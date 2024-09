Hoe Orlando Engelaar onderdeel werd van Team Rico

Wie Rico Verhoeven heeft gevolgd voor het gevecht met Badr Hari zag dat Orlando Engelaar onderdeel is van Rico’s team. De voormalig voetballer van onder meer PSV, FC Twente en Oranje stopte anderhalf jaar geleden met voetballen om zich volledig te richten op zijn gezin en Seisei, een managementbedrijf dat hij met Karim Erja runt. In die rol is Engelaar onderdeel van Team Rico.

Engelaar en Verhoeven kennen elkaar inmiddels jaren en hebben een hechte vriendschap opgebouwd. VICE Sports sprak Engelaar over zijn band met Rico Verhoeven, zijn leven sinds hij stopte als voetballer en zijn visie op de titelrace van dit Eredivisieseizoen.

Videos by VICE

VICE Sports: Ha Orlando, hoe is het met je gegaan nadat je een jaar geleden stopte met voetballen?

Orlando Engelaar: Goed, goed. In het begin was het even wennen na vijftien jaar als profvoetballer. Gelukkig was ik de laatste jaren van mijn carrière al een beetje bezig met Seisei. Ik kende Karim, de eigenaar, uit mijn jeugd en was tijdens mijn voetbalcarrière al ingestapt als partner. Ik vond het tof wat Karim deed als management en we kwamen al snel tot de conclusie om daar samen wat in te gaan doen als ik zou stoppen met voetballen.

Hoe kwam Rico Verhoeven bij jullie terecht?

Een jaar of drie geleden kwam hij bij ons nadat hij Timor Steffens had leren kennen. Hij vond het tof wat hij met Timor gedaan hebben. Zoiets wilde hij ook. Hij zei: “Ik kan goed vechten en heb een goed vechtmanagement, maar ik wil buiten de sport ook groeien.” We gaan inmiddels drie jaar met elkaar om, dus dan bouw je ook een band op, word je vrienden en blijft het niet zakelijk.

Hoe heb jij de afgelopen maanden beleefd in aanloop naar het gevecht met Badr Hari?

Intens. In het begin was het nog allemaal de vraag of het wel ging gebeuren. Er zat nog heel veel tussen, Badr zat niet bij Glory. Uiteindelijk werd er hard aan gewerkt en wilden ze het echt waarmaken, dus toen ging ik echt mee in wat het gevecht los heeft gemaakt binnen en buiten Nederland. Badr is natuurlijk een absolute topvechter van toen, die geweldige dingen heeft gedaan voor de sport. Dat verleer je niet, ook al heeft hij niet op niveau gevochten de afgelopen jaren. Rico is de afgelopen jaren natuurlijk de allerbeste die van iedereen heeft gewonnen, dus het was supertof toen het zover kwam.

Zag je Rico veranderen naarmate het gevecht dichterbij kwam?

Rico is een hele aardige, vriendelijke jongen die heel normaal en respectvol is naar iedereen toe. Maar hoe dichter hij bij een gevecht komt, de weken ervoor, dan gaat er een soort knop om bij hem. Dan staat alles in het teken van het gevecht en is hij maar met één ding bezig: zijn tegenstander tot moes slaan. Zijn lontje wordt dan een stuk korter.

Kun je je daarin herkennen, als voormalig topsporter?

Dat is mooi om te zien, want dan zie je echt wat hij ervoor doet. Die jongen traint zo ongelofelijk hard en legt zo’n discipline op de mat. Dat is echt ongekend. En ik heb aardig wat meegemaakt als voetballer. Ik heb topspelers meegemaakt die erg gedisciplineerd zijn en alles voor de sport doen, maar Rico hoort bij degenen die dat tot in het extreme uitvoeren.

Wat vond je uiteindelijk van het gevecht?

Laat ik vooropstellen dat ik superblij ben dat Rico heeft gewonnen. Daar gaat het uiteindelijk om. Net als met voetbal. Al win je maar met 1-0 en is het een lelijke of eigen goal, dan heb je gewonnen en ben je blij met de overwinning. Maar het was geen droomscenario. Je hoopt dat het een episch gevecht wordt en Rico Badr in de derde ronde knockout slaat. Dat is niet gebeurd, maar Rico heeft wel gewonnen door de schade die hij Badr heeft toegebracht. Rico is sterker en zal meestal van Badr winnen, maar hij kan er in deze klasse ook tegen eentje aanlopen. Dus uiteindelijk ben ik blij dat Rico heeft gewonnen.

