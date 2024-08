Hoe partytoeristen Europese steden naar de gallemiezen helpen

Als je in Amsterdam woont ben je het geklaag over toeristen inmiddels misschien al bijna net zo zat als de ladderzatte toeristen op fietsen, de kots in de portiekjes en de walgelijk zoete geur van toeristenwafeltenten zelf. Bijna dan, want de hordes zuip-Britten, blow-Italianen en andere buitenlandse partytoeristen die lallend door de straten lopen en stoned over het fietspad slingeren zijn toch wel echt nog een stuk irritanter.



In 2015 kwamen 17 miljoen toeristen naar de hoofdstad, en dat aantal stijgt elk jaar. Trucjes om toeristen uit het centrum te krijgen, zoals Zandvoort ‘Amsterdam Beach’ noemen en het Muiderslot ‘Amsterdam Castle’, lijken vooralsnog niet veel verschil te maken. Het plan om een replica van Amsterdam te bouwen – pretpark Holland World, even verderop in de Haarlemmermeer – is leuk, maar de gemiddelde stagparty-Brit in een penispak zal uiteindelijk toch het liefst de originele, authentieke oude Wallen onder kotsen.

Omdat gedeelde smart halve smart is, vroegen we onze VICE-vrienden uit andere buitenlandse feeststeden hoe de situatie daar is.

De Griekse eilanden

De Griekse eilanden kunnen schitterend zijn, maar ze trekken ook de meest verschrikkelijke toeristen: Britten en andere Noord-Europeanen die hopeloos de pijn van hun verbrande huidje willen verdoven met alcohol en drugs. Deze mensen laten hun sporen achter op eilanden zoals Corfu, Zakynthos, Mykonos en Ios, waar – in het hoogseizoen – toeristen elkaar seksueel intimideren, elkaar in mekaar meppen en lokale huizen en hotels elke avond aan gort helpen. Veel feestlocaties op de eilanden zien daardoor een daling in de lokale economie: familie’s en toeristen met middelbare leeftijd, die gewoonlijk meer geld tijdens hun vakantie uitgeven dan aangeschoten tieners, vermijden doelbewust de feesteilanden. Het aantal toeristen in Kavos, een populaire feestbestemming in Corfu, is bijvoorbeeld met dertig procent gedaald in de afgelopen jaren.

Inwoners van Kavos zijn de harde muziek, de gevechten, het gebroken glas op straat en de dronken tieners spuugzat, waardoor autoriteiten moeten ingrijpen. De Kavos Cultural Association heeft recentelijk verzoekschriften ingediend waarin zij meer politieagenten op straat wensen, zodat kroegen eerder stoppen met hun harde muziek. De vereniging heeft onlangs reisorganisaties, zoals Thomas Cook en Tui, aangeklaagd, omdat zij toeristen alleen naar bepaalde delen van het eiland sturen en daardoor de lokale economie geschaad wordt. De organisatie probeerde ook de opnames van Geordie Shore in 2016 te stoppen. “Dit soort gedrag moeten we niet normaal gaan vinden,” vertelde Vangelis Aspiotis, directeur van de cultuurvereniging, aan de Daily Mail.” Deze kinderen kijken alleen maar op hun telefoon, gebruiken lachgas en worden dronken. Onze woonplaats wordt enorm in verlegenheid gebracht.”

– Thodoris Chondrogiannos, redacteur VICE Griekenland

Magaluf, Spanje

Foto door Jamie Lee Curtis Taete

Hoewel inwoners van Barcelona in augustus een gewelddadig protest hielden tegen massatoerisme in hun stad, is het juist Magaluf dat het hardste getroffen wordt door plunderende dronkenlappen. Het Mallorcaanse Magaluf trekt minder toeristen dan Barcelona, maar het is de populairste plek van Britse tieners die voor het eerst met vrienden op vakantie gaan. Dat betekent vooral: kots, openbare pijpwedstrijden en eindeloos veel gevechten. De chaos is vooral te vinden op de grootste feestboulevard, Punta Ballena, waar schoonmakers tijdens het hoogseizoen elke nacht vreselijk veel zooi van straat moet schrapen.

