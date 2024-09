Hoe slecht is het om expres te kotsen na een nacht drinken?

Ach, vrienden. Ze zijn net familie, maar dan leuker. Je kunt ze zelf uitkiezen, en ze zullen nooit dingen tegen je zeggen als “het is hier geen hotel.” Als je op je bek gaat, zal er altijd een klaarstaan om je op te vangen. En als je een gebroken hart hebt, is er altijd wel iemand bereid om je chocoladeijs en wodka te voeren tot je je beter voelt (of moet kotsen). Maar hoe leuk je vrienden ook zijn, ze doen soms ook heel erg domme dingen. Dingen waar ze wakker van liggen, dingen die ze liever niet met de wereld delen. Dingen die vragen bij ze oproepen die ze maar wat graag beantwoord zouden zien. Gelukkig hebben ze jou om die vragen namens hen te stellen. En gelukkig is er deze column, waarin wij hun beschamende vragen beantwoorden.

Het scenario: je vriendin begon de avond heel onschuldig met een glaasje wijn bij het avondeten. Vervolgens gingen jullie naar een bar en stapte ze over op bier, gevolgd door een paar shotjes en wat mixdrankjes, de rest van de avond is wazig. Nu is ze thuis, haar maag vol met vloeistoffen, ze is misselijk en draaierig. Ze zweert dat ze zich beter zal voelen nadat ze het er allemaal uit heeft gegooid, dus stopt ze een vinger in haar keel en verdrijft daarmee alle troep die zich na een avond vol slechte beslissingen in haar maag bevond.

Videos by VICE

Ze doet dit altijd na een avond drinken; ze beweert dat het haar van haar misselijkheid afhelpt, ze wordt er nuchter van en het voorkomt een dodelijke kater de volgende ochtend.

Het ergste wat er kan gebeuren: Jezelf vrijwillig laten kotsen is iets anders dan overgeven als natuurlijke reactie nadat je teveel hebt gedronken. Alcohol is een toxine – en wanneer je lichaam er teveel van heeft gehad, moet het er zo snel mogelijk vanaf. En hoewel het niet heel plezierig is op het moment zelf ( of voor die arme buurman wiens bosjes je bespuugd), is het een normale lichamelijke reactie die we allemaal weleens hebben meegemaakt.

Het wordt pas een probleem als mensen er een gewoonte van maken zichzelf te laten kotsen, vooral na het drinken van iets te veel drankjes. Zelfs een paar keer per maand kan al slecht nieuws zijn voor je maag-darmkanaal. “Je braakt een combinatie op van de alcohol die je net achterover hebt geslagen, maagzuur, en eventuele voedseldeeltjes die gedeeltelijk verteerd zijn of hele stukjes eten,” zegt Benjamin H. Levy, gastro-enteroloog in een ziekenhuis in Chicago. “Als je overgeeft, moet alles langs je slokdarm, het terugvloeiende maagzuur kan ontstekingen veroorzaken als er voedseldeeltjes blijven vastzitten.”

Zelf opgewekt kotsen kan gevaarlijker zijn dan wanneer je op een natuurlijke manier overgeeft, omdat je actief aan het proberen bent zoveel mogelijk te braken als je kan, waardoor er meer spanning op je slokdarm komt te staan. Regelmatig of heel heftig overgeven kan leiden tot een scheuring van je slokdarm, dit staat bekend als een Mallory-Weissscheur, en kan leiden tot het overgeven van bloed.

Het constant blootstellen van je slokdarm aan maagzuur en alcohol verergert ook oesofagitis (ontsteking van de slokdarm) en kan blijvende schade veroorzaken. Het wordt erger: een chronische slokdarmontsteking verhoogt het risico op het ontwikkelen van slokdarmkanker, hoewel kanker krijgen van een paar keer expres kotsen per maand misschien wat ver gaat. Dan is er ook nog het risico van pulmonale aspiratie, waarbij er gedeeltelijk verteerd eten in je luchtwegen terechtkomt.

“Of het nou zelf opgewekt of natuurlijk kotsen is, het gevaar is groot dat het maagzuur, alcohol en de voedseldeeltjes van wat er dan ook gegeten is in de longen terecht komen,” legt Levy uit. Dit kan leiden tot een longontsteking, of in het ergste geval verstikking.

Wat er waarschijnlijk zal gebeuren: In aanvulling op je slokdarmontsteking, die volgens Levy een gebruikelijke bijwerking is van regelmatig kotsen, kan het overgeven van alcohol en maagzuur ook leiden tot maagzuurklachten. En dat is wel het laatste waar je mee wil dealen nadat je misselijk en duizelig bent geweest. Je kunt ook last krijgen van een gastro-oesofageale refluxziekte (GERD), waarbij de inhoud van je maag in je slokdarm lekt en irritatie kan veroorzaken. Overgeven op regelmatige basis kan ook schade aan je tanden veroorzaken. Al het maagzuur wat je mond binnenkomt kan afbreuk doen aan je tandglazuur en leiden tot gevoelige tanden, gaatjes en tandvleesontsteking. Gebitsproblemen zijn een veelvoorkomend probleem bij mensen met boulimia. Een onderzoek uit 2014 stelde dat patiënten die zichzelf laten braken 20 procent meer kans hebben om tanderosie te ontwikkelen dan patiënten die dat niet doen.

Dus is het het waard?: Hoewel je je na het legen van je maag tijdelijk beter voelt, zit de alcohol die je afgelopen nacht hebt geconsumeerd nog steeds in je systeem. Tuurlijk, de alcohol die je er uitgooide is nog niet geabsorbeerd, maar overgeven zal niet veel doen om je te ontnuchteren. Je voelt je waarschijnlijk nog slechter door het maagzuur.

Levy zegt dat de risico’s die komen kijken bij jezelf op regelmatige basis laten kotsen na een avond drinken het gewoon niet waard zijn. “Ik raad het zelf opgewekt kotsen niet aan als een tegengif voor comazuipen, vanwege de risico’s op aspiratie van alcohol, verhoogd maagzuur en de kans op gedeeltelijk verteerd eten in de longen,” zegt Levy. “Kokhalzen kan ook zorgen voor het ontwikkelen van een scheur in de slokdarm.”

Als een vriendin moet kotsen na teveel te hebben gedronken, hou dan haar haren naar achter en laat haar lichaam haar ding doen. Zorg er daarna voor dat ze op haar zij gaat liggen als ze gaat slapen, om te voorkomen dat ze stikt. Levy raad aan er meteen medische hulp bij te halen als je tekenen ziet van alcoholvergiftiging zoals braken, verwardheid, toevallen, langzaam ademhalen en bewusteloosheid. Natuurlijk is de beste verdediging gewoon niet teveel te drinken – comazuipen heeft namelijk zo zijn eigen complicaties, van alcoholvergiftiging tot aan hepatitis. Maar als je vriendin zich echt ziek voelt na een paar drankjes teveel, is ze beter af door gewoon heel veel water of sportdrank te drinken voor het slapen gaan en de volgende dag de sportschool in te duiken.

Dit artikel verscheen eerder op Tonic, de nieuwe site van VICE die zich richt op gezondheid.