Hoe Pornhub intimidatie en doxing in de hand werkt

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Pornhub, een van de meest bezochte websites ter wereld, host en profiteert van video’s van vrouwen die zeggen dat ze ernstig hebben geleden als direct gevolg van de video’s die op het platform gedeeld zijn.

Videos by VICE

Het gaat om video’s die worden geproduceerd door Girls Do Porn, een contentpartner van Pornhub. Het bedrijf wordt momenteel aangeklaagd door 22 vrouwen voor fraude, emotionele schade en misbruik van hun beeltenis. Volgens John O’Brien, een van hun advocaten, hebben minstens honderd vrouwen die door zijn team zijn geïnterviewd gezegd dat Girls Do Porn had beloofd dat de video’s nooit breed zouden worden verspreid. “De advocaten van de aanklagers hebben met meer dan honderd slachtoffers gesproken, die allemaal gefilmd zijn tussen 2009 en 2018. Ze vertelden allemaal hetzelfde verhaal,” schreven de advocaten aan het gerechtshof in San Diego.

Volgens O’Brien staan er nog steeds video’s van minstens elf van de vrouwen die bij de zaak betrokken op Pornhub.

Uit onderzoek van Motherboard is gebleken dat veel vrouwen uit Girls Do Porn-video’s zich gedwongen voelden om hun volledige online aanwezigheid te verwijderen nadat ze het slachtoffer werden van doxing, internetpesten en vernederingen in hun privéleven en in het openbaar.

Girls Do Porn is een van de meest populaire kanalen op Pornhub. Er worden nog steeds video’s op het kanaal gezet: de meest recente is twee weken terug geplaatst. Ook maakt Pornhub gebruik van content van Girls Do Porn om reclame te maken voor hun premium-lidmaatschap.

Hoe Girls Do Porn te werk gaat

De meeste Girls Do Porn-video’s beginnen op dezelfde manier: een jonge vrouw zit op een bed in een hotelkamer. Een man, die niet in beeld te zien is, vraagt haar of ze nerveus is dat ze voor het eerst seks gaat hebben terwijl ze gefilmd wordt.

Vervolgens heeft ze seks met een man wiens gezicht je nooit te zien krijgt.

De vrouwen komen uit allerlei verschillende plekken binnen de VS en zijn door Girls Do Porn naar San Diego gevlogen om daar een video te maken. Ze zijn ervan verzekerd dat niemand die ze kennen de video ooit te zien zal krijgen. Veel van de vrouwen laten weten dat hen verteld was dat het bedrijf de video’s alleen op dvd aan “privé-verzamelaars” in Australië en Nieuw-Zeeland zou verkopen.

“Ze zeiden dat de dvd’s alleen verkocht zouden worden in het buitenland. Ik heb het zelfs nog nagevraagd toen ik in de auto naar het hotel zat,” vertelde een vrouw, die niet verbonden is aan de rechtszaak, aan Motherboard. Ze wil graag anoniem blijven, vanwege de gevoelige aard van de video’s.

“Ze hebben me ook geprobeerd over te halen om andere vrouwen te vertellen dat alles goed was gegaan en dat er geen nare gevolgen waren. Dat was voordat ze de video’s op Girls Do Porn (GDP) en daarna op Pornhub hadden uitgebracht, natuurlijk,” voegde ze eraan toe.

Uit de verklaringen en getuigenissen van andere aanklagers in de GDP-zaak, en twee andere online verklaringen van vrouwen die het slachtoffer van GDP zijn geworden, bleek ook dat GDP gelogen had over hoe ze de video’s zouden verspreiden.

“Toen alles uitkwam ben ik in een zware depressie terecht gekomen. Iedereen maakte me belachelijk. Mijn vader wilde me niet meer aankijken, en tot op heden wil een deel van mijn familie niets meer met me te maken hebben,” vertelde de vrouw.

De vrouwen die Girls Do Porn hebben aangeklaagd stellen dat ze gemanipuleerd werden om contracten te ondertekenen, soms onder invloed van drank (die ze van Girls Do Porn kregen), of terwijl ze onder druk werden gezet door mannen in de hotelkamers waar de scènes geschoten zouden worden, en waar de cameraman en de mannelijke porno-acteur bij waren.

“Er werd tegen de vrouwen gelogen tot ze het contract ondertekenden,” vertelt O’Brien aan Motherboard. In een proces-verbaal stelt O’Brien:

“Vlak voor het filmen, en nadat het haar en de make-up van het model gedaan is, geven ze [Girls Do Porn] de modellen documenten om te ondertekenen of voor te lezen, waar ze delen van de informatie bewust weglaten, zoals de vergoeding en hun website, terwijl ze de modellen tot haast manen en afleiden, en de inhoud van deze documenten verdraaien. Ook waren de modellen vaak onder invloed van alcohol die ze van Girls Do Porn hadden gekregen, terwijl veel van hen niet oud genoeg waren om te mogen drinken – een van hen filmde de video de dag na haar achttiende verjaardag. Mr. Pratt [een van de eigenaren van Girls Do Porn] en de gedaagden hebben haar toen ze nog minderjarig was gerekruteerd en overgehaald om het hele land door te vliegen om een pornografische video te maken. Gedaagden gaven haar een verjaardagstaart tijdens het filmen om te benadrukken dat ze net de wettelijke leeftijd had bereikt.”