De lokale overheid probeert de negatieve effecten van het toerisme te beperken, door aantrekkelijke deals van all-inclusive hotels te verbieden en de verkoop van alcohol te beperken. Helaas is er voor de inwoners van Magaluf nog niet veel veranderd. Alfonso Rodriguez, woordvoerder van de lokale belangenorganisatie Esquerra Oberta, vertelt dat hij continu klachten van inwoners ontvangt – over lawaai, geweld, prostitutie, vandalisme, criminaliteit en de blijkbaar vele naakte Britten die regelmatig door de straten rennen.

– Jaume Ribas, redacteur VICE Spanje

Hvar, Kroatië

Een groep naakte en halfnaakte toeristen in Split, afgelopen mei. Foto via

Als je naar Kroatië gaat om te feesten, en je gaat niet naar een van de achtduizend festivals die de afgelopen vijf jaar zijn opgedoken, is de kans groot dat je naar Hvar gaat. De stad is een van de grootste feestbestemmingen geworden, tot grote ergernis van lokale inwoners. Alle domme keuzes van dronken toeristen, kunnen een effect hebben op de mensen die daar ook daadwerkelijk wonen.

Twee zomers geleden klom een groep Australische toeristen op de lokale kerktoren, midden in de nacht. Ze renden over het dak, braken een hoop tegels en luidden de kerkbel, waarmee ze de halve stad wakker maakten. Dit jaar vond een Britse toerist het grappig om verkleed als terrorist rond te lopen, wat angst en woede veroorzaakte. De problemen gaan verder dan alleen Hvar; in 2015 verdronk een dronken Ierse toerist in Split, nadat hij ’s nachts van een zeilboot afsprong. Het was zo donker, dat hulpverleners hem niet op tijd konden redden. Lokale autoriteiten zijn van plan om actie te ondernemen. De burgemeester van Hvar, Rikardo Novak, wil gedragsregels invoeren voor toeristen. Als toeristen zich daar niet aan houden, riskeren ze een flinke boete. UNESCO waarschuwde Dubrovnik (een stad die onder andere veel toeristen trekt omdat het een filmlocatie is voor Game of Thrones) over de gevaren van te veel mensen in het historische centrum van de stad. De burgemeester wil nu de dagelijkse hoeveelheid toeristen proberen te halveren, van achtduizend naar vierduizend. Echter is er tot nu toe nog niet veel gebeurd en zijn locals toch afhankelijk van al het toerisme. Triest genoeg is welvaart vaak belangrijker dan het beschermen van een historische stad.

– Vuk Oreb, redacteur VICE Servië

Krakau, Polen

Foto: pixabay

Toen Polen in 2004 bij de EU kwam, was Groot-Brittannië een van de meest gastvrije landen van Europa wat regels betrof. Poolse burgers mochten gewoon in Groot-Brittannië gaan werken en wonen, zonder al teveel rompslomp. En andersom gold hetzelfde – de Britten waren graag geziene gasten in Polen, en we gaven ze het beste van wat ons land te bieden had, namelijk vodka, worsten en amfetamine. De Britten vonden gauw hun weg naar het historische Krakau, dankzij goedkope vluchten en de overvloed aan hostels.



In het begin was het allemaal nog leuk en aardig, maar in 2007 wilden lokale kroegen de Britten niet meer bedienen. Er werden zelfs borden opgehangen om die boodschap duidelijk te maken. “Ze kwamen altijd met een grote groep, en dan vroegen ze naar specifieke drankjes die wij helemaal niet serveren. En na een paar borrels werd het heel moeilijk om met ze te communiceren,” vertelt een kroegbaas aan de Polish Express . Op een gegeven moment gingen zelfs de lokale geestelijken zich ermee bemoeien. Aartsbisschop en kardinaal Stanislaw Dziwisz riep op tot ‘spirituele vernieuwing’, en schreef een brief naar lokale kerken, waarin ze massatoerisme bekritiseerden. “De stad staat nu bol van nachtclubs waarin mensen zich goddeloos gedragen,” schreef hij.

Het zit zo: de Britse zuipcultuur is best schokkend voor Polen, omdat het zo anders is dan de onze. In Polen drinken we omdat we verdrietig zijn, niet omdat we willen feesten. We drinken meestal alleen, soms met een vriend, en heel af en toe met een groep vrienden. We drinken terwijl we het leven overdenken en verdrinken in onze eigen misère, totdat we van onze stoel vallen. Kroegentochten, drankspellen en liederen zingen kennen wij niet.

