Hoe slecht is het om nooit groente te eten?

Ach, vrienden. Ze zijn net familie, maar dan leuker. Je kunt ze zelf uitkiezen, en ze zullen nooit dingen tegen je zeggen als “het is hier geen hotel.” Als je op je bek gaat, zal er altijd een klaarstaan om je op te vangen. En als je een gebroken hart hebt, is er altijd wel iemand bereid om je chocoladeijs en wodka te voeren tot je je beter voelt (of moet kotsen). Maar hoe leuk je vrienden ook zijn, ze doen soms ook heel erg domme dingen. Dingen waar ze wakker van liggen, dingen die ze liever niet met de wereld delen. Dingen die vragen bij ze oproepen die ze maar wat graag beantwoord zouden zien. Gelukkig hebben ze jou om die vragen namens hen te stellen. En gelukkig is er deze column, waarin wij hun beschamende vragen beantwoorden.

Het scenario: Vroeger aan tafel begon je vriend steevast te protesteren als er broccoli op z’n bord lag, en één keer gooide hij zelfs een asperge naar zijn moeder. Hij krijgt nu alleen nog groente binnen in de vorm van tomatensaus en hier en daar een champignonnetje op zijn diepvriespizza’s.

Videos by VICE

Het probleem: De meeste mensen eten veel te weinig groente. Onderzoek wijst uit dat slechts een kwart van de Nederlanders voldoende groente eet. Autochtone 16- tot 20-jarigen halen het minst vaak de norm van 200 gram per dag. Er zijn flink wat mensen die überhaupt nooit verse groenten eten, en er zijn mensen in derdewereldlanden die simpelweg geen groenten ter beschikking hebben. (Praat je vriend hier vooral een schuldgevoel over aan de volgende keer dat hij de plakjes augurk van zijn hamburger peutert.)

Het ergste dat er kan gebeuren: Hartziektes, diabetes, kanker, en blindheid. Maar wees niet bang, want dat gebeurt allemaal niet direct, zegt diëtist Georgie Fear, medeoprichter van One by One Nutrition. Wetenschappers geloven dat groente ontstekingsremmend werkt, en je cellen beschermt tegen DNA-schade en carcinogene stoffen. Als je later geen chronische ziektes wil, doe je er dus goed aan om je herbivore kant zo nu en dan eens aan te spreken.

Wat er waarschijnlijk zal gebeuren: Je zal regelmatig verstopt zitten en je opgeblazen voelen door een gebrek aan vezels. Het is niet zo dat je arm eraf valt als je op vakantie een weekje geen groente binnenkrijgt; je lijf kan best wat hebben. Maar als je langer geen groente eet, zal je waarschijnlijk aardig wat aankomen, omdat datgene wat je wel eet sowieso meer calorieën bevat. Ook is de kans groot dat je je slap en moe zult voelen, omdat groenten veel vitaminen en mineralen bevatten die essentiële voedingsstoffen door je lichaam heen helpen. Daarnaast zal je weerstand laag zijn, waardoor je vaker ziek wordt. Als je alleen maar rommel eet kunnen er allerlei specifieke tekorten ontstaan die een stuk bitterder zijn dan spruitjes – ijzergebrek kan bijvoorbeeld haaruitval veroorzaken, en door een vitamine B-gebrek kan je huid uitdrogen en kan je van die nare scheurtjes in je mondhoeken krijgen.

Wat je tegen je vriend moet zeggen: Stel je niet zo aan en eet eens gauw wat groente, als je een lang leven wil. Als hij echt een hekel heeft aan alles wat groen is, dan kan hij z’n groentegebrek een beetje compenseren door meer fruit te eten (wat ook helpt tegen constipatie) en volkoren dingen. De smaak van spinazie of boerenkool is best makkelijk te verbloemen door het in de blender te gooien met een paar bananen om een fruitsmoothie te maken. Wat vitaminepillen poppen help ook, maar alsnog zou hij zich regelmatig door een dokter moeten laten checken op voedingsstoffentekorten, zegt Fear.

Dit artikel verscheen eerder op Tonic , de nieuwste site van VICE die zich richt op gezondheid.