Hoe schrijf je de meest overtuigende phishingmail aan Tweede Kamerleden?

Dinsdag tweette Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (D66) dat de computers aan het binnenhof besmet waren door ransomware: een virus dat computers en bestanden gijzelt. Ransomware kan zich op je pc installeren nadat je op een linkje hebt geklikt of een bestand hebt gedownload. Het gaat er dus gewoon om dat je als crimineel een bijzonder geloofwaardig mailtje tikt, waar een volksvertegenwoordiger wel op moet klikken.

Toch is het niet vreemd dat een van de Kamerleden erin is getrapt. Daar hoef je namelijk geen digibeet voor te zijn. Er zit een hele wetenschap achter het schrijven van een succesvolle phishingmail met hoge ‘klikratio’. En die richt zich op de zwakste schakel in de keten: de mens.

Het is in ieder geval zorgwekkend dat onze Tweede Kamer nu slachtoffer is geworden. Als onze landsbestuurders niet meer bij hun spullen kunnen, kan de chaos niet lang uitblijven – de nachtmerrie van elke bestuurder met een uit de klauwen gegroeid verantwoordelijkheidsgevoel. Een risico waarbij de gemiddelde Hollandse regenbui of NS-vertraging gauw verbleekt.

Des te interessanter dus voor de puisterige hoodies van deze wereld om de Tweede Kamer te phishen. Maar hoe ziet een goed doordachte phishingmail aan de Tweede Kamer eruit? Waar kunnen onze volksvertegenwoordigers op letten de volgende keer dat ze een mailtje ontvangen?

