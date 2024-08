Hoe sla je iemand aan de haak op een festival?

Het festivalseizoen is van start gegaan: tijd om de cultuuroorlogen op Twitter naast je neer te leggen en een veld op te zoeken waar je je brein een weekend lang kunt overladen met serotonine terwijl je, al struikelend over scheerlijnen, van podium naar tent rent (en weer terug) als een voortrazend duracell-konijn.

Voor sommige mensen is het ook de tijd van het jaar voor zweterige seks op een halfopgeblazen matras, terwijl ergens in de verte een gitaarsolo klinkt. Of de tijd om je af te vragen of degene die je zo gaat pijpen, vanmorgen wel de moeite heeft genomen om in de rij te staan voor de douche – waarschijnlijk niet. Of om lichaamssappen van geile festivalgangers te verzamelen in een hoekje van je tent, waar het een geurig plasje vormt, vermengd met lauw bier en besprenkeld met kruidige brokjes tabak. Festivalsletjes, we zien jullie!

Een festival is een geweldige plek om iemand aan de haak te slaan. Mensen uit alle windstreken komen hier samen een smeltkroes van spontane verbindingen te vormen. Wanneer je in je eigen stad naar de club gaat, heb je soms het gevoel dat iedereen waar je ooit het bed mee hebt gedeeld in dezelfde ruimte staat te dansen op de bekende technobeats. Op een festival zal dat niet zo gauw gebeuren, maar bedenk: je mag dan wel omringd zijn door hedonisme, verwar dit niet met het idee dat “alles kan”.

“Alles kan” bestaat niet – en al zeker niet op festivals – en dat is maar goed ook. Uit een studie van 2018 door onderzoekers van Durham University blijkt dat een derde van de ondervraagde vrouwen seksuele intimidatie ervaarde op een festival en acht procent zelfs seksueel geweld. Uit een peiling van datzelfde jaar blijkt dat bijna 50 procent van de jonge,vrouwelijke festivalgangers in het Verenigd Koninkrijk “seksueel geweld had ervaren” op dit soort evenementen.

Josh Eustace, oprichter van de straattheatergroep Sex Pest Control, was onlangs op het Balter Festival in Wales, waar ze de festivalgangers natspoten met seksspeeltjes die tot waterpistolen waren omgebouwd. “Wij gaan naar verschillende festivals en spuiten mensen nat met dildo’s, seksspeeltjes en fleshlight-achtige dingen,” legt hij uit, en hij benadrukt dat ze dat “alleen met instemming van de mensen in kwestie” doen.

Hun bedoeling is om de mensen verkoeling te brengen, maar tegelijk ook een gesprek aan te gaan over consent. “We komen zo op een natuurlijke manier aan de praat over het onderwerp en duwen het niet door hun strot naar binnen, zeg maar – pun intended.”

Ik vroeg Eustace en enkele andere sekspositieve mensen naar tips om iemand aan de haak te slaan op festivals, maar ook om de meeste voorkomende valkuilen te vermijden.

Zet jezelf niet onder druk

Als je naar een festival gaat met het specifieke doel om te neuken, dan kom je waarschijnlijk niet eens in de buurt van iemands genitaliën. Dat condoom in je portemonnee (even terzijde: bewaar alsjeblieft geen condooms in je portemonnee) zal zeker met je mee teruggaan naar huis. Niemand wordt geil van iemand die te wanhopig is. Wees niet die persoon die letterlijk iedereen op de dansvloer probeert op te geilen, maar niemand aan de haak slaat.

“Amuseer je, zet jezelf niet te veel onder druk om iemand te vinden,” adviseert Eustace. “Als het gebeurt, dan gebeurt het. Sommige mensen zijn altijd op zoek naar een scharrel op een festival, ze zetten zichzelf onder druk alsof dat het enige is wat ze heel dat weekend willen doen. Maar daar gaat het bij festivals niet om – het gaat om muziek, kunst en shows. De rest is een extraatje.”

