Hoe spreek je in godsnaam ‘Quechua’ uit?!

De afgelopen jaren verschenen ze in steeds grotere aantallen op festivalcampings: opgooi- tentjes die in twee seconden slaapklaar zouden zijn. Een perfect product voor de millennial met een stuitend gebrek aan kampeerervaring of geduld om even een fatsoenlijke tent op te zetten. Maar hiermee ontstond ook het grootste mysterie dat de mensheid gekend heeft sinds de ontdekking van de uitdijing van het heelal: hoe spreek je de merknaam van deze tenten uit? Kweetsa? Koetsjoeja? Kwoekoe? Waarom weet letterlijk niemand dit? Ten einde raad vroegen we het aan de bron aller kennis: ‘de man op straat’. Dit is trouwens geen reclame voor het betreffende tentenmerk – wij hebben er in ieder geval geen cent voor ontvangen. Het is onafhankelijke, zuivere journalistiek wat je hier leest. Kwoetsia? Kwuika.

CAM (29)

VICE: Hey man, hoe spreek je dit uit?

Cam:

Ka-tshua? Is het drugs? Ik kan het wel even googelen voor je. Ik ben niet de persoon om te vragen hoe je iets uitspreekt. Kom ik over als een sukkel?

Totaal niet. Het is trouwens een tent, geen drugs.

Cool! Sinds wanneer verkoopt VICE tenten?

Wil je ‘m hebben?

Ligt aan de prijs. Je gaat me zeker vertellen dat-ie duizend dollar kost.

SOPHIE (18)

Wat staat hier?

Sophie:

Geen idee. Kielstja? Het doet me denken aan chihuahua’s. Het lijkt op een hondenras.

Het is een soort tent-frisbee hybrid.

Ooo, die ken ik. Die hebben we zeker nodig deze zomer, als we naar Woo Hah! gaan. Dan slapen we op de camping.

Heb je daar zin in?

Ik wil best een tent opzetten, maar ik ben er volgens mij niet zo goed in.

SEBASTIAAN (26)

Wat staat hier, denk je?

Sebastiaan:

Kuetja. Dat is toch dat tenten- merk? Ik had er eentje, maar die liet ik achter op een Duits festival. Tegenwoordig ga ik niet meer naar festivals.

Omdat je geen tent meer hebt?

Nee, omdat ik alle festivals wel heb gehad inmiddels. Bovendien is mijn muziek- smaak veranderd. Eerst hield ik van deep- house en nu van goa.

IMKE (20)

Hela hola, we doen een onderzoek. Hoe zeg je dit woord?

Imke: Ik heb echt geen idee. Ka-tshu-kaa? Kaa-tshu-wa?

Gezondheid.

Ik heb geen idee wat het is.

Een tent voor luie mensen.

Oh! Die hebben we thuis. Ik wist niet dat het zo heette. Je gooit dat ding op de grond en dan staat-ie meteen. Opbergen is ook heel makkelijk.

Echt niet.

SALAH (24) & EMMANUEL (22)

Hey boys! Wat staat hier? Hoe spreek je dit uit? Zeg op.

Emmanuel: Kwieshj-wah. Het klinkt als eten. Ik denk meteen aan quiche.

Salah: Kietsjwa? Als het eetbaar is, zal het wel zoiets zijn als quinoa.

Fouteronie! Het is een tent.

Emmanuel: Wacht! Die tent hebben we gebruikt op het kamp van mijn sportopleiding.

Salah: Ik heb zoiets nog nooit gebruikt, maar ik ga dan ook nooit naar festivals die langer dan een dag duren.

ANNELIJN (19)

Ik ben wanhopig op zoek naar iemand die dit woord kan uitspreken.

Annelijn: Het is keshjoea of ketsjua, denk ik. Het klinkt als Coachella.

Bijna.

Oh, is het die ene tent? Ik heb weleens gekampeerd, dus ik weet er wat van af. Maar ik zet altijd mijn tenten zelf op.



Ook op een festival?

Nee, ik slaap nooit op festivals.

EWEGHANA (22)

Hoi, wat staat hier?

Eweghana: Kwestjoea? Is dat een bes?

Tent.

O ja! Die je in de lucht kan gooien. Tja, ik hou sowieso niet van kamperen.

Oké, oké.

Ik ben meer een bungalowtiepje.

PAULA (24)

Gekke vraag, maar hoe zou je dit woord uitspreken?

Paula: Getwa.

Oké, jij kijkt net iets te triomfantelijk.

Ik kom uit Chili, en dit is een Chileens woord. Ik ken het merk ook, want ik heb er een jas en een rugzak van.

Geen tent?

Nee, ik wist niet dat ze die hadden. Sorry, ik ben high, dus ik kan niet zo goed nadenken.

