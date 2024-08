Hoe Reddit jonge mannen leert om vrouwen te haten

Te midden van een wereldwijde conversatie over seksueel geweld, is een groep mannen die over hun ‘onvrijwillige celibaat’ klagen hun platform kwijtgeraakt.



In de subreddit r/incels schrijven jonge mannen over het feit dat ze geen vrouw kunnen vinden om seks mee te hebben. De subreddit had vorige week 40.000 gebruikers. Het was een plek waar mensen op achteloze wijze vrouwen vergeleken met nazi’s en zogenaamde Incels met joden. Er werd gezegd dat verkrachting ‘gewoon seks’ is, en dat ‘omgekeerde verkrachting’ – geen seks met iemand hebben – moet worden opgenomen in de #MeToo-discussie.

De subreddit werd verwijderd nadat een jongen een verhaal plaatste over zijn huisgenoot, die hij omschreef als ‘zelfmoordbrandstof’. De gebruiker zei dat het pijnlijk was om zijn huisgenoot te zien een “goed mens”, omdat hij een vriendin had en een hechte relatie met zijn ouders. Andere gebruikers gaven hem advies over wat hij moest doen met zijn aantrekkelijke huisgenoot: ze raadden hem aan om hem te castreren.

Net als veel andere subreddits die vol staan met vrouwenhaat, was r/incels al een tijd omstreden. Er werd zelfs een eigen waakhond opgericht: r/inceltears, die nog online staat, als een kroniek van het extremisme op r/incels. Reddit heeft niet gezegd wat precies de comment was waarvoor de subreddit offline is gehaald. Wel is duidelijk dat het gaat om het oproepen tot geweld.

“Communities die gefocust zijn op dit soort content en gebruikers die deze content plaatsen, zullen worden verbannen van de site,” was te lezen in een statement van Reddit. “Vanaf 7 november is r/incels verwijderd vanwege het schenden van deze regels.”

Reddit kondigde onlangs aan dat ze van plan zijn om het beleid over gewelddadige content te veranderen, nadat ze 170 miljoen euro aan durfkapitaal kregen. Het begon met optreden tegen subreddits met neonazi’s en extreemrechtse content, waaronder r/Nazi, r/DylannRoofInnocent en r/farright. Veel misogyne subreddits zoals r/MensRights bestaan nog steeds.

Het is niet de eerste keer dat Reddit schoon schip probeert te maken: de eerste ronde begon na het opstappen van directeur Yishan Wong in 2014, toen een Gawker-gebruiker een Redditor ontmaskerde die betrokken was bij subreddits als r/jailbait en r/creepshots. Interim-directeur Ellen Pao begon de eerste grote schoonmaak, wat tot een opstand leidde onder de gebruikers. Veel Redditors wilden hun subreddits niet opgeven, ook niet als die gewijd waren aan het haten van dikke mensen of het lekken van naaktfoto’s. Pao, enorm belasterd tijdens haar periode als directeur, hield het geen jaar vol. Ze vertrok na acht maanden. Later zou ze beschrijven hoe diep uitsluiting geworteld zit in de techwereld.

De aantrekkingskracht van subreddits als r/incels is duidelijk: mannen voelen zich benadeeld door vrouwen die “het makkelijk hebben.” En zoals bij de meeste open online communities, valt indoctrinatie erg makkelijk op voor een buitenstaander. (Hoewel open subreddits onder speciale omstandigheden ondergronds gaan. R/incels is een privéforum geworden nadat een lid zich als een vrouw voordeed in r/legaladvice om tips te geven hoe je weg kunt komen met verkrachting.)

Als sektes ons één ding hebben geleerd, is het dat de eerste regel van indoctrinatie is: je moet beginnen als ze jong zijn. De meeste Redditors zijn jonge mannen en Reddit geeft ze de onbelemmerde mogelijkheid om in vrouwonvriendelijke groepen te kruipen. Deze anti-vrouwencommunities hebben hetzelfde DNA, maar verschillende persoonlijkheden en overtuigingen. R/incels is verwant aan andere vrouwenhatende subreddits, zoals r/MensRights, r/MGTOW (Men Going Their Own Way – mannen die bewust stoppen met seks – en r/TheRedPill.

Ideologieën werken vaak door een gemeenschappelijke vijand te creëren. Bij deze vrouwenhatende groepen is de vijand de vrouw. Vrouwen kunnen geen incels zijn — ze worden weggezet als “femoids” of “robotachtige androids die alleen seks willen met aantrekkelijke jongens.” Feminisme wordt vaak als de ware vijand gezien. Deze groepen zien feminisme als “een doctrine van klassen, haat en geweld” — dat wil zeggen, vrouwen gebruiken feminisme om het slachtoffer te spelen en daar economisch voordeel uit te halen.

Taal is een ander aspect van indoctrinatie. Op dat gebied hebben de groepen een eigen vocabulaire ontwikkeld. Het jargon van misogynie bevat onder meer ‘hamster’ (een vrouw die continu van mening verandert om cognitieve dissonantie te vermijden), ‘AWALT’ (alle vrouwen zijn zo), ‘roastie’ (een term waarmee het vrouwelijk geslachtsdeel wordt vergeleken met rosbief), ‘pussy pass’ (vrouwen die wegkomen met illegaal gedrag), alpha/beta onderscheidingen in aantrekkelijkheid, enzovoorts. De indoctrinatie wordt verder doorgezet via het steunen en straffen door middel van up- en downvotes.

Natuurlijk is het grote probleem met een ideologie als deze dat het niet alleen een praatclubje is en het niet achter een computerscherm verborgen blijft. De link tussen geweld en misogynie is sterk – massamoordenaars als Elliot Rodger, die zes mensen vermoordde en zich identificeerde als een incel, zijn meestal jonge, blanke mannen met een geschiedenis van seksueel geweld. De dader van de Virginia Tech-schietpartij viel vrouwen lastig op de campus. Adam Lanza, die schreef over waarom vrouwen “inherent zelfzuchtig” waren, vermoordde zijn eigen moeder voordat hij kinderen in Sandy Hook doodde. De schutter in een kerk in Texas was oneervol uit het leger ontslagen nadat hij zijn vrouw en zoon ernstig had misbruikt. In het algemeen wordt veertig procent van vermoorde vrouwen door hun partners vermoord. Mensen die enkel met de vinger wijzen naar mentale stoornissen en niet naar misogynie, onderschatten het geweld tegen vrouwen en ondermijnen de veiligheid van vrouwen.

De radicalisering van jonge mannen op het internet kan worden teruggedrongen. Als deze groepen dieper het web in worden gedrukt, zijn ze minder toegankelijk en kom je ze moeilijk toevallig tegen. Ook de-radicalisering kan via deze sites gebeuren – een Redditor vertelt dat het lezen van verschillende perspectieven op de waakhond/parodie-community r/inceltears hem heeft doen besluiten te stoppen met “me bezighouden met dit soort shit.” Reddit moet met haar nieuwe beleid meer doen dan alleen onwenselijke inhoud verwijderen — het moet een manier bedenken om jonge mannen te de-radicaliseren.