Hoe slavernij voortduurde in het Zuiden van Amerika

Op papier is de slavernij in Amerika geëindigd na de Burgeroorlog, maar veel witte grondbezitters deden tot diep in de twintigste eeuw alles dat ze konden om de voormalige slaven uit te blijven buiten. In het Zuiden werden duizenden zwarte arbeiders tot in de jaren zestig tot werken gedwongen – een vorm van slavernij die in de luwte van het Amerikaanse platteland kon voortbestaan.

VICE-journalist Akil Gibbons reist naar Louisiana om kennis te maken met genealoog Antoinette Harrel, de “slavernijdetective van het Zuiden,” die uitbuiting en het voortbestaan van slavernij in kaart brengt. Akil spreekt een man wiens familie in de jaren vijftig nog tegen hun wil op een plantage werd gehouden, en Antoinette legt uit hoe ze decennia oude gegevens gebruikte om aan te tonen hoe de slavernij tot lang na de Burgeroorlog doorging.