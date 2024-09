Hoe smerig is het om een tandenborstel te delen met iemand?

Ach, vrienden. Ze zijn net familie, maar dan leuker. Je kunt ze zelf uitkiezen, en ze zullen nooit dingen tegen je zeggen als “het is hier geen hotel”. Als je op je bek gaat, zal er altijd een klaarstaan om je op te vangen. En als je een gebroken hart hebt, is er altijd wel iemand bereid om je chocoladeijs en wodka te voeren tot je je beter voelt (of moet kotsen). Maar hoe leuk je vrienden ook zijn, ze doen soms ook heel erg domme dingen. Dingen waar ze wakker van liggen, dingen die ze liever niet met de wereld delen. Dingen die vragen bij ze oproepen die ze maar wat graag beantwoord zouden zien. Gelukkig hebben ze jou om die vragen namens hen te stellen. En gelukkig is er deze column, waarin wij hun beschamende vragen beantwoorden.

Stelletjes delen dingen. Pizza. Een bankrekening. Een vork. Een bed. Lichaamsvloeistoffen. Maar de tandenborstel van je partner lenen? Dat gaat wel heel ver.

Het scenario: De geliefde van je vriend(in) blijft slapen, maar heeft geen logeerspullen mee. Geen pyjama, en geen tandenborstel. Je vriend heeft in de badkamer gekeken of er niet toevallig nog een nieuwe tandenborstel in het kastje lag, maar helaas: niks. Zelfs niet zo’n klein tandenborsteltje dat je krijgt in het vliegtuig als je naar de andere kant van de wereld vliegt. Wat nu? Moet hij gewoon “eerlijk zullen we alles delen!” roepen en zijn eigen tandenborstel overhandigen aan z’n bae? Of moet hij z’n geliefde met ongepoetste tanden naar bed laten gaan, wetende dat hij de volgende ochtend wakker zal worden met een flinke walm van ochtendadem in z’n gezicht?

De feiten: Er leven honderden soorten bacteriën in onze mond (ongeacht hoe goed je je tanden poetst en flost), en die kunnen ook op onze tandenborstels zitten. Een overzicht van casestudies dat werd gepubliceerd in Nursing Study and Practice in 2012 stelde vast dat een tandenborstel een broeinest van ziekteverwekkende bacteriën en virussen kan zijn (naast bloed, speeksel, en tandpasta).

Het officiële standpunt: het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC) raadt het delen van een tandenborstel niet aan, omdat het bacteriën overbrengt van de ene naar de andere mond, waardoor de poetsers kwetsbaarder worden voor allerlei mondhygiëne- en gezondheidsproblemen.

Maar we zoenen toch ook met onze partners? Dus is het dan echt zo erg om een beetje speeksel uit te wisselen via een tandenborstel?

Stelletjes kunnen bacteriën verspreiden door zoenen, het delen van eten en drinken, en zelfs door handen vasthouden, maar een tandenborstel delen kan riskanter zijn, zegt Kenneth Magid, tandarts in New York. “Er kan een hogere concentratie van bepaalde bacteriën op een tandenborstel zitten, aangezien een tandenborstel ervoor ontworpen is om aangekoekte bacteriën weg te poetsen.”

Het ergste dat er kan gebeuren: “Sommige mensen lijden aan bepaalde mondziektes waar je een ander gewoon niet aan moet blootstellen,” zegt Gary Glassman, een tandarts uit Toronto die de wereld over reist om mensen te wijzen op het belang van goede mondhygiëne. Zo hebben sommige mensen een mond vol Stafylokokken, E. Coli, en pseudomonas om te beginnen. En dan heb je nog beta-hemolytische streptokokken, een bacterie die keelontsteking veroorzaakt, wat kan leiden tot koorts, hoesten, gezwollen lymfeklieren en moeite met slikken.

Als je tandvlees bloedt wanneer je je tanden poetst, loop je het risico dat bacteriën in je bloedbaan terecht komen, en kan je in theorie blootgesteld worden aan overdraagbare ziektes als hepatitis B en hiv, zegt tandarts David Genet uit Florida. Dat betekent dat stelletjes die een tandenborstel delen mogelijk niet alleen speeksel uitwisselen, maar ook bloed.

Wat er waarschijnlijk zal gebeuren: Ehm, niks. Hoewel je geen tandarts gaat vinden die het delen van een tandenborstel aanraadt, geeft het CDC toe dat ze “niet op de hoogte zijn van negatieve gezondheidseffecten die direct gerelateerd zijn aan tandenborstelgebruik.” De Engelse tandarts Eugene Gamble bevestigt dat “de kans dat je ziekteverwekkende bacteriën overdraagt die niet al in de mond zitten erg klein is.” Als geen van beiden een besmettelijke ziekte of verzwakt immuunsysteem heeft, zal af en toe de tandenborstel van de ander gebruiken waarschijnlijk geen kwaad kunnen. Genet is het ermee eens dat “de risicofactor minimaal is aangezien het lichaam een uitstekend afweersysteem heeft,” en voegt nog toe dat “als het de keuze is tussen wel of niet je tanden poetsen, je beter met de borstel van een ander kan poetsen dan niet poetsen.”

Wat tandenborsteldelers moeten weten: Voor degenen die vastbesloten zijn om een tandenborstel te delen, of dat nou uit luiheid is, gemakzucht of gewoon omdat je je dichterbij je partner voelt staan als je dezelfde bacteriën in je mond hebt zitten broeien, hou de borstel op z’n minst schoon. Even snel onder de kraan houden is niet voldoende. “Tandenborstels worden zelden grondig schoongemaakt, en worden vaak bewaard in warme, vochtige badkamers: een ideale omgeving voor bacteriële groei,” waarschuwt Glassman. Spoel je tandenborstel na elk gebruik grondig schoon om alle restjes eraf te krijgen, laat de borstel goed drogen, en bewaar ‘m rechtop. Als je meerdere borstels bewaart in dezelfde houder, zorg dan dat ze elkaar niet raken.

Of je nou een tandenborstel deelt met iemand of niet, vergeet niet de basisregels van mondhygiëne. “Vervang je tandenborstel elke drie maanden, nadat je ziek bent geweest, en als de haren er versleten uit beginnen te zien,” zegt Magid. “Denk eraan om elke dag te flossen of een tandenstoker te gebruiken. Je kan dit ook onder de douche doen en het zo onderdeel van je dagelijkse routine maken.”

Of je dat stukje flosdraad ook met iemand deelt, moet je natuurlijk lekker zelf weten.

Dit artikel verscheen eerder op Tonic, de nieuwste site van VICE die zich richt op gezondheid.