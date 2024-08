Hoe seksistische stereotypes de ontwikkeling van vrouwenvoetbal tegenhouden

Het WK is begonnen! Lees, kijk en beluister hier de komende weken alles wat we maken over de Leeuwinnen en andere vrouwen die voetballen. In onze podcast Oranje Leeuwinnen de Podcast bespreken we de wedstrijden na met relevante vrouwen uit de voetbalwereld.

Kirsten van de Ven is niet alleen ex-topvoetballer, maar ook de huidige manager van het vrouwenvoetbal bij de KNVB. Een uitstekende gast dus om de wedstrijd van de Leeuwinnen tegen Kameroen (3-1) mee na te bespreken en om mee vooruit te blikken naar de wedstrijd tegen Canada. Ook voelen we haar aan de tand over de rol van de KNVB, sponsoren en media in het achterblijven van het vrouwenvoetbal in Nederland. Maar natuurlijk kijken we ook naar de vooruitgang in de afgelopen tien jaar.

Luister hierboven naar Kirstens hele verhaal en naar haar analyse van de wedstrijd. Ook vertelt linksbuiten van FC Twente Ashleigh Weerden over haar favoriete Leeuwin, en wereldberoemd straatvoetballer Rocky Hehakaija vertelt in Rocky’s Kleedkamerverhalen een anekdote over seksisme in haar loopbaan als voetballer.

Liever luisteren via Spotify? Dat kan ook!