De overeenkomst die de vrouwen ondertekend hebben zijn contracten van meerdere pagina’s, vol kleine lettertjes, en nergens wordt genoemd dat de video’s online geplaatst zullen worden, en de naam Girls Do Porn is ook nergens te vinden in de contracten. “Er wordt de vrouwen dus wel gevraagd om iets te tekenen, maar ze krijgen nooit een eigen kopie. Deze rechtszaak is de eerste keer dat ze dit document te zien krijgen,” zei hij.

“We kunnen geen commentaar geven op specifieke problemen van de modellen wiens zaken binnenkort voor de rechter verschijnen,” vertelde Aaron Sadock, een advocaat die Girls Do Porn verdedigt, aan Motherboard. “Over het algemeen promoten veel makers van pornografische content hun websites door video’s op sites als Pornhub te plaatsen. Het standaardcontract dat mijn cliënt met al hun modellen gesloten heeft staat hen toe om volledige video’s te promoten, net als andere pornografische websites. We hebben er het volste vertrouwen in dat na volledige afweging van alle feiten het contract zal worden gehandhaafd.”

Er zijn rond de vierhonderd verschillende vrouwen te zien op Girls Do Porn, en slechts 22 van hen zijn onderdeel van de rechtszaak tegen het bedrijf. Maar O’Brien zei dat hij en zijn team met meer dan honderd vrouwen gesproken hebben die vergelijkbare ervaringen hebben gehad.

De vrouw die anoniem met Motherboard sprak heeft dezelfde ervaring gehad, maar wist niet dat er een zaak tegen het bedrijf liep.

“Niemand heeft ooit contact met me opgenomen hierover, en ik had ook het idee dat het geen nut zou hebben om ze aan te klagen, aangezien ik zelf het contract heb ondertekend waarin stond dat ze alles kunnen doen wat ze willen met de video,” zei ze.

Hoe Pornhub doxing mogelijk maakt

De 22 vrouwen die Girls Do Porn aanklagen leggen in geschreven verklaringen aan de rechtbank uit wat voor impact de video’s op hun leven hadden.

GirlsDoPorn.com is een website die los van Pornhub bestaat, en waar leden een abonnement op moeten nemen. Maar hun video’s zijn ook beschikbaar op Pornhub, als gratis, kortere video’s, of langere premium-content.

Meerdere vrouwen die beweren dat ze door Girls Do Porn zijn voorgelogen hebben gezegd dat ze zich niet hadden gerealiseerd dat de video’s op grote schaal zouden worden verspreid tot ze op Pornhub te zien waren. De vrouwen in de video’s gebruiken niet hun echte naam terwijl ze gefilmd worden, maar zodra de video’s op Pornhub verschenen werden de echte namen van een aantal van hen door gebruikers openbaar gemaakt.

Op websites gewijd aan het onthullen van de echte identiteit van mensen in pornografische video’s hebben internetgebruikers uitgebreide persoonlijke informatie van vrouwen in Girls Do Porn-video’s gedeeld, zoals foto’s van hun social media-accounts. Dit heeft ertoe geleid dat meerdere vrouwen zijn lastiggevallen, wat zorgde voor depressies en suïcidale gedachten. Deze informatie is afkomstig uit gerechtelijke dossiers, online berichten en een interview dat Motherboard afgenomen heeft.

Een van de vrouwen die GDP aanklaagt (in de documenten wordt aan haar gerefereerd als ‘Jane Doe nr. 6’ zegt dat ze “emotionele schade heeft geleden” ten gevolge van de video:

“Ik heb zelfmoord overwogen. Ik heb mezelf gesneden. Ik ben depressief geworden, durfde mijn huis niet meer te verlaten, en heb overwogen om van school te gaan. Mensen stuurden screenshots uit de video naar mij, of naar mijn vrienden om me belachelijk te maken. Mijn moeder weet van de video. Ik schaam me, en voel me vernederd. Ik was gedwongen om te stoppen met mijn opleiding. Ik ben bang om te solliciteren. Ik krijg berichten op social media van vreemden met de vraag of ik seks met ze wil. Ik ben elke dag doodsbang dat ik iemand tegenkom die van het bestaan van de video afweet. Ik probeer om zo snel mogelijk naar een andere staat te verhuizen.”



Motherboard heeft geconstateerd dat vrouwen in Girls Do Porn-video’s nog steeds worden gedoxed op Pornhub, ondanks de lopende rechtszaak.

