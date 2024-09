Hoe slecht is het om iemand te vingeren zonder eerst je vieze handen te wassen?

Ach, vrienden. Ze zijn net familie, maar dan leuker. Je kunt ze zelf uitkiezen, en ze zullen nooit dingen tegen je zeggen als “het is hier geen hotel”. Als je op je bek gaat, zal er altijd een klaarstaan om je op te vangen. En als je een gebroken hart hebt, is er altijd wel iemand bereid om je chocoladeijs en wodka te voeren tot je je beter voelt (of moet kotsen). Maar hoe leuk je vrienden ook zijn, ze doen soms ook heel erg domme dingen. Dingen waar ze wakker van liggen, dingen die ze liever niet met de wereld delen. Dingen die vragen bij ze oproepen die ze maar wat graag beantwoord zouden zien. Gelukkig hebben ze jou om die vragen namens hen te stellen. En gelukkig is er deze column, waarin wij hun beschamende vragen beantwoorden.

Het scenario: Je vriend(in) komt thuis na een lange dag van wat het ook is dat je vriend doet – met rauw vlees werken, boren in de koolmijn, of in de buurt zijn van kinderen. Vriend ziet Bae op de bank zitten, en wordt onmiddellijk overvallen door een onstuitbare vlaag van lust. Zoals in die ongemakkelijke liftscène in de tweede 50 Shades, besluit je vriend om Bae te plezieren met z’n vingers. In het heetst van de liefdesstrijd vergeet je vriend even hoe smerig z’n handen zijn. Misschien reist je vriend wel met het openbaar vervoer en zitten er nu, dankzij een combinatie van onnadenkendheid en onzorgvuldigheid, duizenden treinbacteriën in Bae’s vagina. Lekker bezig, vriend.

Het probleem: Luister, ik wil niet judgen, maar het is geen geheim dat handen ongelofelijk smerig zijn. Wetenschappers van de University of Colorado deden een onderzoek om de hoeveelheid bacteriën op mensenhanden vast te stellen. Nadat ze de handpalmen van 51 gezonde vrijwilligers bekeken, kwamen ze tot de ontdekking dat op de gemiddelde hand 4.752 unieke bacteriën zitten van ruim 150 verschillende soorten. Als je eens goed naar die cijfertjes kijkt, snap je opeens waarom je moeder er altijd zo op hamert dat je je handen moet wassen.

Jouw morsige vriend is niet de enige smeerpoets: ongeveer 17 procent van de mensen wast z’n handen niet nadat ze een openbaar toilet hebben gebruikt. En nog veel meer mensen wassen hun handen niet goed: het advies is om tussen de 20 tot 30 seconden lang je handen te wassen (zolang als het duurt om Happy Birthday te zingen), maar de gemiddelde mens doet er maar 11 seconden over. In een recent artikel in Women’s Health zei verloskundige Vanessa Cullins nog: “Als je nadenkt over hoe veelvoorkomend vingeren is, is het bijna een wonder dat we niet meer infecties en problemen met de vagina zien [die erdoor veroorzaakt worden].”

Het ergste dat kan gebeuren: Het hangt echt ervan af waar je handen zijn geweest voordat je ze in je partner stopte. Ronald D. Blatt, gynaecoloog en medisch directeur van The Manhattan Center for Gynecology en The Manhattan Center for Vaginal Surgery, zegt dat je je niet druk hoeft te maken over alledaagse bacteriën, maar dat werken in de aarde of modder zonder je handen te wassen in theorie kan leiden tot de overdracht van een schimmelinfectie.

Blatt voegt nog toe: “Als je nagels een beetje te lang zijn, zou je een scheurtje kunnen maken in het slijmvlies dat de binnenwand van de vagina bekleedt, en zou je partner zo een infectie kunnen oplopen. Je partner zou hier een bacteriële infectie die stafylokokken heet van kunnen krijgen, of – in theorie dan – een anaerobe infectie oplopen” [waarbij bacteriën die van nature voorkomen in de vagina op hol slaan als gevolg van een verstoring van de balans].

Symptomen van stafylokokinfecties zijn onder andere rillingen, koorts, misselijkheid, braken, maagkrampen en, als het niet behandeld wordt, de dood. Colleen Krajewski, gynaecoloog en professor aan de University of Pittsburgh, geeft wel aan dat er geen op bewijs gebaseerd antwoord is op de vraag wat er kan gebeuren met Bae als vriend met z’n vieze tengels aan (of in) haar heeft gezeten, maar ze waarschuwt wel dat als je “vriend” meedoet aan een triootje en zijn handen heen en weer laat gaan tussen verschillende partners, er “een theoretisch risico is op de overdracht van soa’s…als een van je partners een vaginale infectie heeft, of een soa zoals herpes, HPV of zoiets, dan kan dat overdraagbaar zijn.”

Wat er waarschijnlijk zal gebeuren: Waarschijnlijk niks. Het goede nieuws is dat de vagina zelfreinigend is. Naast goede bacteriën die lactobacillen worden genoemd en die de zuurtegraad hoog genoeg houden om niet-lichaamseigen onzuiverheden te bestrijden, heeft het vaginale kanaal veel bloedvaten en produceert het slijm dat zowel beschermt tegen als schadelijke microben wegspoelt, zoals een artikel in Environmental Health Perspectives uitlegt. Hoewel bacteriën en micro-organismen de pH-waarde uit balans kunnen brengen, is een gezonde vagina prima in staat om indringers op te speuren en uit te schakelen.

Dit artikel verscheen eerder op Tonic, de nieuwste site van VICE die zich richt op gezondheid.