera alles afgeschoren. Deze klant had daar een paar honderd dollar voor over, maar een aantal vaste fans kon het haarverlies niet aan en besloot voorlopig niet terug te komen.

Omdat ik toch voor meer huid en minder haar was gegaan, zat ik na de vakantie met enige tegenzin voor mijn camera. Ik verwachtte huilende mannen of mensen die vol afschuw zouden uitloggen bij het zien van mijn nagenoeg kale vulva. Mijn eerste twee klanten kwamen echter niet eens tot het uitdoen van mijn slipje – die hadden andere wensen – en de derde merkte aan mijn vulvakapsel niet bijzonders op en vond me sowieso schitteren; dat is het leuke van werken met mensen die heel erg opgewonden zijn, die vinden je allemaal geweldig.

Maar mijn vaste klanten had ik nog niet gezien. Bij de eerste zei ik het meteen. Hij reageerde nieuwsgierig en nam me mee naar een betaalde ‘kamer’ om te kijken hoe het was geworden. De tweede leek teleurgesteld toen ik het halverwege de show meldde, maar was blij verrast toen hij het zag – na een paar dagen kwam hij gewoon weer terug.

Mijn zorgen over een gebrek aan inkomsten bleken geheel onterecht. Natuurlijk zijn er mensen met heel specifieke fetisjen (enorme dildo’s, donsjassenporno of een extreem harig bilgat), maar veel van mijn klanten gaat het om de interactie met mij – en niet per se om het plaatje van een harige vrouw. Sexy zijn hangt niet af van een haartje meer of minder.

–

