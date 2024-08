Hoe overleef je de allereerste ontmoeting met je schoonfamilie?

Check al onze verhalen over de tijd die begint met familieruzies aan tafel en eindigt met een onvrijwillig nachtje uit.

Je schoonfamilie ontmoeten is een gênante bedoening. Ik heb inmiddels vier schoonfamilies ontmoet, en heb bij allemaal wel een moment gehad dat ik zin had om me van IETS van mijn lichaam te ontdoen. Als dat niet mijn stembanden waren omdat ik weer iets doms zei, dan waren het wel mijn handen omdat ik een glas liet vallen. Maar dat het ontmoeten van mijn schoonfamilies zo’n beproeving was lag niet alleen maar aan mijn eigen onhandigheden, maar ook aan die van de familie zelf. Want hoe gedraag je je als je schoonvader een heleboel seksgrapjes maakt? Wat zeg je als het avondeten smaakt naar kattenreet? Wat doe je als je per ongeluk de tiet ziet van je schoonmoeder?

Mijn pijnlijkste ontmoeting met een schoonfamilie was de allereerste keer, toen ik met mijn toenmalige vriendin op bezoek ging bij haar rijke oma, die eigenlijk niet meer wilde leven. Het ging al mis op het moment dat ik haar de hand schudde, en vroeg of alles wel goed ging. Natuurlijk ging niet alles goed, want die vrouw wilde dood. Omdat het die avond kerstavond was kregen we allemaal een knalbonbon met een wensje erin en een glas rode wijn. Ik trok veel te hard aan de bonbon waardoor het glas rode wijn over het dure pak van mijn schoonoma kletterde. Haar wensbriefje was doorweekt, en onleesbaar geworden. Ik heb mij diep, diep geschaamd.

Ik heb me inmiddels bovengemiddeld vaak gered uit dit soort pijnlijke situaties, en wil de lessen die ik ervan leerde graag delen, om jouw ontmoetingen met je schoonfamilie minder desastreus te laten verlopen.

Besef dat je schoonouders een schoon, verzorgd mens verwachten

Doe niet die col aan die inmiddels al zo lang niet meer is gewassen dat het riekt naar zwerende naaktslak, was je dooie punten, maar nog belangrijker: zorg ervoor dat je je de avond ervoor netjes hebt gedragen. Het zou toch wel erg vervelend zijn als je schoonmoeder in een gesprek moet wegkijken omdat er een zure alcoholdamp vanuit je keel in haar neusgaten walmt, of je stiekem in de keuken een nat windje laat vliegen terwijl je schoonvader net achter je staat. Oei!

Ga op zoek naar een huisdier

Na de begroeting kun je twee dingen doen: of met je handen in je zij gaan staan en een opgeluchte zucht slaken, waarna er een “Tja, hier staan we dan, ehm….” uit je snufferd ontsnapt, maar je kan ook naar de hond of de hamster gaan. Dat heeft drie voordelen: je kan het ontmoetmoment even laten bezinken, het aaien werkt ontspannend en zo laat je je schoonouders meteen zien dat je een heel zorgzaam en lief mens bent.

Ben je de zoveelste liefde die hij/zij mee naar huis neemt? Stel dan je verwachtingen bij

Als je geliefde al een heleboel eerdere liefdes heeft gehad, wees dan niet al te beteuterd als je schoonfamilie niet écht geïnteresseerd in je is. Want dat zijn ze ook niet. Dat lijkt misschien stom, maar verplaats je even in hun positie: als je om het jaar weer een nieuw mens ontmoet dat met je kind wipt, laat die nieuwe je op een gegeven moment ook koud. Stel je erop in dat je relatie tijdelijk is, zoals zijn of haar ouders ook doen, eet gehoorzaam je kwarkje op en accepteer dat er geen woord wordt vuil gemaakt aan wie jij eigenlijk bent.

Laat je niet kisten door het geëtter van het puberzusje van je geliefde

Als er één rotte appel zit in je schoonfamilie, dan is het wel het bokkige puberzusje van vijftien. Dikke pech, wat zij gaat er deze avond alles aan doen om jou het leven zuur te maken. Als je een te grote hap van je soepje neemt en het vocht over je broek kliedert, maakt ze daar een snapchat van: “Haha, fucking dom mens hier aan tafel!!!!” Als je vraagt op welke middelbare school ze zit, kijkt ze de andere kant op en laat ze een boer met de lettergrepen van jouw naam. Accepteer het. Zij blijft jou de komende jaren intens haten en dat verandert pas als ze ver de twintig is gepasseerd.

