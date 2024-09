Hoe slim is het om wiet te roken als je ook angstremmers slikt?

Toen ik in mijn eerste studiejaar zat heb ik een hoop plezier beleefd aan wiet. Het was een manier om alle stress over mijn cijfers en over mijn leven in het algemeen de baas te kunnen zijn.

Tot aan de dag van 26 april 2016, de dag waarop mijn leven in één klap compleet veranderde. Het was de allerlaatste dag van mijn eerste jaar op de universiteit. Mijn beste vriend en ik kochten een dikke zak Headband van een gast die ik kende. We draaiden joints, ik rookte op een gegeven moment het laatste stukje van zijn joint op, en vanaf dat moment belandde ik in een van de naarste trips van mijn leven.

Het is raar om zoiets over wiet te zeggen, maar het leverde me zo’n traumatische ervaring op dat ik opeens doodsbang werd voor een ogenschijnlijk onschuldig plantje. Ik weet niet of er misschien chemisch spul op de toppen was gespoten, of dat het gewoon kwam doordat we er in één klap anderhalve gram doorheen joegen, maar ik herinner me alleen nog hoe zwaar ik aan het hallucineren was. Ik weet nog hoe ik een soort geesten door mijn huis zag dwalen. Ik werd steeds banger, omdat ik het gevoel had dat er iets ergs ging gebeuren. Ik voelde me alsof ik vastzat in een turbopoliep op de kermis, die maar bleef draaien en draaien.

Uiteindelijk viel ik in slaap en sliep ik dat gevoel eruit, maar de dagen erna waren niet zoals vanouds. Sinds eind april, tot aan de dag van vandaag, zit ik vast in de gestoorde achtbaan die ‘angststoornis’ heet. Opdringerige gedachten, zelfhaat, automutilatie, een onophoudelijk schuldgevoel… en dat is nog maar het topje van de ijsberg. Ik ging door diepe dalen, maar uiteindelijk heb ik een dokter gevonden die me angstremmers gaf, waarmee ik redelijk met mijn stoornis om kon gaan.

Toen een nieuwe vriend me laatst een waterpijp aanreikte, leek het me uiteraard een slecht idee om dat ding aan mijn mond te zetten. Ik was als de dood dat mijn angststoornis er erger door zou worden, en bovendien had ik geen idee hoe mijn medicatie, Celexa, zou reageren op thc en cbd. Ik had absoluut geen zin in dat risico, maar tegelijkertijd moet ik toegeven dat ik toch de verleiding voelde om een flinke hijs te nemen.

Ik besloot uit te zoeken – ook voor mensen die in hetzelfde schuitje als ik zitten – of wiet en angstremmers eigenlijk samen kunnen gaan. Kan je blowen als je aan de medicatie tegen angst zit?

Selectieve serotonine-heropnameremmers, oftewel SSRI’s, worden vaak gebruikt bij langetermijnbehandelingen van gegeneraliseerde angststoornissen en obsessieve-compulsieve stoornissen oftewel OCD’s. SSRI’s zorgen er met name voor dat het serotonineniveau in de hersenen wordt verhoogd.

Aan de andere kant van het spectrum komt er thc in je bloed als je een joint rookt. Blowen kan ook je serotonineniveau verhogen. De vraag is nu dus vooral: als zowel wiet als angstremmers zorgen voor meer serotonine in je kop, is dat dan potentieel gevaarlijk? Hoe reageren die twee spulletjes op elkaar?

Ik sprak dokter Ian Mitchell, een trauma-arts van het Royal Inland Hospital in de Canadese stad Kamloops, voor een wat meer medische kijk op de situatie. Dokter Mitchell werkt ook bij het Medical Cannabis Resource Centre, en weet dus van wanten.

Volgens hem is er “niets bekend over hoe beide middelen op elkaar reageren. We weten wel dat thc kan leiden tot angst en paranoia, zeker als je het in grote hoeveelheden nuttigt. Maar, cannabidiol, eveneens een cannabinoïde, kan dat echter juist weer tegengaan en kan dus ook gebruikt worden als angstremmer.”

Wat betreft het fysiologische gedeelte zei dokter Mitchell: “Ik denk dat dit sterk afhangt van de persoon. Thc kan de boel absoluut erger maken. Ik denk dat je ook vooral moet kijken naar wat voor type angstremmers iemand precies neemt. Als je het bijvoorbeeld over benzodiazepines hebt, heb je het over spul dat enorm verslavend is. Voor sommige mensen kan marihuana dus een goede vervanging zijn. Bij andere mensen wordt angst juist extra aangewakkerd door het roken van wiet, dus dan is het ongeveer het domste wat je kunt doen.”

Ik vroeg me ook af of Mitchell weleens iemand in het ziekenhuis had behandeld die beweerde slecht te reageren op wiet, als gevolg van dat diegene angstremmers slikte.

“Niet vaak,” antwoordde hij. “We zien eigenlijk maar zeer weinig opnamen als gevolg van wiet. Heel soms komt er weleens iemand binnen die te veel gerookt of gegeten heeft. Vooral van edibles willen mensen nog weleens te veel nemen. En dat kan dan tot angstproblemen leiden.”

Ik sprak ook met Craig Jones van NORML Canada, een non-profitgroep die ervoor lobbyt om marihuana uit het criminele circuit te halen. Hij vertelde dat er over dit onderwerp drie dingen belangrijk zijn om te melden. “Ten eerste zitten we nog in het beginstadium van onderzoek naar de verbanden tussen wiet en angst. Over tien jaar zijn we sowieso veel verder, maar ik heb geen idee welke kant het zal uitgaan. Ten tweede is er bewijs dat mensen bij wie dit soort stoornissen in de familie voorkomen, of die zelf al aanleg hebben voor grote stemmingswisselingen, angst en depressie, sowieso beter geen psychoactieve middelen m nemen. Ten derde zien we vaak dat mensen met dergelijke stoornissen vaker in contact komen met zwaardere chemicaliën. En op een schaal waar ook cocaïne en heroïne op staan, is marihuana relatief onschuldig. Desalniettemin moet je ermee uitkijken – zie punt twee.”

Jones was kritisch over de relatie tussen marihuana en angst. “Het kan zeker angst of OCD aanwakkeren. Het hangt ook erg af van de dosis. Twee hele dikke hijsen kunnen er zomaar voor zorgen dat je in de meest vreselijke paniekaanval verzeild raakt. De combinatie van medicijnen en wiet is een zwart gat. We weten gewoon niet goed wat de effecten zijn – maar ze zouden elkaar kunnen versterken,” vertelde hij.

“Er is gewoon nog niet veel onderzoek gedaan hiernaar, en dat is niet zo heel gek. Het is namelijk zeer lastig om een betrouwbare controlegroep samen te stellen, omdat het gevoel van high zijn een aangeleerde en dus heel persoonlijke ervaring is.”

Helaas dus, maar er is vooralsnog geen heel duidelijk en eenduidig antwoord op mijn prangende vraag. Het effect van wiet is zo verschillend per gebruiker dat het intens moeilijk is om algemene dingen over te zeggen over de combinatie met bepaalde medicijnen.

Pas dus in ieder geval een beetje op, neem geen gestoorde doses, en let goed op hoe je je voelt.