Kickboksen jullie wel eens?

Zeker. Toen ik nog voetbalde heb ik wel eens kickbokstraining met Rico gedaan in de zomervakanties. Ik wilde een beetje fit blijven voordat het seizoen weer begon en . kickbokstraining is heel zwaar en goed voor je conditie.

Dan had je aan Rico wel een goede om mee te trainen.

Ja, inderdaad! Hij niet zo aan mij, maar andersom wel. Gelukkig hoefden we niet te sparren. Het was meer een beetje die pads doen en dat soort dingen.

Heb jij Rico dan ook een beetje voetballes gegeven of niet?

Nee, dat nog niet. Dat durft hij niet volgens mij. Maar dat lijkt me ook niet verstandig. Straks speel ik hem door zijn benen en geeft hij me een lowkick of zo, haha. Nee, ik denk dat we dat beter niet kunnen doen.

Welke middenvelder vind je op dit moment de beste van de Eredivisie?

Ik vind Davy Pröpper heel erg goed. Ik vond hem bij Vitesse een goede speler, maar meer een speelse nummer tien. Maar bij PSV is hij veel volwassener geworden. Niet alleen een nummer tien, maar een allround middenvelder, die weinig fouten maakt en zowel verdedigend als aanvallend zijn mannetje staat. En Karim El Ahmadi vind ik voor een groot deel verantwoordelijk voor het huidige succes van Feyenoord. Met hem heb ik nog gespeeld bij FC Twente. Ik kwam Karim laatste nog tegen. Zo’n middenveld als we toen hadden, met Bakkal en Aissati, hebben we daarna niet meer meegemaakt.

Dat was je eerste periode bij FC Twente. Jij sloot er je carrière vorig jaar ook af. Merkte je toen al dat het beleidsmatig goed mis ging?

Jazeker. Het speelde toen al een beetje, maar het waren meer geruchten. De leiding van FC Twente vertelde mij dat er niet zoveel aan de hand was en het allemaal goed zou komen. Maar gedurende dat jaar bleek dus dat het heel erg tegenviel en niet goedkwam. Het was veel erger dan ze mij hadden voorgehouden. Ze zijn nu volgens mij heel goed die rotzooi aan het opruimen en ze presteren naar behoren in de Eredivisie. Dat helpt om uit die sores te komen. Uiteindelijk ben je een voetbalclub en valt of staat alles met prestaties op het veld.

Bij je oude club PSV loopt het nu niet zo lekker.

Dat vind ik toch wel verrassend, omdat ze de sterkste selectie van Nederland hebben, alhoewel de verschillen klein zijn. Ze presteren nu gewoon onder hun niveau. Het zal te maken hebben met het spelen in de Champions League. Dat is heel zwaar en zal zijn impact hebben gehad. Ik denk dat ze de tweede helft van het seizoen weer zullen groeien naar de vorm en plek waar ze horen. Maar ze zullen er wel aan moeten trekken.

Wie denk je dat de titel gaat pakken dit seizoen?

Ik ben heel benieuwd of Feyenoord het vol gaat houden. Ze hebben het heel goed gedaan tot nu toe en maken natuurlijk kans. Maar ik denk wel dat hun selectie iets minder kwaliteit heeft dan die van Ajax en PSV. Het heeft dus te maken met hoe stabiel ze kunnen blijven en de factor geluk gaat een rol spelen. Een balletje die net binnenkant paal binnenvalt, zoiets zullen ze nodig hebben. Ik gun het ze. Als ze het niet halen, is Ajax de grootste kanshebber.

Wat Rico en Badr betreft, denk je dat er een rematch komt?

Ik weet het niet, maar het zou fantastisch zijn. De hype die loskwam was het mooiste aan afgelopen gevecht. Dat was heerlijk. Volle arena, stijf uitverkocht. Ik hoop echt dat dat nog een keer gaat gebeuren. Maar het gaat dan in ieder geval nog een hele tijd duren.



Dit is een interview uit de serie Het Nieuwe Leven, waarin gestopte profvoetballers vertellen over hun nieuwe carrières. Zie hier alle verhalen uit deze serie.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.