Hoe Mike Passenier het schopte van kroegbaas tot trainer van Badr Hari

Alles is groot in de wereld van Mike Passenier. Hij heeft een lichaam als een sloopkogel, in zijn gym kun je zes Boeings parkeren en je kunt niet om zijn reputatie in de kickbokswereld heen. In Mike’s Gym in Oostzaan word je omringd door mozaïeken van grote namen, van Badr Hari tot Melvin Manhoef, met wie de kickbokstrainer werkt. Het pand is van onder tot boven geel en zwart gekleurd. Geel voor de zon, zwart voor het duister.

Mike weet wel wat van de duisternis. Hij werkte jaren in het Amsterdamse nachtleven, waar stamgasten van café ’t Lommertje of Highlander de beste avonden hadden als Mike achter de bar stond. Naast het kroegleven gaf Mike kickbokstraining, wat hij zo goed deed dat steeds meer vechters zich bij hem aansloten. Nu runt hij Mike’s Gym, een van de grootste kickboksscholen ter wereld. VICE Sports bezocht Mike in die gym om te horen hoe hij zijn imperium opbouwde in de kickbokswereld.

