Hoe overleef je mensen van The Green Happiness op Lowlands?

Het is weer zover: Lowlands staat voor de deur! Heb jij een kaartje en ook veel zin om drie dagen helemaal kapot te gaan, maar zie je ertegenop om omringd te worden door doodsaaie fitgirls en -boys?

Wij wel! Maar hoe kom je de dagen door zonder in comateuze toestand te raken omdat er naast je iemand zit te neuzelen over quinoa of veenbessen? Blijkbaar gaan die lieden van The Green Happiness ook naar Lowlands (ze schreven er een stukje over) dus hebben wij snel een lijstje gemaakt met een aantal handige tips! Hopelijk heb je er wat aan.

Campingtips:

Als volgelingen van The Green Happiness tegen je beginnen te praten, val je binnen luttele seconden in slaap. Zorg ervoor dat je goed bent voorbereid!



– Als je je tentje ergens wil opzetten, vraag dan eerst aan mensen in je directe omgeving of ze niet toevallig online influencer zijn. Mocht dat zo zijn, dan kun je misschien nog ergens anders een plekje vinden.



– Oordoppen! Vergeet ze niet. Hartstikke handig, want als je die in doet, zijn je kwetsbare oortjes beschermd tegen oeverloos geouwehoer over de gezondheidsvoordelen van detoxen.



– Klets voordat je gaat slapen met je vriend of vriendin en niet met iemand die een moeilijk dieet volgt.



– Neem onder geen beding een gasstelletje mee. Voor je het weet zit er iemand een pannetje havermout op te warmen voor je tent.



– Mocht je het lastig vinden om The Green Happiness-adepten te herkennen: ze slepen meestal een grote linnen tas vol fruit mee en ze zien er veel te fris uit op de derde dag.



– Zorg dat je altijd een scherp object bij je hebt om in noodgevallen je ogen uit te kunnen steken en je trommelvliezen te doorboren.



– Kamillethee werkt rustgevend.

Douchen:

De mensen van The Green Happiness douchen vooral ’s middags, omdat ze het ’s ochtends te druk vinden. Gebruik deze kennis in je voordeel.



Foodtips:

Hopelijk is het genoeg om de gezonde eetkraampjes te vermijden en jezelf drie dagen lang vol te stoppen met patat. Mocht je onverhoopt toch iemand tegenkomen die aanhanger van The Green Happiness blijkt te zijn, raak dan niet meteen in paniek. Probeer kalm te blijven, want ze kunnen het ruiken als je angstig bent. Normaal gezien is het onbeleefd om iemand halverwege een zin af te kappen, maar als die zin begint met: “Wist je dat die frikandel die je nu aan het eten bent,” is het verstandig om verschrikt te kijken en te roepen: “PAS OP! IK ZIE GLUTEN!” en zo snel als je dikke benen je kunnen dragen weg te rennen. Voor de zekerheid hebben we nog een paar #foodtips:

– Drink extreem veel water, en draag het altijd bij je. Niet per se omdat je wil hydrateren, maar omdat je dan in ieder geval een poging kunt wagen om jezelf te verdrinken als je iemand hoort oreren over crossfit.



– Een spork is niet alleen handig om yoghurtjes en fruit mee te eten, je kunt er ook prima je pols mee doorsnijden.



– Zorg ervoor dat je altijd wat Bifi-worstjes en blikken Monster Energy bij je hebt. Die werken op The Green Happiness-mensen als knoflook op vampiers.



– Is een conflict onvermijdelijk? Vraag dan hoeveel calorieën er precies in 34 blikjes Smac gemixt met een emmer (50 liter) pindasaus zit en zie voor je ogen hoe hun brein ontploft.

Muziektips:

Het maakt eigenlijk geen reet uit waar je naartoe gaat op Lowlands, maar het is verstandig om de onderstaande dingen te vermijden:



Sean Paul (vrijdag 16:00 in de Alpha tent)

Chef’Special (vrijdag 18:00 in de Alpha tent)

Ronnie Flex (zaterdag 13:00 in de Bravo tent)

ISH dansworkshop, om zelf leuke dansmoves te leren (zaterdag 11:30 in de Heineken tent)

Elbow (zaterdag 20:30 in de Bravo tent)

Scapino ballet (zondag 19:30 in de JULIET tent)

Mumford & Sons (zondag 10:00 in de Alpha tent)