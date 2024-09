Hoe Planet Earth II de waanzinnige lichtvervuiling van Shanghai vastlegde

In de meeste natuurdocumentaires is de mens de grootste vijand van de natuur. In deze films bestaat “natuur” alleen in de meest afgelegen delen van de wereld, waar ze nog ongerept is en de mens nog geen schade heeft aangericht.

Dit neemt niet weg dat mensen, ondanks hun evolutie, de natuur nooit verlaten hebben. Hoe hard ze dat ook hebben geprobeerd. Onze acties zijn in principe gelijk aan die van andere “wilde” dieren. Zoals bevers dammen bouwen , maken wij hoge flats om ons te beschermen tegen gevaar van buitenaf. Zoals mieren tunnels graven in het zand, graven wij mensen ook tunnels – maar dan voor de metro.

Planet Earth II pakt deze kwestie aan in de laatste aflevering van het tweede seizoen, met de naam “Cities”. Een terugkerende klacht over de serie is dat het – naast dat het natuurlijk prachtig gefilmd en bewerkt is – een geïdealiseerde leugen van de natuur weergeeft. De filmmakers proberen hierop te reageren door in “Cities” te laten zien hoe mensen en dieren soms in harmonie samenleven, maar soms ook totaal niet.

