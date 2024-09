Hoe ranzig is het om je waterflesje nooit af te wassen?

Ach, vrienden. Ze zijn net familie, maar dan leuker. Je kunt ze zelf uitkiezen, en ze zullen nooit dingen tegen je zeggen als “het is hier geen hotel”. Als je op je bek gaat, zal er altijd een klaarstaan om je op te vangen. En als je een gebroken hart hebt, is er altijd wel iemand bereid om je chocoladeijs en wodka te voeren tot je je beter voelt (of moet kotsen). Maar hoe leuk je vrienden ook zijn, ze doen soms ook heel erg domme dingen. Dingen waar ze wakker van liggen, dingen die ze liever niet met de wereld delen. Dingen die vragen bij ze oproepen die ze maar wat graag beantwoord zouden zien. Gelukkig hebben ze jou om die vragen namens hen te stellen. En gelukkig is er deze column, waarin wij hun beschamende vragen beantwoorden.

Het scenario: Een tijdje geleden heeft je vriendin ergens gelezen dat het belangrijk is om voldoende vocht binnen te krijgen. Maar ze heeft ook weleens iets gelezen over de ‘plastic soup’ en Boyan Slat, en wil de planeet niet nog verder naar de knoppen helpen door elke keer wegwerpflesjes te kopen. Daarom heeft ze een plastic bidon gekocht, die ze elke ochtend vult met kraanwater. Niets aan het handje, zou je denken.

Totdat ze ‘m een keertje op de stoep liet vallen en riep: “Hè shit, nou moet ik ‘m afwassen.” Je snapte niet waarom ze hier zo van baalde, want gooit ze die fles niet gewoon elke avond in de vaatwasser? Na een beetje aandringen gaf je vriendin toe dat ze haar waterfles niet regelmatig afwast omdat ze hem alleen voor water gebruikt. “Water is al superschoon,” zei ze. Nu ben je bang dat je vriendin een van die mysterieuze Grey’s Anatomy-ziektes krijgt waardoor je plotseling een acute hersenoperatie nodig hebt.

Het probleem: “De wereld barst echt van de bacteriën, en het is een mythe dat water steriel is,” zegt Amesh Adalja, een arts bij het Johns Hopkins Center for Health Security die gespecialiseerd is in besmettelijke ziektes. Uit een onderzoek uit 2005 bleek dat er zeven verschillende soorten bacteriën in gebotteld water zitten drie weken na het bottelen – en dat is nog voordat je het flesje aan je vieze bacillenmond hebt gezet. Hoewel er vaak wordt gewaarschuwd dat je wegwerpflesjes niet moet hergebruiken omdat er schadelijke bacteriën in het plastic kunnen zitten, lijkt je vriendin te denken dat herbruikbare bidons op de een of andere manier immuun zijn voor ziekteverwekkers.

Het ergste dat er kan gebeuren: O, gewoon, een paar nare infecties. Volgens een onafhankelijk onderzoek van een website die zich normaal bezighoudt met het recenseren van loopbanden, zitten er in de gemiddelde waterfles 300 duizend kolonie vormende bacterie-eenheden. Hoewel die niet allemaal slecht zijn, viel meer dan 60 procent van deze bacteriën in de schadelijke categorieën die ziektes als E. Coli en streptokokken kunnen veroorzaken. In een chirurgische setting kunnen deze bacteriën longontsteking, wondinfecties, huidinfecties en zelfs hersenvliesontsteking veroorzaken.

Wat er waarschijnlijk zal gebeuren: “Ik ben niet bekend met gevallen van mensen die ziek werden door het gebruik van [herbruikbare] waterflessen,” zegt Kevin Urdahl, professor Immunologie en onderzoeker bij het Center for Infectious Disease Research. “De hoeveelheid bacteriën in waterflesjes is ongetwijfeld miniem in vergelijking met de bacteriën die al in ons spijsverteringskanaal leven.” Adalja is het hiermee eens: “Er zitten fecale bacteriën in allerlei soorten water, en dat wordt pas een probleem als ze een bepaald niveau bereiken.” Adalja zegt wel dat er bij een hoog niveau van bacteriën een klein risico op diarree is.

Wat je tegen je vriendin moet zeggen: Zeg beleefd tegen je vriendin dat ze smerig is, maar waarschijnlijk niet stervende. Als ze de kleine kans op diarree wil vermijden, is het een goed idee om elke dag haar waterfles te wassen met water en afwasmiddel. Daarbij maakt het ook nog uit van welk materiaal de waterfles is. Flessen van roestvrij staal zijn beter bestendig tegen bacteriën, en barsten en krassen niet zoals plastic – bacteriën kunnen in die barsten gaan zitten. Of je nou gefilterd water of een proteïnesmoothie drinkt, het is altijd slim om de restjes die je niet opdrinkt eruit te gooien, en je fles goed af te wassen na elk gebruik. “Alle dranken hebben een bepaalde hoeveelheid bacteriën erin zitten,” legt hij uit. “En er is niet echt een enorm verschil tussen verschillende drankjes als het gaat om je fles schoonmaken.