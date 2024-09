Hoe snooker mij hielp om te gaan met zware stress

Wie voelt zich nou niet ongerust door bepaalde grote gebeurtenissen in het leven? Een eerste date, je rijexamen, een belangrijke presentatie; stress komt tegenwoordig net zoveel voor als elke andere dagelijkse emotie. Maar toen ik op mijn negentiende jaar voor het eerst echt met stress te maken kreeg, voelde dat helemaal niet normaal. Sterker nog, het voelde allesbehalve normaal.



Omdat mensen hun hele leven last hebben van stress is het vaak lastig om aan te wijzen waar het precies misgaat. Bij mij ging het mis tijdens mijn vorige baan bij een verzekeraar. Ik zat wekelijks hyperventilerend op het toilet. Daar probeerde ik rustig te worden en mijn hoofd vol zorgen over werk leeg te maken.

Stress staat natuurlijk bekend als een sluipmoordenaar, maar zo heb ik het nooit gezien. De problemen lijken immers meestal nogal klein. Toch merkte ik al snel dat het flink uit de hand kan lopen als je niet behandeld wordt, of als er niet over wordt gesproken. Mensen die onder veel stress lijden kunnen er van buiten prima uit zien, terwijl ze van binnen om hulp schreeuwen.

Toen ik mezelf steeds vaker hyperventilerend terugvond in die wc op werk, zocht ik snel professionele hulp. Daarna probeerde ik in een paar maanden alle gebruikelijke methodes om te relaxen. Niks werkte. Ik sliep nog steeds slecht, had nog steeds kleine paniekaanvallen op werk. Uiteindelijk nam ik ontslag. Pas daarna vond ik de methode die perfect bij mij past: snooker.

Ik was werkloos en had niks te doen, dus ik speelde regelmatig snooker. Dat was puur toeval, omdat er een snookerhal tussen de kroeg en mijn huis ligt. Drie maanden na mijn eerste potje werd ik lid van die snookerhal. Langzaamaan begon ik volledig verslaafd te raken aan de sport.

Het leven is moeilijk te voorspellen, maar snooker is extreem betrouwbaar. Het leven raast als een malle door, maar snooker is langzaam en kalm. Het spel is ooit uitgevonden voor Britse soldaten in India, zodat ze de tijd konden doden terwijl ze wachtten totdat de lokale bevolking genoeg had van het kolonialisme. Snooker is dus eigenlijk altijd al een spel geweest om tot rust te komen.

Het is bovendien niet zo competitief. Je speelt natuurlijk wel tegen iemand, maar eigenlijk speel je vooral tegen jezelf, terwijl je zonder zorgen de balletjes binnentikt. Het werkte voor mij in elk geval erg therapeutisch. Mijn brein ontspande na mijn eerste pot. Op dat moment besefte ik het nog niet volledig, dat kwam pas toen ik daarna voor een check naar de huisarts ging.

Hij vroeg me of ik me, sinds de laatste keer dat we elkaar hadden gezien, momenten kon herinneren dat ik me volledig op mijn gemak had gevoeld. Op een paar prima nachten slapen na, kwam snooker steeds terug in mijn antwoorden.

Ik vind de hele ervaring van de sport rustgevend. De kalme stilte in de snookerhal, met alleen wat gefluister en het geluid van ballen die gestoten worden, het creëert een bijna meditatieve sfeer. Voor mij is snooker meer een vorm van meditatie dan sport. Je vergeet even al je ambities en zorgen. Je bent even één met het groene laken en de keu. Het heerlijke gevoel dat je krijgt als die zwarte bal aan het einde van de pot de pocket in rolt. Ik voel me dan eindelijk thuis.

Snooker zou makkelijk zijn als het niet zo ongelofelijk moeilijk zou zijn. Ballen kaatsen onvoorspelbaar weg uit hoeken of vallen net niet het gat in als ze op het randje doodvallen. Elke rake bal is daarom een kleine triomf. Maar niemand verwacht iets van je. Je speelt tegen jezelf en op dat moment is dat het enige wat ertoe doet.

Ik kwam er al snel achter dat kijken naar snooker op televisie hetzelfde rustgevende effect had op mij. De zachte manier waarop de scheidsrechter spreekt, het kalmerende stemgeluid van de commentatoren, wanneer ze zeggen waar de bal heen gaat. En natuurlijk het trage, soepele snooker dat de professionals op de mat leggen. Wat een perfecte combinatie.

Ik hoop nog lang onderdeel te zijn van de sfeer die snooker creëert. Ik vergeet alles om me heen als ik me op het groene laken richt. Het komende uur is er niet anders dan die tafel en ik. Relax. Verder doet niks ertoe.