Lach mee met al die flauwe dad jokes van je schoonvader

Vaders gaan bij het ontmoeten van hun schoonkind ongetwijfeld flauwe, seksistische, ongemakkelijke of politiek incorrecte grappen maken. Dat is een soort vadertest, waarbij hij op basis van hoe snel jij je op de kast laat jagen, of hoe hard je lacht, beoordeelt of je geschikt bent of niet. Kortom, een cruciaal moment waarop je je niet moet laten kennen. Jij weet zelf ook: als hij jou vanaf dag één al niet kan uitstaan, loop je in de toekomst het risico elk familiebezoekje te verlaten in de gedaante van een verschrompeld stukje mens, een rimpeltje, in elkaar gebonkt door de meedogenloze plagerijen die je de hele avond op je snoet hebt gekregen, omdat je norse schoonvader jou simpelweg mislukt vindt. En dat houdt een relatie niet vol.

Dus: Heeft Jinnih Beels volgens hem een dikke stinkreet? HAHAHA! Moet je straks nog een uitlaat vervangen omdat je modieuze broekpak lijkt op een overall? HEHEHE! Zegt hij voor de vierde keer binnen een uur ‘Sexcuseer mij’? HIHIHI!

Houd je glutenallergie voor jezelf

Het ergste dat mijn huidige schoonvader ooit is overkomen, is dat hij ooit een schoonkind had met een glutenallergie. Hij mopperde geregeld dat koken “onmogelijk” was, want nu “kon je al helemaal niks meer eten.” Het enige dat hij nog kon maken als de familie gezellig kwam eten, dacht hij, was een pan erwten met wortelen. Vermijd gezucht en een hoop kwaaie blikken, eet die pasta carbonara gewoon op, en neem de dag erna vrij van je werk om de hele dag je darmen te laten ontploffen in bed. Want zoals ik al eerder zei: je wil je schoonvader te vriend houden.

Zorg ervoor dat je iemand van je schoonfamilie al eens hebt ontmoet

Wanneer je al een keer bier hebt gedronken met iemand van je nieuwe familie, een broer, zus of oom van mijn part, haalt dat de druk enorm van de ketel. Je deelt al een herinnering en kan die tijdens het avondeten boven tafel slingeren, bijvoorbeeld over hoe jullie op café enorm hebben gelachen om een viral foto van een montere invalide hond die met gierende zijwielen door een stel bladeren zoeft. Zo zien je schoonouders dat je het goed kan vinden met al hun kroost en iedereen weet bovendien dat het delen van herinneringen de comfortabelste manier is van gesprekken voeren.

Je ziet per ongeluk de naakte tiet van je schoonmoeder of de lul van je schoonvader?

Tijd om je ogen eruit te lepelen. Je kan ook zo hard met je vingers op je ogen drukken zodat je iris eruit floept, je ogen inkleuren met een zwarte markeerstift, of een hectoliter lijm op beide oogleden uitsmeren voordat je gaat slapen. Doe IETS!

Ik heb zelf weleens de tiet gezien van mijn toenmalige schoonmoeder. We lagen in bed en haar moeder kwam met haar hoofd achter de deur vandaan om ons welterusten te wensen, niet wetende dat niet alleen haar hoofd te zien was, maar ook een stukje koplamp. Jammer maar helaas voor mij, want dit beeld blijft voor altijd onderdeel van mijn brein.

Beteugel je drinkgedrag

Het is uitnodigend om de fles aan je lippen te zetten om de scherpe randjes eraf te halen. Dit is een slecht idee. Oké, het zou in theorie heel leuk kunnen zijn, als je schoonfamilie bestaat uit losse, vrijzinnige mensen die veel drinken ook hartstikke fantastisch vinden, na het eten een cd met vaderhits opzetten, en met z’n allen gaan swingen in de woonkamer. Maar bedenk je ook dat die kans behoorlijk klein is. Drie pintjes, of twee glazen wijn is perfect. Zo voorkom je namelijk dat je met een dronkenmanshik en een veeg tiramisu op je wang op de snapchat van je akelige puberschoonzusje komt te staan, met het bijschrift: “Dom wijf weer bezig HAHA!”

Maar weinig drinken heeft nog een voordeel. Het vermoeden dat je schoonouders hadden dat het leeuwendeel van je week bestaat uit je kop eraf zuipen en je op zondag voornamelijk met twee vingers in je keel boven de WC hangt, is in een keer de kop ingedrukt. Jij bent een welgemanierd, gelukt schoonkind dat z’n grenzen kent!

Doe je geliefde na als je afscheid neemt

Laat je geliefde als eerste afscheid nemen, en kopieer zijn of haar handelingen. Bedank ze voor het diner en wens ze een fijne avond toe. Neem een flinke hap adem als je weer buiten bent, en wees trots op jezelf. Je hebt het overleefd.