De gemeenteraad in Krakau heeft de problemen met de Britse zuipschuiten altijd genegeerd, want ze zijn blij met al het geld dat het ze oplevert. Daarom nemen ondernemers in de stad het heft in eigen hand. Ze bewegen bezoekers om beschaafdere vormen van plezier maken te ontdekken – zoals schieten met enorme mitrailleurs op lokale schietbanen.

– Maciek Piasecki, Editor VICE Polen

Venetië, Italië

Het is elke zomer hetzelfde in Venetië. Elke dag meren er cruiseschepen aan vol met toeristen, springen dronken bezoekers van bruggen en wordt er om negen uur ’s ochtends in de portiek van luxe hotels geplast. De legendarische stad verliest zijn karakter, en krijgt de bijnaam ‘Disneyland op zee.’



Massatoerisme is niets nieuws in Venetië, maar de laatste paar jaren loopt het de spuigaten uit. De stad wordt elk jaar opnieuw bezocht door ongeveer dertig miljoen toeristen. De impact daarvan is zo groot dat de VN heeft gedreigd om Venetië op de lijst van bedreigd erfgoed te zetten, als de stad niet snel een oplossing bedenkt voor de cruiseschepen en het massatoerisme.

De autoriteiten in Venetië hebben maatregelen genomen om de overlast voor inwoners te verminderen. Ze beboeten toeristen die zich misdragen en er is beperkte toegang voor sommige monumenten en pleinen. Maar voor een aantal inwoners is dat niet genoeg. Ze vluchten massaal de stad uit. Er wonen tegenwoordig minder dan 55.000 duizend mensen in de stad, in de jaren vijftig waren dat er nog 175.000.

Er zijn ook een aantal Venetianen die terugvechten. Eerder dit jaar stemde 25.000 mensen voor een ban op grote cruiseschepen die aanmeren in de lagune. In 2015 probeerden lokale inwoners ook al zo’n ban te bewerkstelligen, maar de overheid voelde er toen weinig voor. Een paar maanden geleden verzamelden zo’n 2000 inwoners op straat om te protesteren. Die mars noemden ze “Mi no vado via” (Ik ga niet weg). Giampietro Gagliardi, lid van de lokale actiegroep Generazione ’90, vertelde de pers dat er nog genoeg Venetianen zijn die willen vechten voor hun stad. “We willen duidelijk maken dat we hier zijn, en wonen, en dat we hier willen blijven. We willen onze stad herbouwen, en vrij maken van de monocultuur die toerisme brengt.”

– Leonardo Bianchi, nieuwsredacteur VICE Italië

Reykjavik, Iceland

Foto door Megan Horan

In 2016 verwelkomde IJsland bijna 2 miljoen toeristen. Dat is een groei van 39 procent ten opzichte van 2015. Dit kleine eiland, waar ongeveer 334,632 mensen wonen, is uitgegroeid tot een populaire vakantiebestemming. Hoewel IJsland geen problemen heeft met avonturiers en pas getrouwde stellen die vakantie komen vieren, ziet ook IJsland de opkomst van een nieuw type toerist. En daar is de lokale bevolking niet zo blij mee.



Eerder dit jaar kerfde een van de vele straalbezopen groepen jongeren “SEND NUDES” in onze oude, met mos begroeide heuvels. Toeristen scheuren met Land Rovers door ongerepte natuur die decennia lang onaangetast is geweest, en in 2015 schilderde een buitenlandse kunstenaar een van onze historische geisers felroze. Hij kreeg een boete van 100.000 IJslandse kronen (785 euro), maar hij weigerde die te betalen en mocht nog het land uit ook.

Het centrum van Reykjavik kan de toeristen die willen feesten prima aan. Maar het platteland – waar veel van hen ook uithangen – worstelt met de effecten van toeristen die zich niet netjes gedragen. Tot nu toe hebben de IJslanders die moe worden van massatoerisme nog niet echt actie ondernomen. We zeuren erover op een Facebookpagina en gaan niet uit voor 2 uur ’s nachts, omdat we weten dat er dan een hoop dronken toeristen naar huis zwalken.

– Hanna Blåhed, schrijver VICE Sweden