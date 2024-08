Deze helden willen een Panini-album met sneakers uitbrengen in België

Alweer een paar ondernemende twintigers die een crowdfunding lanceren op Kickstarter. Niet weglopen, het gaat deze keer over sneakers. Maxim Pien (ontwerper), Gatien André (accountmanager bij Timberland) en David Portana (administratief medewerker) zijn de mensen achter COLORS Sneakers™ by Panini.

Hun idee? Het eerste Panini verzamelalbum voor streetwear lanceren. De drie sneakerfreaks willen 100.000 euro verzamelen om 15.000 exemplaren te drukken, met elks 48 pagina’s, 350 stickers en oneindig veel kleefplezier. Waarschijnlijk hebben deze kerels, zoals velen onder ons, ooit vol passie voetbalstickers zitten te ruilen op de speelplaats van hun lagere school, en nu hebben ze deal gesloten met Panini, het grootste stickermerk ter wereld. Jaloers? Wij ook. Hoog tijd om dit trio te spreken over hun plakkerige sportschoenplannen.

VICE: Hey jongens, hoe kwamen jullie erop om een stickeralbum te maken met sneakers?

Gatien: Het begon in juni, tijdens het WK. Maxim was met zijn broer voetbalstickers aan het plakken, terwijl op de achtergrond het nummer ‘’Incroyaux’’ van Caballero en JeanJass op. De punchline was “Plaire à tout l’monde, j’en ai R.A.F., je veux finir sur autocollant Panini, yes Sir” [‘Bij iedereen slijmen? Boeit me geen fuck – ik wil mijn eigen Paninisticker, ja meneer’]. En die bleef bij hem hangen.

Dat was het moment dat Maxim de klik maakte: hij was al lang gek op sneakers, en dus besloot hij David en mij te vragen om met hem dit project uit de grond te stampen.

“Het is eigenlijk zoals bij voetbalstickers, maar in plaats van Dries Mertens z’n hoofd plak je een klein Air Max’ke.”

Kunnen jullie het concept kort uitleggen?

Maxim: Het is eigenlijk zoals bij de voetbalversie. Het enige verschil is dat je in plaats van Dries Mertens z’n hoofd een klein Air Max’ke plakt. Met COLORS Sneakers willen we sneakerheads kennis laten maken met een andere manier van verzamelen. Daar beginnen we mee door stickers met de beste modellen van 2018 te verspreiden in een beperkt aantal sneakerwinkels in Brussel, Namen, Luik en Antwerpen.

Gatien: En je kunt ze ook al vinden op de Kickstarter-voorverkoop, tegen een lagere prijs dan in de winkels.

Jullie hebben duidelijk al nagedacht over de zakelijke kant ervan. Maar waarom lanceer je dit idee in Brussel? Dat is niet persé de sneakerhoofdstad, of wel?

David: We hebben voor Brussel gekozen omdat we hier zijn opgegroeid, en we nog veel groeipotentieel zien in de sneakergame hier. Er zijn ook heel wat opkomende Belgische artiesten en rappers die hier wonen, waardoor er steeds meer mensen beginnen te ontdekken wat er zoal in Brussel gebeurt. Een paar van die artiesten zullen trouwens ook terug te vinden zijn in ons album, zoals Eskondo of Senamo.

Nu we het toch over schoenen hebben: wat zijn jullie favoriete sneakerwinkels?

Maxim: Ik kocht mijn eerste paar bij FRESH in Brussel. Dat is nog steeds mijn favoriet. Maar voor unieke stukken ga ik liefst naar SMETS.

Gatien: Ik wil België niet verraden, maar ik ben meer fan van buitenlandse concepten zoals Solebox of THE SNEAKERS.

David: Ja, sorry Brussel, maar AVENUE in Antwerpen is volgens mij een van de pioniers.

Jullie favoriete sneakers aller tijden?

Maxim: De Air Jordan 4. Ik twijfel wel nog tussen de Kaws en de Undefeated.

Gatien: De Air Force, zonder twijfel. Misschien moet ik Timberland ook even vermelden, anders verlies ik mijn baan nog, haha.

David: De Air Yeezy II of de Diadora N9000.

En in welke paar sneakers gaan we jullie nooit zien?

Gatien: Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat we nooit fake sneakers zouden dragen. En persoonlijk, de Adidas x Jeremy Scott of de Nike Uptempo, nope.

Maxim: Echt niet mee eens, ik hou te veel van de Nike Uptempo.

David: Je gaat me nooit in sneakers van New Balance zien.

“We zijn allemaal verantwoordelijk voor de ‘gentrificatie’ van sneakers: in mijn kast zal er altijd wel plaats zijn voor een nieuw paar.”

Sneakers zijn echt heel populair. Wat vinden jullie van al die hype?

Gatien: Ik noem het de gentrificatie van de sneakers. Daar zijn we allemaal een beetje verantwoordelijk voor als consument. In mijn kast zal er wel altijd plaats zijn voor een nieuw paar. Ik ben niet pro, niet contra de hype, maar gewoon blij dat het een passie is die wordt gedeeld door een gemeenschap die elke dag groeit.

In dat licht lijkt jullie beslissing om een Panini-album te maken een beetje op het bejubelen van een wereld waarin we steeds sneller en sneller consumeren, niet?

Gatien: Niet echt, voor ons gaat het vooral om het verzamelen. Ik hoop dat verzamelaars over tien jaar hun albums kunnen openen en de sneakerstrends pagina per pagina kunnen zien veranderen. Ik vind dat verzamelen een aantal belangrijke waarden verenigt. Het gaat niet enkel om het verzamelen zelf, maar ook om het delen, uitwisselen, zorgdragen en doorzetten van je collectie. En trouwens, je leert er ook nieuwe mensen mee kennen. Dat is toch iets helemaal anders dan impulsief en snel consumptiegedrag?

Momenteel hebben jullie nog maar vier procent van jullie crowdfundingdoel bereikt, met n og een maand te gaan. Hoe gaan jullie dat redden?

David: Door de ontbrekende 96 procent te vinden, haha. Deze vorm van geld ophalen is nog niet echt populair in België, maar we hebben de lat hoog genoeg gelegd om zo veel mogelijk feedback te krijgen en interesse op te wekken voor dit project. Het gaat niet easy worden, maar we hebben ook al nagedacht over andere manieren om dit gelanceerd te krijgen. Niemand van ons heeft echt ervaring met promotie via social media, momenteel gebruiken we dus vooral onze COLORS SNEAKERS app om mensen te bereiken. Eerlijk gezegd sucken we dus best wel in de promotie van ons project.

Ik wil hier niet de pessimist uithangen, maar wat als het een flop wordt?

Gatien: Dat Belgen te gierig zijn!

Maxim: Iedereen is wel fan van ons idee, maar vaak betekent dat nog niet dat ze het ook effectief willen kopen.

David: Als we een Panini-album over Belgische biersoorten hadden gemaakt, hadden we al lang genoeg geld bijeen!