Accepteer afwijzing

“Wees zo duidelijk mogelijk over je bedoelingen,” zegt Gigi Engle, een gecertificeerde seksinstructeur en co-host van de Bad Break Podcast. “Mensen houden vooral van oprechtheid. In een omgeving waar je amper kan horen wat de ander zegt, is het goed om duidelijkheid en eerlijk te zijn.”

Weet dat er een belangrijke voorwaarde is: “Wees bereid om ook een nee te aanvaarden. Het kan pijnlijk zijn en een klap voor je ego, maar het is cruciaal dat je een nee kunt aanvaarden” Elke goede slet heeft de kunst van afwijzing onder de knie. Dus als je voelt dat er chemie is ontstaan, vraag dan of je hen mag kussen. Als het antwoord is “nee, dank je”, laat het dan daarbij en vraag het niet opnieuw.

Vergeet niet dat je hier bent voor je plezier

“Ik denk dat festivals een goede plek zijn om mensen aan de haak te slaan, zolang je oprecht bent en je de juiste instelling hebt,” merkt Eustace op, “want het is een plek om plezier te maken en je dagelijkse leven even op pauze te zetten, het is dus best een goede plek voor hookups.”

Matt Skully, een kinkcurator, kinkperformer en voorstander van sletterige festivalseks, is het daar mee eens. Als je er zonder verwachtingen aan begint, kan festivalseks de kers op de taart zijn van een chaotisch maar gelukkig weekend dansen onder de zon. “Ik heb uiteindelijk seks gehad met de vegan burgerverkoper,” herinnert hij zich. “Die dag zijn heel wat kinks en fetisjen afgevinkt want we deden het achterin de truck, en hij had ook zijn vettige schort nog aan. Hij zei: ‘sorry dat ik naar burgers ruik’, waarop ik antwoordde ‘dat is oké, dat doet het juist voor mij’.”

Heb geen seks met mensen die te ver heen zijn

Iedereen die ik sprak, kaartte telkens hetzelfde probleem aan met seks op festivals: consent. “Zorg ervoor dat iedereen toestemming kan geven,” zegt Eustace. Engle benadrukte dit: “Wees alert op druggebruik, zowel dat van jezelf, als dat van de persoon waarmee je staat te flirten. Mensen die aan de drank of drugs zijn, nemen vaak beslissingen die ze anders niet zouden nemen. Hou daar rekening mee als je iemand benadert, want met alcohol en andere drugs is consent extra belangrijk.”

“Het draait ook om veiligheid,” voegt Skully toe. “Wees voorzichtig en zorg goed voor jezelf, zeker als je bepaalde middelen gaat gebruiken.” Het is aan te raden om je vrienden te laten weten waar je heen gaat als je vertrekt op sexy avontuur: “Zorg ervoor dat jij en natuurlijk ook de andere persoon niet te dronken of te high zijn, en zorg ervoor dat je nog in staat bent om contact te houden met je vrienden. Ik vertel mijn vrienden altijd dat ik even met iemand ga praten, of andere dingen ga doen – gewoon zodat ze het weten.”

Weet dat je mensen uit het oog gaat verliezen

Als je ‘s nachts op een groot festival bent waar de menigte als een vloedgolf op je afkomt, dan is een kort moment van onoplettendheid genoeg om je vrienden kwijt te raken en te beseffen dat je ze ook niet snel zult terugvinden.

Soms kan dit leuk zijn, want zo leer je nieuwe mensen kennen, maar als je net die ene persoon hebt gevonden waar het echt goed mee klikt, dan kan het ook irritant zijn om die weer kwijt te raken in de menigte. Engle heeft een handige tip voor dit soort festivalromances: ‘Vraag vroeg in het proces om contactgegevens van mensen waar je interesse in hebt, voor het geval dat je gescheiden raakt en later wilt afspreken.”

De regels voor flirten op een festival zijn eigenlijk dezelfde als overal – push mensen niet, wees geen creep, let op voor overmatige intoxicatie – maar dan met de specifieke bijkomstigheid dat degene die zojuist in je mond is klaargekomen waarschijnlijk al drie dagen niet heeft gedoucht. Maar hey, dat is het risico dat je neemt. Vergeet alleen de vochtige doekjes niet.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

