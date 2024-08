Hoe nuttig is de nieuwe merch van Justin Timberlake als je gaat survivallen?

Gaat deze grap niet te lang door? Is het echt nodig om nog meer aandacht te besteden aan Justin Timberlakes rustieke pr-campagne voor zijn album Man of the Woods? We zouden er graag mee stoppen, maar hij maakt het ons niet makkelijk. Justin kondigde deze week via Instagram aan dat hij officiële Man of the Woods-merch uitbrengt. Welgeteld zestien verschillende items, voor elk nummer van het album één. En als we zijn albumcover mogen geloven, weet hij precies wat er allemaal nodig is voor een weekje survivallen. De lijst staat vol typische outdoor-merken als Yeti, Levi’s en Pendleton. Maar heb je er ook echt wat aan in de wildernis? We zochten het uit.

Midnight Summer Jam-koelbox

Videos by VICE

https://www.instagram.com/p/Be6cda3hY8w/?taken-by=justintimberlake

Zoals dit artikel op Huffington Post al liet blijken, is een koelbox meer dan alleen een koelbox. Je kunt er ook prima je gereedschap in opbergen! Maar waar niemand het over heeft, is dat je een koelbox ook kunt gebruiken als wapen om wilde beesten mee af te schrikken. Doe ‘m vol met stenen en je kunt er een middelgrote bizon mee doodslaan. Extreem nuttig, deze krijgt een 9/10.

Sauce-zakflacon

https://www.instagram.com/p/Be6avUwhKVb/?taken-by=justintimberlake

Deze mooie flacon is natuurlijk perfect om water uit kabbelende beekjes in te doen. Enige minpunt is dat de flacon van tin gemaakt is. Daar zit lood in. Volgens de website van de producent zijn ze loodvrij, dus waarschijnlijk hoef je je nergens druk om te maken. Toch kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn. Onlangs nog in het Romeinse Keizerrijk geweest? Ik dacht van niet. Weet je waarom? Loodvergiftiging. 4/10

Wave-zonnebril

https://www.instagram.com/p/Be6be_EhLvv/?taken-by=justintimberlake

Hierbij hangt het er nogal erg van af in welk landschap je probeert te overleven. Schroeiende woestijn? Helemaal prima. Regenwoud? Beter van niet. Als je je in een bewolkt bos bevindt, kun je hem altijd nog gebruiken om er goed uit te zien tijdens je gevecht met een wolf.

10/10 (tropische klimaten), 3/10 (letterlijke elke andere plek)

Higher Higher-Nike Airs

https://www.instagram.com/p/Be6Z4uChXSQ/?taken-by=justintimberlake

Altijd fijn om met de juiste steun aan je voeten door de wildernis te joggen, al maakt de oneven, vaak rotsachtige grond dat nét wat minder effectief. 6/10

Morning Light-poncho/deken

https://www.instagram.com/p/Be6TApCBbiv/?taken-by=justintimberlake

Oké, deze deken is lekker om je warm te houden bij het vuurtje dat je in vier uur tijd met takjes en vonken aan hebt gekregen. Maar het allerbelangrijkste aan survivallen is zeg maar camouflage. In Metal Gear Solid 3: Snake Eater moet huursoldaat Naked Snake sovjet-agenten zien te misleiden met zijn kracht, verstand en bekwaamheid in de kunst van het letterlijk opeten van levende slangen. Waar hij (en jij als speler) extra goed op moet letten is zijn camo-index bovenaan het scherm. Hoe hoger het percentage, hoe beter Snake verborgen is. Justins mooie maar tamelijk opzichtige deken is zeker -100 op de camo-index. Wat heb je hier nou aan? -100/10

Say Something-schrift

https://www.instagram.com/p/Be6ZcpVBDR3/?taken-by=justintimberlake

Als je op mysterieuze wijze verdwijnt, is dit perfect om je volgers te laten weten dat ze beter een ander pad kunnen uitzoeken. Behalve dan dat ze toch niet zullen luisteren. Ze luisteren verdomme nooit. 9/10

Hers/Flannel-houthakkershemd

https://www.instagram.com/p/Be6aNBtBVUq/?taken-by=justintimberlake

Misschien niet erg creatief, maar toch bruikbaar. Als je voor een beer staat kun je dit gebruiken om jezelf groter te laten lijken. Als dat niet werkt kun je altijd net als Brad Pitt in Legends of the Fall gewoon op het beest afrennen zonder bescherming, en daarbij het publiek voorzien van een van de beste, raarste laatste filmscènes aller tijden. ‘Twas a good death.’ 8/10

Montana-jassen

https://www.instagram.com/p/Be6c1JNBbZY/?taken-by=justintimberlake

Deze jassen zijn niet alleen goed te gebruiken om beren af te weren. De enorme keuze aan materialen zorgt ervoor dat je je kunt verstoppen voor letterlijk alles wat achter je aan zit. Met andere woorden: deze items gooien je camo-index score in Snake Eater, het beste survival-verhaal van onze tijd, in een klap omhoog. +100/10.

Al met al is deze merch toch best handig. Behalve de deken, die is stom. Als JT het grootser zou hebben aangepakt met zijn wilderniscampagne dan alleen een pop-up shop, had hij misschien beter gescoord. Voor iemand die beweert dat hij alle benodigdheden heeft om het einde der tijden te overleven, mag hij best wat beter zijn best doen. Hij is geen Naked Snake, is eigenlijk wat ik wil zeggen.

Dit stuk verscheen eerder op Noisey Canada, waar ze erg veel verstand hebben van overleven in de wildernis