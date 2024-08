Hoe Sander Pappot zijn ideeën tot leven brengt op Microsoft Surface Studio

Ooit was Sander Pappot straatkunstenaar. Dat is hij nog steeds wel, maar hij is inmiddels ook een succesvol grafisch ontwerper die onder andere voor festivals, horeca en hotels illustreert. Voor dat werk laat hij de kale muren van de stad even voor wat ze zijn, en tekent hij er digitaal lustig op los.

In een filmpje van Microsoft vertelt hij wat hun Surface Studio voor zijn werk betekent. Met deze computer is hij in staat om direct op het scherm te tekenen. Je hebt dus het gevoel alsof je op papier – of op een muur – werkt, maar dan wel met alles wat zo ontzettend handig is aan digitaal werken. Zoals dat je bijvoorbeeld de ontwerpen direct kan e-mailen. Of dat je voor een kleine aanpassing niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen.

Hoewel Sander het grote touchscreen gebruikt om op te tekenen, kun je er meer kanten mee op. Rechtop is het perfect voor mailen en internetten, terwijl het scherm in de horizontale stand het best tot zijn recht komt voor het creatieve werk. Dat kan bijvoorbeeld illustreren zijn, maar bijvoorbeeld ook het bewerken van foto’s of het editen van video’s. Het is simpel gezegd een volwaardig maar digitaal canvas.

Met de Surface Dial – een soort volumeknop – worden onhandige computerdingen ineens stukken makkelijker. Denk bijvoorbeeld aan precies naar het juiste frame in een video van drie uur scrollen, of precies de juiste kleur van je tools in Photoshop selecteren. Al met al maakt Surface Studio je creatieve werk met technologie een stuk comfortabeler, zodat je je lekker kunt focussen op het maken van toffe dingen.