Volgens de algemene voorwaarden van Pornhub, en een kopie van het contract dat contentpartners als Girls Do Porn tekenen met Pornhub, behoudt Pornhub altijd het recht om elke video wanneer dan ook te kunnen verwijderen.

Pornhub wilde niet onze specifieke vragen over doxing van vrouwen op hun website beantwoorden, maar Cory Price, VP bij Pornhub, zei in een verklaring dat “in het geval dat iemand content uploadt waar geen toestemming voor is gegeven, moedigen we onze gebruikers aan om zulke video’s te markeren middels een ‘Content Removal’-formulier.”

“Wij bij Pornhub zijn altijd pro-actief geweest als het gaat om individuen en acteurs de mogelijkheid geven om materiaal zonder wederzijdse toestemming te markeren, zodat het snel kan worden verwijderd,” zei hij. “We hebben het uploaden van dit soort content altijd streng veroordeeld, en alle uploaders moeten voldoen aan dezelfde wettelijke vereisten als andere bedrijven. Onze algemene voorwaarden stellen duidelijk dat mensen alleen content mogen uploaden die ze zelf bezitten.”

Katelyn Bowden, oprichter en ceo van Badass, een activistische organisatie die strijdt tegen wraakporno, vertelde Motherboard dat haar team in contact staat met verschillende moderators bij Pornhub, en dat ze doorgaans snel reageren op verwijderingsverzoeken. Maar ze vertelt ook dat Girls Do Porn zelf helemaal niet bereid was om met hen samen te werken.

“Ik hoop dat Pornhub opmerkt dat ze dit niet op verantwoordelijke wijze hebben afgehandeld, en dat ze deze video’s snel zullen verwijderen,” zei Bowden. “Er is een enorme hoeveelheid aan pornografie die met wederzijdse toestemming is opgenomen. Het moet mogelijk zijn om de video’s waar wel klachten over zijn te verwijderen zonder dat het hun businessmodel schaadt.”

Hoe Pornhub profiteert van deze video’s

Bepaalde video’s op Pornhub zijn meer dan 40 miljoen keer bekeken. Het Girls Do Porn-kanaal zelf bestaat al acht jaar en heeft meer dan 677 miljoen views. Het staat doorgaans ongeveer op nummer twintig van de meest populaire kanalen. Dat is een enorme hoeveelheid aandacht voor mensen die zeggen dat ze niet door een groot publiek gezien wilden worden terwijl ze seks hadden. En terwijl ze dat punt duidelijk proberen te maken in de rechtszaal verdient Pornhub nog steeds geld aan ze.

Naast dat GDP een van de meest populaire kanalen op de site is gebruikt Pornhub toegang tot content van GDP ook als verkooppunt voor Pornhub Premium. Girls Do Porn wordt gepromoot als contentpartner en ‘Premium viewshare partner’. Video’s van contentpartners zijn gratis beschikbaar, viewshare-video’s zijn voor Premium-leden. Viewshare-video’s leveren meer winst op dan de gratis video’s.

Voor tien euro per maand krijg je met een Premium-abonnement toegang tot meer dan 100 duizend premium-video’s, en krijg je geen reclames te zien.



“Video’s van de bovenste plank”, staat er op de pagina met veelgestelde vragen over Premium. Die video’s zijn afkomstig van partners zoals Girls Do Porn.

Viewshare-partners moeten een contract met Pornhub tekenen, volgens een andere partner die anoniem wilde blijven. In de licentieovereenkomst voor viewshare-partners komen partners overeen dat hun content “geen materiaal bevat dat lasterlijk, bedreigend, of intimiderend is”, en bepaalt dat “alle modellen of acteurs die gefotografeerd, gefilmd of anderszins in een video verschijnen twee geldige identificatiebewijzen moeten tonen, en de producent moet een kopie maken en in bezit houden. Uit deze identificatie moet blijken dat ze minstens 18 jaar oud zijn op de dag dat ze zijn vastgelegd.”

Volgens de gerechtelijke documenten beweren de vrouwen die Girls Do Porn aanklagen dat ze wel afstand gedaan hebben van hun rechten door een contract te ondertekenen, maar dat dit onder druk, met haast en soms onder invloed van alcohol gebeurde.

Zowel in de partnercontracten als de algemene gebruiksvoorwaarden van Pornhub staat dat Pornhub content kan verwijderen wanneer ze willen. Pornhub “behoudt het recht om content te verwijderen, zonder enig bericht vooraf,” aldus de algemene voorwaarden.

Beide partijen (Pornhub en de partner) kunnen het partnerschap op elk moment beëindigen, om wat voor reden dan ook.

Pornhub stelt dat ze “geen enkele content die partners of gebruikers op de site plaatsen onderschrijven, evenals meningen, aanbevelingen of advies, en de websites verwerpen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid die met de content samenhangt.”

Met andere woorden: Pornhub wast de handen in onschuld en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor wat mensen op de site plaatsen. Zelfs als het video’s zijn die mensenlevens verpesten en schade aanrichten.